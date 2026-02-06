Tato 83" OLED televize LG pořád zlevňuje. Má až 120 Hz, Dolby Atmos a fantastické hodnocení Hlavní stránka Zprávičky 83" OLED televize LG OLED83B56 klesla z 59 990 Kč na pouhých 53 993 Kč s kódem ALZADNY25 Televizor nabízí 4K OLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí, procesor alpha 8 AI Gen2 a podporu Dolby Atmos Na Alze má perfektní hodnocení 5,0 z 5 hvězd od 23 zákazníků, kteří chválí obraz a rychlost systému Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Velké OLED televize bývají nákladnou záležitostí, ale občas přijde okamžik, kdy se i ty největší modely stanou dostupnějšími. Přesně to se aktuálně děje s 83″ televizí LG OLED83B56, která nepřestává zlevňovat a její cena se propadá do stále lákavějších hladin. Ještě minulý měsíc se prodávala za 59 990 Kč, nyní ji na Alze pořídíte za 53 993 Kč s kódem ALZADNY25. Při uvedení na trh za ni přitom výrobce chtěl přes 100 tisíc. Obrovský OLED panel s dokonalou černou Procesor alpha 8 AI Gen2 a chytré funkce Herní výbava na solidní úrovni Co říkají uživatelé v recenzích Pro koho je a pro koho není Obrovský OLED panel s dokonalou černou Hlavním tahákem LG OLED83B56 je pochopitelně samotný 83″ OLED panel s rozlišením 4K Ultra HD. Technologie OLED znamená, že každý pixel svítí samostatně, a díky tomu televizor dosahuje dokonalé černé barvy bez jakéhokoli prosvítání podsvícení. LG si za tímto tvrzením stojí certifikací Perfect Black od UL, která potvrzuje věrné podání černé i v různých světelných podmínkách. Panel nabízí 100% barevný objem a 100% věrnost barev, což jsou hodnoty ověřené společností Intertek. V praxi to znamená přesné a živé barvy bez ohledu na to, zda sledujete v potemnělé místnosti nebo za denního světla. Obnovovací frekvence činí 120 Hz, což je dostačující jak pro filmový obsah, tak pro hraní her. Procesor alpha 8 AI Gen2 a chytré funkce O zpracování obrazu se stará procesor alpha 8 AI Gen2, který rozpoznává obsah podle žánru a přizpůsobuje nastavení obrazu. Součástí je funkce AI Super Upscaling pro vylepšení rozlišení méně kvalitního obsahu a OLED Dynamic Tone Mapping pro optimalizaci jasu a kontrastu v každém snímku. CHCI TELEVIZI LG V AKCI Televizor běží na systému WebOS s garancí čtyř velkých aktualizací během pěti let, což je u LG standardem od roku 2022. Neschází přístup ke streamovacím službám jako Netflix, Disney+ nebo Oneplay. Součástí balení je ovladač Magic Remote, který funguje jako vzdušná myš a podporuje hlasové příkazy. LG do televizoru integrovalo i řadu AI funkcí včetně AI Voice ID pro rozpoznání uživatelů podle hlasu, AI Search a AI Chatbot pro řešení problémů přímo z obrazovky. Herní výbava na solidní úrovni Hráči ocení podporu NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium a automatického režimu nízké latence ALLM. Televizor disponuje čtyřmi HDMI porty (včetně eARC) a technologií VRR pro eliminaci trhání obrazu. Odezva certifikovaná společností Intertek dosahuje 0,1 ms, což je hodnota typická pro OLED panely LG. Filmové nadšence potěší režim FILMMAKER MODE s kompenzací okolního světla a podpora formátů HDR10 Pro, HLG Pro a Dolby Vision. Zvuk obstarávají 20W reproduktory s virtuálním prostorovým systémem 9.1.2 kanálů a podporou Dolby Atmos. Co říkají uživatelé v recenzích Na Alze si LG OLED83B56 drží hodnocení 5,0 z 5 hvězd od 23 zákazníků, přičemž 100 % z nich televizor doporučuje. Na globálních stránkách LG má model řady B5 průměr 4,8 z 5 hvězd z téměř 2 800 recenzí. Zákazníci nejčastěji chválí kvalitu obrazu, dokonalou černou barvu a svižnost systému WebOS. Opakovaně zmiňují také tenké rámečky, nízkou hmotnost a snadnou montáž na zeď. KOUPIT TELEVIZI LG OLED83B56 Nejčastěji zmiňovanou nevýhodou je průměrný vestavěný zvuk, který však většina uživatelů řeší připojením soundbaru. Několik recenzentů rovněž poznamenává, že v extrémně jasných místnostech může být jas OLED panelu o něco nižší ve srovnání s LED/QLED televizory, avšak v běžně osvětlených prostorech hodnotí jas jako dostačující. Pro koho je a pro koho není LG OLED83B56 je ideální volbou pro ty, kteří hledají velkou OLED obrazovku za rozumné peníze. Při aktuální ceně pod 54 tisíc korun jde o jednu z nejdostupnějších cest k 83″ OLED zážitku na českém trhu. Televizor vyhoví filmovým nadšencům, hráčům i běžným uživatelům, kteří chtějí obývák proměnit v domácí kino. Uvažujete o pořízení velké OLED televize? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko LG oled Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024