Základní soundbar LG je v akci! Nestojí ani 1 600 Kč a vylepší zvuk u levných televizí

Základní soundbar LG SQM1 je nyní dostupný za pouhých 1590 Kč (LG Shop přes Heureku) nebo 1718 Kč na Alza.cz
Kompaktní 2.0kanálový zvukový systém s výkonem 40 W a podporou Dolby Digital výrazně překoná vestavěné reproduktory levnějších televizorů
S bezdrátovým Bluetooth připojením a optickým vstupem nabízí jednoduchou instalaci pro rychlé vylepšení domácího audio zážitku

Jakub Kárník
Publikováno: 11.9.2025 16:00

Hledáte cenově dostupné řešení, jak zlepšit zvuk vašeho televizoru bez velké investice? Máme pro vás tip na aktuální akci – základní soundbar LG SQM1 je nyní k dostání za pouhých 1590 Kč přes oficiální LG Shop na Heurece, případně za 1718 Kč na Alza.cz s použitím slevového kódu ALZADNY25. Oproti původní lednové ceně 2990 Kč tak ušetříte až 1400 Kč. Podívejme se, co tento základní soundbar nabízí a pro koho je vlastně určený.

Co nabízí tento základní soundbar?

LG SQM1 je kompaktní 2.0kanálový soundbar s celkovým výkonem 40 W, který i přes svou nižší cenovou kategorii dokáže výrazně zlepšit zvukový zážitek oproti vestavěným reproduktorům levných televizorů. S šířkou pouhých 65 cm se hodí především k menším a středně velkým televizorům, kde poskytne čistší a výraznější zvuk zejména při sledování filmů a seriálů.

Soundbar podporuje technologii Dolby Digital, která pomáhá vytvořit prostorový zvukový efekt i bez přítomnosti zadních reproduktorů či subwooferu. Je však třeba zdůraznit, že jde o zcela základní model – nečekejte tedy výrazné basy nebo ohromující prostorový zvuk jako u dražších modelů s externím subwooferem.

Připojení a kompatibilita

Co se týče konektivity, LG SQM1 nabízí bezdrátové připojení přes starší Bluetooth 4.0, což oceníte především při streamování hudby z telefonu nebo tabletu. Pro připojení k televizoru je k dispozici optický digitální vstup, který zajistí kvalitní přenos zvuku bez zpoždění. Soundbar také disponuje klasickým AUX vstupem pro připojení starších zařízení.

NEJNIŽŠÍ CENA NA HEURECE

Pro koho je LG SQM1 ideální volbou?

Tento soundbar doporučujeme především těm, kdo:

• Hledají cenově dostupné řešení pro vylepšení zvuku TV
• Mají menší obývací pokoj nebo ložnici
• Neočekávají prémiový zvukový zážitek
• Preferují jednoduché připojení a ovládání
• Sledují především seriály, zprávy a pořady zaměřené na dialogy

Naopak, pokud jste filmový nebo hudební nadšenec, který očekává opravdu kvalitní zvukový zážitek s výraznými basy a prostorovým efektem, měli byste zvážit investici do vyššího modelu. Za 4-5 tisíc již můžete pořídit soundbar s externím subwooferem, který nabídne výrazně lepší zvukový projev.

KOUPIT LG SQM1 NA ALZA.CZ

Závěrečné shrnutí

LG SQM1 je základní soundbar, který za aktuální cenu 1590 Kč představuje dobrou hodnotu pro ty, kdo chtějí jednoduše vylepšit zvuk svého televizoru bez velké investice. Nejde o prémiový zvukový systém, ale o praktické řešení, které překoná vestavěné reproduktory většiny běžných televizorů.

Pokud máte realistická očekávání a hledáte základní vylepšení zvuku vašeho televizoru za přijatelnou cenu, LG SQM1 je nyní k dispozici za historicky nejnižší cenu a může být pro vás dobrou volbou.

ZOBRAZIT AKCI NA HEURECE

⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob!

Co říkáte na takto výraznou slevu u základního soundbaru?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…