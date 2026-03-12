Chcete monitor i televizi v jednom? Tenhle 4K LG s webOS teď zlevnil, je skvělý i na hraní Hlavní stránka Zprávičky 31,5" LG UltraGear 32G810SA-W je 4K IPS monitor se 144 Hz, odezvou 1 ms a vestavěným webOS 24 Aktuálně stojí 10 990 Kč místo 13 420 Kč (sleva 2 430 Kč, tedy 18 %) Při uvedení na trh v červnu 2024 stál 17 990 Kč – cena spadla o více než 7 tisíc korun Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.3.2026 18:50 Žádné komentáře 0 Herní 4K monitory s vysokou obnovovací frekvencí a smart funkcemi obvykle začínají výrazně výš. LG UltraGear 32G810SA-W ale nyní koupíte za 10 990 Kč, což je nejnižší cena od uvedení na trh. Jde o neobvyklou kombinaci herního monitoru a chytré televize v jednom – s vestavěným webOS můžete streamovat Netflix, Disney+ nebo Apple TV bez připojeného počítače. OBJEDNAT MONITOR LG V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte 4K herní monitor s vysokou obnovovací frekvencí a zároveň chcete možnost streamovat bez PC.⚠️ Zvažte, pokud vám vadí pomalejší software nebo potřebujete kvalitní integrované reproduktory.💡 Za 10 990 Kč dostáváte kombinaci 4K/144Hz IPS panelu, webOS a USB-C s Power Delivery – běžně to stojí výrazně víc. Proč je tenhle monitor zajímavý LG UltraGear 32G810SA-W je jeden z mála herních monitorů, který kombinuje výkonné herní parametry s plnohodnotným operačním systémem. Dostanete 31,5″ IPS panel s rozlišením 4K, obnovovací frekvencí 144 Hz a odezvou 1 ms (GtG). To je základ pro plynulé hraní i na high-end grafických kartách nebo next-gen konzolích. Hlavní odlišnost od konkurence je vestavěný webOS 24 s LG AI. V praxi to znamená, že monitor funguje i jako samostatné zařízení pro streamování – můžete si pustit Netflix, Disney+, Amazon Prime Video nebo Apple TV bez nutnosti zapínat počítač. Pro někoho zbytečnost, pro někoho zásadní výhoda. Obraz: co nabízí IPS panel s HDR Monitor využívá 10bitový IPS panel s pokrytím 95 % DCI-P3 barevného prostoru a certifikací DisplayHDR 400. Maximální jas činí 400 cd/m², což je solidní hodnota pro běžné použití, ale na HDR ve tmavé místnosti to není ideální. Nativní kontrast 1000:1 je typický pro IPS technologii – černá nebude tak hluboká jako u VA nebo OLED panelů. Na druhou stranu IPS nabízí výborné pozorovací úhly a přesné podání barev. Monitor podporuje jak AMD FreeSync Premium, tak je oficiálně kompatibilní s NVIDIA G-SYNC, takže synchronizace s grafickou kartou funguje bez problémů. Matný povrch displeje pomáhá proti odleskům. KOUPIT ZA 10 990 KČ Praktická stránka: porty, ergonomie, smart funkce Konektivita je silnou stránkou. Monitor nabízí HDMI 2.1 (pro konzole s 4K/120Hz), DisplayPort 1.4 a USB-C s Power Delivery 65 W. Posledně jmenovaný port je skvělý pro notebooky – jedním kabelem přenesete obraz i napájíte zařízení. K dispozici je také RJ-45 (LAN) pro stabilní připojení smart funkcí a běžné USB porty. Stojan umožňuje nastavení výšky, náklonu, otáčení do stran i pivot (otočení o 90°). Monitor lze také zavěsit na zeď díky VESA 100×100. Hmotnost činí 6,5 kg, což je pro 32″ rozumná hodnota. V balení najdete všechny potřebné kabely (HDMI, DP, USB-C), i když jsou kratší – uživatelé zmiňují délku kolem 1 metru. Co se smart funkcí týče, webOS 24 nabízí přístup k hlavním streamovacím službám, LG kanálům zdarma a dokonce i cloudovému hraní. Ovládání probíhá přes přiložený dálkový ovladač (lze dokoupit i Magic Remote pro pohodlnější navigaci). Co říkají uživatelé Na Alze má monitor hodnocení 4,5 z 5 od 14 zákazníků, přičemž 79 % z nich produkt doporučuje. Reklamovanost je velmi nízká (0,33 %). Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu obrazu, barevné podání, USB-C konektivitu s napájením a flexibilní nastavení stojanu. Někteří oceňují možnost používat monitor jako „malou televizi“ pro streamování. Kritické hlasy se soustředí především na software webOS. Více recenzentů popisuje ovládání jako pomalé a nelogické – každý klik v menu se načítá a navigace není intuitivní. Častým problémem je také probouzení ze spánku – monitor se někdy neprobudí automaticky při zapnutí počítače (lze vyřešit v nastavení přes DPM/Standby Mode, ale vyžaduje to trochu hledání). Další výtka míří na integrované reproduktory, které mají podle uživatelů velmi slabou kvalitu zvuku – pokud plánujete sledovat filmy, počítejte s externími repráky nebo sluchátky. Kdy to smysl nedává Pokud hledáte čistě herní monitor bez smart funkcí, možná vám webOS přijde jako zbytečná komplikace navíc. V podobné cenové kategorii najdete alternativy bez operačního systému, které mohou být jednodušší na ovládání. Podobně pokud očekáváte špičkový HDR zážitek – s jasem 400 cd/m² a kontrastem 1000:1 to nebude jako na OLED nebo Mini LED. A pokud vám záleží na kvalitě integrovaného zvuku, budete zklamáni. Verdikt: pro koho se to vyplatí LG UltraGear 32G810SA-W je zajímavá volba pro ty, kdo chtějí herní 4K monitor a zároveň ocení možnost streamovat bez PC. Za aktuálních 10 990 Kč dostáváte kombinaci 144Hz IPS panelu, USB-C s napájením a plnohodnotného webOS – to je balíček, který před rokem stál skoro 18 tisíc. Pokud vám nevadí občasné zápasy se softwarem a nepotřebujete integrovaný zvuk, je to jeden z nejzajímavějších 4K monitorů v této cenové kategorii. VYUŽÍT SLEVU 7 000 KČ Využili byste smart funkce v monitoru, nebo je to pro vás zbytečnost? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce LG monitor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024