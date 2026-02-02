Tento chytrý 4K monitor nikdy nebyl levnější! Má 31,5 palce a operační systém webOS Hlavní stránka Zprávičky LG Smart 32U721SA je 31,5" monitor s 4K rozlišením a webOS systémem Má VA panel s 10bitovou barevnou hloubkou a kontrastem 3000:1 S kódem ALZADNY25 stojí 5 835 Kč místo původních 9 500 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.2.2026 14:03 Žádné komentáře 0 4K monitor za necelých šest tisíc? LG Smart 32U721SA je jeden z nejlevnějších 32″ monitorů s Ultra HD rozlišením na trhu. A jako bonus přidává webOS – stejný smart systém, jaký najdete v televizích LG. 4K s webOS a HDMI eARC VA panel nabízí rozlišení 3840 × 2160 px, kontrast 3000:1 a 10bitovou barevnou hloubku. Pokrytí barevného prostoru sRGB dosahuje 112,5 %, Adobe RGB pak 90 % – pro běžnou práci s grafikou a fotografiemi to bohatě stačí. Smart funkce umožňují zrcadlení obrazovky z mobilu nebo tabletu přímo na monitor. Zajímavá je podpora HDMI eARC – můžete přes monitor propojit počítač se soundbarem, který má pouze HDMI vstup. Přesně to ocenil jediný recenzent na Alze, který monitor koupil právě kvůli této funkci pro připojení 5.1 soundbaru k Macu. Připojení nabízí HDMI a USB-C, VESA 100×100 pro montáž na zeď. KOUPIT NA ALZE Pro kancelář ano, pro hry ne Obnovovací frekvence 60 Hz a odezva 5 ms jasně ukazují, že tohle není monitor pro hráče. Je to pracovní nástroj pro kancelář, prohlížení fotek nebo sledování filmů. Lesklý displej nabízí sytější barvy, ale v silně osvětlených místnostech budete bojovat s odlesky. Jas 250 cd/m² je rovněž spíše pro práci mimo přímé slunce. Na Alze má monitor zatím jediné hodnocení – 5 z 5. Původní cena byla 9 500 Kč, nyní ho se slevovým kódem ALZADNY25 pořídíte za 5 835 Kč. Za 32″ 4K monitor se smart funkcemi a HDMI eARC je to fajn cena. Používáte monitor i jako televizi, nebo máte obě zařízení zvlášť? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza LG monitor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024