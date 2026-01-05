Tato 83" OLED telka LG brutálně zlevnila. Má skvělý obraz a chytré funkce, navíc umí Apple AirPlay 2 Hlavní stránka Zprávičky Televize LG OLED83B56 s 83" OLED panelem je nyní na Alze k dispozici za rekordních 59 990 Kč Aktuální cena představuje podle srovnávače Heureka historické minimum na českém trhu Při uvedení na trh stála televize 112 490 Kč, aktuálně tedy ušetříte více než 52 tisíc korun Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.1.2026 14:01 Žádné komentáře 0 Máte-li v plánu pořídit si velkou OLED televizi, právě teď se nabízí zajímavá příležitost. Alza totiž zlevnila 83palcový model LG OLED83B56 na pouhých 59 990 Kč. Jedná se o nejnižší cenu, za kterou byla tato televize v e-shopu kdy k dispozici, a podle srovnávače Heureka žádný jiný prodejce momentálně nemá takhle dobrou nabídku. Při uvedení přitom stála 112 490 Kč, takže úspora činí více než 52 tisíc korun. 83palcový OLED se panel 4K rozlišením Herní funkce a chytré ovládání Zvuk a design Co říkají uživatelé v recenzích? Pro koho je televize vhodná? 83palcový OLED se panel 4K rozlišením LG OLED83B56 patří do letošní řady B5, která představuje vstupní bránu do světa OLED televizí od LG. Navzdory zařazení do základní řady nabízí 210cm úhlopříčku s rozlišením 4K Ultra HD a všechny klíčové výhody OLED technologie – dokonalou černou barvu, vysoký kontrast a široké pozorovací úhly. O zpracování obrazu se stará procesor alpha 8 AI Gen2, který pomocí umělé inteligence optimalizuje obraz podle typu obsahu. Televize podporuje HDR10, Dolby Vision a HLG, což ocení především filmový nadšenci. Panel nabízí obnovovací frekvenci 100/120 Hz, která zajistí plynulý obraz při sledování sportovních přenosů i hraní her. Herní funkce a chytré ovládání Hráči ocení podporu technologií NVIDIA G-Sync a AMD FreeSync, které eliminují trhání obrazu. K dispozici jsou čtyři HDMI porty pro připojení herních konzolí a dalších zařízení. Televizor dále disponuje automatickým režimem nízké latence (ALLM) a podporou VRR pro proměnlivou obnovovací frekvenci. CHCI TELEVIZI LG V AKCI Součástí balení je ovladač Magic Remote, který funguje jako air mouse – stačí na obrazovku ukázat a kliknout. Podporuje také hlasové ovládání. Televizor běží na operačním systému WebOS s garancí čtyř velkých aktualizací během pěti let. Nechybí podpora streamovacích služeb včetně Oneplay, Apple AirPlay 2 ani integrace do chytré domácnosti přes Google Home. Zvuk a design LG OLED83B56 je vybavena 20W reproduktory s podporou Dolby Atmos. Virtuální prostorový zvukový systém 9.1.2 vytváří pomocí algoritmů iluzi prostorového ozvučení. Pro náročnější uživatele však výrobce počítá s připojením externího soundbaru – televize podporuje rozhraní eARC pro bezeztrátový přenos zvuku. Design televize je typicky minimalistický s úzkými rámečky, které neruší při sledování. Hmotnost 26,7 kg bez stojanu umožňuje poměrně snadnou montáž na zeď pomocí standardu VESA 400×400. Co říkají uživatelé v recenzích? Na Alze má LG OLED83B56 hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček od 14 zákazníků, přičemž 93 % z nich televizi doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu obrazu – vyzdvihují živé barvy, skutečně černou barvu a celkový filmový zážitek. Opakovaně se objevuje spokojenost s podporou Apple Home a snadným nastavením. KOUPIT TELEVIZI LG Kritika se týká především zvuku, který někteří hodnotí jako průměrný vzhledem k velikosti televize. Tento nedostatek však řeší dokoupením soundbaru. Několik uživatelů také zmiňuje, že ovladač nemá dedikované tlačítko pro ztlumení – pro vypnutí zvuku je nutné několik sekund držet tlačítko hlasitosti, což není úplně pohodlné. Pro koho je televize vhodná? LG OLED83B56 ocení především ti, kteří hledají velkou OLED televizi za rozumnou cenu. Při aktuální slevě jde o zajímavou příležitost pro filmové nadšence i hráče, kteří chtějí využít obrovskou 83palcovou obrazovku. Počítejte však s tím, že pro plnohodnotný zážitek ze zvuku bude vhodné dokoupit soundbar. Pořídili byste si 83palcovou OLED televizi za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko LG oled Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 