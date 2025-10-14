Velká OLED televize AI v pořádné akci. Tahle 75" LG zlevnila o skoro třetinu, má 40W audio a až 144 Hz Hlavní stránka Zprávičky 77" OLED televize LG OLED77C54 klesla na historické minimum 63 742 Kč na Alze Při uvedení v květnu stála okolo 90 tisíc korun, což znamená pokles o 30 % Nabízí OLED panel s Perfect Black technologií a procesor alpha 9 AI Gen8 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Prémiová 77palcová televize LG OLED77C54 se na Alze dočkala výrazné slevy. Zatímco při uvedení na český trh letos v květnu se její cena pohybovala okolo 90 tisíc korun, nyní ji lze pořídit za pouhých 63 742 Kč. Jde o pokles téměř o 30 procent, což z ní dělá zajímavou volbu pro náročnější uživatele. OLED panel s dokonalou černou Srdcem televize je OLED panel s technologií Perfect Black, která má certifikaci UL. Díky samostatně svítícím pixelům dokáže zobrazit skutečně černou barvu s hodnotou 0,24 nit až do 500 luxů okolního osvětlení. Panel disponuje 4K rozlišením 3840 × 2160 pixelů a nabízí 100% věrnost barev podle standardu DCI-P3. Obnovovací frekvence dosahuje 120 Hz, přičemž v herním režimu lze využít až 144 Hz při zachování 4K rozlišení. To ocení zejména majitelé nejnovějších herních konzolí a výkonných grafických karet. Televize také disponuje funkcí Brightness Booster pro jasnější obraz ve světlých místnostech. CHCI TELEVIZI V AKCI Umělá inteligence ve službách obrazu i zvuku Televizi pohání procesor alpha 9 AI Gen8, který využívá strojové učení pro optimalizaci obrazu i zvuku v reálném čase. Funkce AI Picture Pro analyzuje každý snímek a automaticky upravuje rozlišení, jas a hloubku obrazu pomocí technologie 4K Super Upscaling. Současně AI Sound Pro vytváří virtuální prostorový zvuk 11.1.2 kanálů pouze pomocí vestavěných 40W reproduktorů. K dispozici je také řada AI asistentů jako AI Voice ID, který rozpoznává jednotlivé členy domácnosti podle hlasu a nabízí jim personalizovaná doporučení. AI Chatbot pomáhá s nastavením televize a řešením problémů. Ovladač Magic Remote obsahuje dedikované tlačítko pro rychlý přístup k AI funkcím a lze jej používat jako vzdušnou myš díky pohybovému senzoru. Pro koho je televize určena LG OLED77C54 je ideální volbou pro filmové nadšence díky podpoře Dolby Vision IQ, HDR10 Pro a HLG Pro. Režim FILMMAKER MODE zobrazuje filmy přesně tak, jak je zamýšleli tvůrci, včetně kompenzace okolního osvětlení. Zvukové technologie Dolby Atmos a AI Clear Sound zajišťují kvalitní prostorový zvuk. Hráči ocení kromě vysoké obnovovací frekvence také podporu NVIDIA G-Sync a AMD FreeSync Premium, které eliminují trhání obrazu. Čtyři porty HDMI 2.1 umožňují připojit více zařízení současně při plném 4K/144Hz přenosu. Doba odezvy činí pouhých 0,1 ms a televize má certifikaci ClearMR 9000 pro minimální rozmazání pohybu. Chytrý systém s dlouhou podporou Televize běží na systému webOS s garancí 4 velkých aktualizací během 5 let díky programu webOS Re:New. Nechybí podpora všech hlavních streamovacích služeb včetně Netflix, Disney+, HBO Max nebo české Oneplay. Systém podporuje také Apple AirPlay 2, Chromecast a DLNA pro snadné sdílení obsahu z mobilních zařízení. Co říkají uživatelé na Alze Televize LG OLED77C54 má na Alze zatím perfektní hodnocení 5,0 z 5 hvězdiček, ale faktem je, že recenzí dosud bylo vloženo pouze osm. Uživatelé si nejvíce pochvalují nádherný obraz s živými barvami a kvalitní ozvučení. Martin z Prahy uvádí, že se na televizi komfortně dívá ze vzdálenosti 3 metrů a využívá ji především pro Netflix a 4K gaming na PlayStation. Daniel z Prahy oceňuje výrazně lepší jas oproti starším OLED modelům od LG – televize je dobře použitelná i ve světlé místnosti. Zákazníci také chválí antireflexní obrazovku, rychlý systém webOS a snadnou instalaci aplikací včetně české služby Oneplay. KOUPIT LG OLED77C54 Z drobných výtek uživatelé zmiňují umístění přepínače kurzoru na klávese Enter u ovladače Magic Remote, které vede k nechtěné aktivaci. Daniel také upozorňuje, že AI hlasové ovládání není příliš spolehlivé a často nerozumí příkazům. V nabídce aplikací některým chybí Kodi nebo iVysílání ČT. Celkově však převládá vysoká spokojenost s poměrem cena/výkon, zejména při současné slevě. Ideální příležitost upgradovat Cena 63 742 Kč představuje jednu z nejlepších nabídek za tento model. Pro srovnání – na oficiálních stránkách LG televize stále stojí 74 990 Kč. Vzhledem k tomu, že jde o letošní model s nejnovějšími technologiemi a OLED evo panelem, představuje současná cena zajímavou příležitost pro upgrade domácího kina. K televizi Alza nabízí bezplatnou montáž na zeď. V balení najdete kromě televize také ovladač Magic Remote a stojan. Televize má energetickou třídu F a rozměry 1711 × 982 × 47,1 mm bez stojanu. Uvažujete o koupi OLED televize za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza LG oled Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024