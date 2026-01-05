Chytrou sušičku LG teď koupíte v akci za super cenu. Dá se propojit s mobilem a uživatelé ji zbožňují Hlavní stránka Zprávičky Sušička LG RC91V9AVSN s kapacitou 9 kg je nyní na Alze dostupná za 13 994 Kč Model nabízí propojení s aplikací LG ThinQ a chytré párování s pračkami LG přes Wi-Fi Duální invertorové tepelné čerpadlo a motor mají 10letou záruku od výrobce Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Pokud přemýšlíte o pořízení sušičky s tepelným čerpadlem, aktuální nabídka na Alze by vás mohla zaujmout. LG RC91V9AVSN se totiž prodává za 13 994 Kč, což představuje výrazný pokles oproti původní ceně 19 990 Kč při uvedení na trh. Model se v minulosti dlouho držel na 15 990 Kč a teprve postupně cenou sestoupil na současnou částku. Ovládání přes telefon a chytré funkce LG RC91V9AVSN patří mezi sušičky, které lze plnohodnotně ovládat na dálku. Prostřednictvím aplikace LG ThinQ máte možnost spouštět sušení, sledovat aktuální spotřebu energie nebo si stahovat dodatečné sušicí programy. Mezi ně patří například cykly pro sportovní oblečení, ložní prádlo či spodní prádlo. Zajímavou funkcí je chytré párování s pračkami LG. Pokud vlastníte kompatibilní pračku stejné značky, sušička od ní přes Wi-Fi přijme informace o právě vypraném prádle a automaticky nastaví vhodný sušicí cyklus. Nemusíte tedy přemýšlet, jaký program zvolit. CHCI SUŠIČKU LG V AKCI V případě drobných problémů se hodí funkce Smart Diagnosis, která dokáže rychle identifikovat závadu a navrhnout řešení přímo v aplikaci. Technologie pro úsporu energie i času Srdcem sušičky je duální invertorové tepelné čerpadlo v kombinaci s invertorovým motorem. Na obě komponenty poskytuje LG 10letou záruku, což svědčí o důvěře výrobce v jejich životnost. Díky funkci Eco Hybrid si můžete vybrat, zda upřednostníte úspornější sušení, nebo rychlejší dokončení cyklu. Nerezový buben pojme až 9 kg prádla, což vyhoví i větším domácnostem. Sušička disponuje 14 základními programy a 13 přídavnými možnostmi. Za zmínku stojí program Pro alergiky, který podle výrobce redukuje až 99,9 % prachových roztočů. Samočisticí kondenzátor se automaticky proplachuje vodou až třikrát během jednoho cyklu, takže odpadá nutnost manuální údržby. Senzor vlhkosti průběžně měří stav prádla a podle toho upravuje délku sušení. Dvířka lze nainstalovat na levou nebo pravou stranu podle dispozic vašeho prostoru. Co se týče rozměrů, sušička měří 85 × 60 × 66 cm a váží 56 kg. Spotřeba energie činí 105 kWh na 100 cyklů, hlučnost pak 62 dB. Co říkají uživatelé Na Alze má LG RC91V9AVSN hodnocení 4,8 z 5 hvězd od 104 zákazníků. Celkem 94 % kupujících produkt doporučuje a reklamovanost dosahuje pouhých 0,09 %. V recenzích uživatelé chválí především tichost provozu, velkou kapacitu a příjemný stav prádla po usušení. KOUPIT SUŠIČKU LG Někteří zákazníci upozorňují na delší dobu sušení – běžně 2,5 až 3,5 hodiny v závislosti na náplni. To je však typické pro sušičky s tepelným čerpadlem, které pracují při nižších teplotách výměnou za úsporu energie. Uživatelé rovněž oceňují možnost propojení s aplikací a zasílání notifikací po dokončení sušení. Zaujala vás tato sušička od LG? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Chytrá domácnost LG Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024