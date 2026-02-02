TOPlist

Tento chytrý 4K monitor nikdy nebyl levnější! Má 31,5 palce a operační systém webOS

  • LG Smart 32U721SA je 31,5" monitor s 4K rozlišením a webOS systémem
  • Má VA panel s 10bitovou barevnou hloubkou a kontrastem 3000:1
  • S kódem ALZADNY25 stojí 5 835 Kč místo původních 9 500 Kč

Jakub Kárník
Jakub Kárník
2.2.2026 14:03
lg smart monitor jpg

4K monitor za necelých šest tisíc? LG Smart 32U721SA je jeden z nejlevnějších 32″ monitorů s Ultra HD rozlišením na trhu. A jako bonus přidává webOS – stejný smart systém, jaký najdete v televizích LG.

4K s webOS a HDMI eARC

VA panel nabízí rozlišení 3840 × 2160 px, kontrast 3000:1 a 10bitovou barevnou hloubku. Pokrytí barevného prostoru sRGB dosahuje 112,5 %, Adobe RGB pak 90 % – pro běžnou práci s grafikou a fotografiemi to bohatě stačí. Smart funkce umožňují zrcadlení obrazovky z mobilu nebo tabletu přímo na monitor.

Zajímavá je podpora HDMI eARC – můžete přes monitor propojit počítač se soundbarem, který má pouze HDMI vstup. Přesně to ocenil jediný recenzent na Alze, který monitor koupil právě kvůli této funkci pro připojení 5.1 soundbaru k Macu. Připojení nabízí HDMI a USB-C, VESA 100×100 pro montáž na zeď.

Pro kancelář ano, pro hry ne

Obnovovací frekvence 60 Hz a odezva 5 ms jasně ukazují, že tohle není monitor pro hráče. Je to pracovní nástroj pro kancelář, prohlížení fotek nebo sledování filmů. Lesklý displej nabízí sytější barvy, ale v silně osvětlených místnostech budete bojovat s odlesky. Jas 250 cd/m² je rovněž spíše pro práci mimo přímé slunce.

Na Alze má monitor zatím jediné hodnocení – 5 z 5. Původní cena byla 9 500 Kč, nyní ho se slevovým kódem ALZADNY25 pořídíte za 5 835 Kč. Za 32″ 4K monitor se smart funkcemi a HDMI eARC je to fajn cena.

Používáte monitor i jako televizi, nebo máte obě zařízení zvlášť?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
