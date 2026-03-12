TOPlist

Chcete monitor i televizi v jednom? Tenhle 4K LG s webOS teď zlevnil, je skvělý i na hraní

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
12.3.2026 18:50
LG UltraGear 32G810SA W na stole s prislusenstvim

Herní 4K monitory s vysokou obnovovací frekvencí a smart funkcemi obvykle začínají výrazně výš. LG UltraGear 32G810SA-W ale nyní koupíte za 10 990 Kč, což je nejnižší cena od uvedení na trh. Jde o neobvyklou kombinaci herního monitoru a chytré televize v jednom – s vestavěným webOS můžete streamovat Netflix, Disney+ nebo Apple TV bez připojeného počítače.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte 4K herní monitor s vysokou obnovovací frekvencí a zároveň chcete možnost streamovat bez PC.
⚠️ Zvažte, pokud vám vadí pomalejší software nebo potřebujete kvalitní integrované reproduktory.
💡 Za 10 990 Kč dostáváte kombinaci 4K/144Hz IPS panelu, webOS a USB-C s Power Delivery – běžně to stojí výrazně víc.

Proč je tenhle monitor zajímavý

LG UltraGear 32G810SA-W je jeden z mála herních monitorů, který kombinuje výkonné herní parametry s plnohodnotným operačním systémem. Dostanete 31,5″ IPS panel s rozlišením 4K, obnovovací frekvencí 144 Hz a odezvou 1 ms (GtG). To je základ pro plynulé hraní i na high-end grafických kartách nebo next-gen konzolích.

LG UltraGear 32G810SA W render z boku

Hlavní odlišnost od konkurence je vestavěný webOS 24 s LG AI. V praxi to znamená, že monitor funguje i jako samostatné zařízení pro streamování – můžete si pustit Netflix, Disney+, Amazon Prime Video nebo Apple TV bez nutnosti zapínat počítač. Pro někoho zbytečnost, pro někoho zásadní výhoda.

Obraz: co nabízí IPS panel s HDR

Monitor využívá 10bitový IPS panel s pokrytím 95 % DCI-P3 barevného prostoru a certifikací DisplayHDR 400. Maximální jas činí 400 cd/m², což je solidní hodnota pro běžné použití, ale na HDR ve tmavé místnosti to není ideální. Nativní kontrast 1000:1 je typický pro IPS technologii – černá nebude tak hluboká jako u VA nebo OLED panelů.

Na druhou stranu IPS nabízí výborné pozorovací úhly a přesné podání barev. Monitor podporuje jak AMD FreeSync Premium, tak je oficiálně kompatibilní s NVIDIA G-SYNC, takže synchronizace s grafickou kartou funguje bez problémů. Matný povrch displeje pomáhá proti odleskům.

Praktická stránka: porty, ergonomie, smart funkce

Konektivita je silnou stránkou. Monitor nabízí HDMI 2.1 (pro konzole s 4K/120Hz), DisplayPort 1.4 a USB-C s Power Delivery 65 W. Posledně jmenovaný port je skvělý pro notebooky – jedním kabelem přenesete obraz i napájíte zařízení. K dispozici je také RJ-45 (LAN) pro stabilní připojení smart funkcí a běžné USB porty.

Stojan umožňuje nastavení výšky, náklonu, otáčení do stran i pivot (otočení o 90°). Monitor lze také zavěsit na zeď díky VESA 100×100. Hmotnost činí 6,5 kg, což je pro 32″ rozumná hodnota. V balení najdete všechny potřebné kabely (HDMI, DP, USB-C), i když jsou kratší – uživatelé zmiňují délku kolem 1 metru.

Co se smart funkcí týče, webOS 24 nabízí přístup k hlavním streamovacím službám, LG kanálům zdarma a dokonce i cloudovému hraní. Ovládání probíhá přes přiložený dálkový ovladač (lze dokoupit i Magic Remote pro pohodlnější navigaci).

Co říkají uživatelé

Na Alze má monitor hodnocení 4,5 z 5 od 14 zákazníků, přičemž 79 % z nich produkt doporučuje. Reklamovanost je velmi nízká (0,33 %). Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu obrazu, barevné podání, USB-C konektivitu s napájením a flexibilní nastavení stojanu. Někteří oceňují možnost používat monitor jako „malou televizi“ pro streamování.

LG UltraGear 32G810SA W zadni strana

Kritické hlasy se soustředí především na software webOS. Více recenzentů popisuje ovládání jako pomalé a nelogické – každý klik v menu se načítá a navigace není intuitivní. Častým problémem je také probouzení ze spánku – monitor se někdy neprobudí automaticky při zapnutí počítače (lze vyřešit v nastavení přes DPM/Standby Mode, ale vyžaduje to trochu hledání). Další výtka míří na integrované reproduktory, které mají podle uživatelů velmi slabou kvalitu zvuku – pokud plánujete sledovat filmy, počítejte s externími repráky nebo sluchátky.

Kdy to smysl nedává

Pokud hledáte čistě herní monitor bez smart funkcí, možná vám webOS přijde jako zbytečná komplikace navíc. V podobné cenové kategorii najdete alternativy bez operačního systému, které mohou být jednodušší na ovládání. Podobně pokud očekáváte špičkový HDR zážitek – s jasem 400 cd/m² a kontrastem 1000:1 to nebude jako na OLED nebo Mini LED. A pokud vám záleží na kvalitě integrovaného zvuku, budete zklamáni.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

LG UltraGear 32G810SA-W je zajímavá volba pro ty, kdo chtějí herní 4K monitor a zároveň ocení možnost streamovat bez PC. Za aktuálních 10 990 Kč dostáváte kombinaci 144Hz IPS panelu, USB-C s napájením a plnohodnotného webOS – to je balíček, který před rokem stál skoro 18 tisíc. Pokud vám nevadí občasné zápasy se softwarem a nepotřebujete integrovaný zvuk, je to jeden z nejzajímavějších 4K monitorů v této cenové kategorii.

Využili byste smart funkce v monitoru, nebo je to pro vás zbytečnost?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
