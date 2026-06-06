Dokonalá akce: 77" OLED telka LG zlevnila o tisíce, má skvělý obraz a AI funkce Hlavní stránka Zprávičky 77" LG OLED77C54LA (řada C5) je prémiová 4K OLED evo televize s procesorem alpha 9 AI Gen8 a obnovovací frekvencí až 144 Hz v herním režimu Na Heurece teď stojí od 39 989 Kč místo 89 989 Kč při uvedení v květnu 2025 (rozdíl 50 000 Kč) Ještě koncem minulého měsíce se přitom prodávala za 49 989 Kč – za poslední měsíc tedy klesla o dalších 10 000 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.6.2026 12:09 Žádné komentáře 0 Velké OLED televize patří mezi nejdražší kousky na trhu a 77″ úhlopříčka tomu obvykle odpovídá. LG OLED77C54LA ale spadl z původních 89 989 Kč při uvedení na 39 989 Kč, navíc proti ceně 49 989 Kč z konce minulého měsíce zlevnil o dalších deset tisíc. Aktuální cenu napříč obchody a dostupnost si ověříte přímo na Heurece, u takhle velkých slev se nabídka i skladovost mění rychle. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou 77″ OLED televizi na film, sport i hraní s dokonalou černou a špičkovou herní výbavou.⚠️ Zvažte, pokud máte hodně prosvětlenou místnost s přímým sluncem nebo chcete prémiový zvuk bez soundbaru.💡 Za 39 989 Kč jde o jednu z nejvýhodnějších cen, za jakou 77″ OLED C5 letos seženete – proti uvedení ušetříte 50 000 Kč. Proč je tahle televize zajímavá Řada C je dlouhodobě nejuniverzálnější OLED volbou LG a recenzenti ji opakovaně označují za nejlepší televizi pro většinu lidí. Hlavní deviza OLED panelu je dokonalá černá s nekonečným kontrastem – každý pixel svítí sám za sebe, takže tmavé scény vypadají realisticky bez prosvítání. Na 77″ úhlopříčce to vytvoří skutečný domácí kinosál. Když cena spadla na 39 989 Kč, dostává se tahle úhlopříčka v OLED provedení do rozpočtu, kde dřív byly spíš menší modely nebo LCD televize. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Srdcem televize je procesor alpha 9 AI Gen8, který přes AI Picture Pro a 4K upscaling dotahuje i méně kvalitní obsah a v reálném čase optimalizuje jas, barvy a ostrost. Panel OLED evo s funkcí Brightness Booster je výrazně jasnější než starší OLED generace, takže si poradí i s běžně osvětleným obývákem. Z HDR formátů televize podporuje Dolby Vision IQ, HDR10 Pro a HLG Pro. Zvuk obstará soustava 40 W s Dolby Atmos a virtuálním prostorovým režimem AI Sound Pro. Pro hráče je C5 mimořádně dobře vybavená: nabízí obnovovací frekvenci až 144 Hz, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium, VRR a ALLM, k tomu velmi nízkou odezvu 0,1 ms certifikovanou Intertekem. Díky čtyřem portům HDMI 2.1 připojíte PlayStation 5, Xbox Series i herní PC bez kompromisů a herní portál nabídne i cloudové hraní přes GeForce NOW. KOUPIT ZA 39 989 KČ Praktická stránka: systém, porty, design Software běží na operačním systému webOS s ovladačem AI Magic Remote, který funguje jako ukazovátko (air mouse) a zvládá hlasové příkazy. LG navíc slibuje díky programu webOS Re:New aktualizace po dobu 5 let. Z konektivity nechybí 4× HDMI, 3× USB, LAN, Wi-Fi, Bluetooth a eARC pro připojení soundbaru, plus AirPlay 2 a Chromecast pro zrcadlení z telefonu. Televize má ultratenký design vhodný na zeď (uchycení VESA), počítejte ale s prostorem pro 77″ úhlopříčku a hmotností kolem 27 kg se stojanem. Na co si dát pozor I prémiová OLED má své kompromisy. Přestože je C5 díky Brightness Boosteru jasnější než dřívější OLED, v extrémně prosvětlené místnosti s přímým sluncem dokážou Mini-LED nebo QD-OLED televize nabídnout vyšší špičkový jas. LG navíc nepodporuje formát HDR10+ (sází na Dolby Vision), což u části obsahu na Amazonu může hrát roli. Vestavěný zvuk 40 W je na svou kategorii slušný, ale u 77″ televize mnozí ocení dokoupení soundbaru. A jako u všech OLED panelů platí, že u dlouhého zobrazování statického obsahu je dobré myslet na prevenci vypálení, kterou ale televize sama řeší automatickými funkcemi. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud chcete velkou 77″ OLED televizi na film, sport i hraní a hledáte špičkový obraz s dokonalou černou, je LG OLED77C54LA za 39 989 Kč jedna z nejzajímavějších nabídek roku – proti ceně 89 989 Kč při uvedení i proti 49 989 Kč z konce minulého měsíce jde o výrazný pokles. Naopak pokud máte velmi světlou místnost s přímým sluncem nebo chcete prémiové ozvučení bez soundbaru, vyplatí se zvážit i jasnější modely jako LG G5 nebo Mini-LED konkurenci – obvykle ale budou v této úhlopříčce dražší. OBJEDNAT OLED TV LG Je pro vás u velké televize důležitější dokonalá černá OLED, nebo co nejvyšší jas do světlé místnosti? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce LG oled Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024