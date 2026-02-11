Tento soundbar od LG zlevnil na minimum! Stojí jen 1 603 Kč, umí Dolby Digital a má slušný zvuk Hlavní stránka Zprávičky LG SQM1 je kompaktní 2.0 soundbar s výkonem 40 W a podporou Dolby Digital Hodí se do malých obýváků jako levný upgrade oproti vestavěným reproduktorům v TV S kódem ALZADNY30 stojí 1 603 Kč místo původních 2 290 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Buďme upřímní: od soundbaru za 1 600 korun nelze čekat zázraky. LG SQM1 je základní 2.0 systém bez subwooferu, bez HDMI ARC a bez pokročilých funkcí. Přesto má své místo – pokud máte malý obývák a vadí vám plechový zvuk z televizoru, tohle je nejlevnější cesta k rozumnému upgradu. Pro malé místnosti stačí Zákazníci se shodují na jednom: do malého pokoje je SQM1 v pohodě, do většího prostoru nikoliv. „Používám se 77″ LG OLED TV v menším obýváku a oproti televizi zní mnohem lépe,“ píše jeden z recenzentů a dodává, že zvuk je srovnatelný se soundbary z vyšších cenových kategorií. Jiný zákazník stručně shrnuje: „Do malého pokoje OK.“ KOUPIT NA ALZE Výkon 40 W a 2.0 konfigurace bez dedikovaného subwooferu znamená, že hluboké basy nečekejte. Jeden recenzent ale překvapeně poznamenává: „Vytáhne i basy, což bych čekal spíše u subwooferu.“ Záleží na očekáváních – oproti tenkým reproduktorům v moderních televizorech je to znatelný posun, oproti soundbarům za pět tisíc s bezdrátovým subem samozřejmě ne. Optický kabel je nutnost Tohle je nejdůležitější rada z recenzí: připojte soundbar optickým kabelem, ne přes Bluetooth. „Doporučuji připojit přes optický audio kabel. Připojení přes Bluetooth je slabé. Podstatný rozdíl,“ upozorňuje jeden zákazník. Další potvrzuje: „Kvalita zvuku přes Bluetooth je výrazně nižší než při připojení optického kabelu.“ Soundbar nemá HDMI ARC, což je u základních modelů běžné. Optický vstup ale funguje spolehlivě a při připojení k LG televizi se soundbar automaticky zapíná a vypíná spolu s TV. Ovládat hlasitost můžete dálkovým ovladačem od televize, samostatný ovladač pro soundbar vytahovat nemusíte. Na co si dát pozor Jeden recenzent varuje: „Doporučuji koupit rovnou vyšší model. Řada 700 neobsahuje propagované funkce jako přizpůsobení zvuku v místnosti.“ Pokud očekáváte pokročilé funkce, budete zklamáni. SQM1 je opravdu základní model – stereo zvuk, Dolby Digital, a to je vše. Další zákazník upozorňuje na občasné problémy se synchronizací: „U některých kanálů se stává, že je zvuk u soundbaru posunutý oproti tomu z reproduktorů v TV.“ Řešením je vypnout zvuk přímo v televizi a nechat hrát pouze soundbar. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 2 290 Kč a teď s kódem ALZADNY30 stojí 1 603 Kč. Hodnocení 4,2 z 5 od 25 zákazníků odpovídá realitě – 84 % lidí je spokojených, ale tři zákazníci dali jednu hvězdu. Za 1 600 korun dostanete rozumný upgrade pro malý obývák, nic víc a nic míň. Pokud máte větší prostor nebo vyšší nároky, koukejte po modelech s bezdrátovým subwooferem. Používáte k televizi soundbar, nebo vám stačí vestavěné reproduktory? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza LG slevy soundbar Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku Jakub Kárník 11.12.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024