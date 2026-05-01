Tato 55" OLED telka LG na Alze nikdy nebyla levnější! Uživatelé ji zbožňují Hlavní stránka Zprávičky 55" LG OLED55C54 je prémiová 4K OLED televize roku 2025 s procesorem alpha 9 AI Gen8 S členstvím AlzaPlus+ stojí 21 667 Kč místo 25 490 Kč (úspora 3 823 Kč) Jde o vůbec nejnižší cenu této televize na Alze v historii – při uvedení v květnu 2025 stála 44 990 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.5.2026 18:00 Žádné komentáře 0 OLED televize od LG patří dlouhodobě mezi nejlépe hodnocené modely na trhu, ale prémiová C-řada nikdy nebyla levnou záležitostí. Model LG OLED55C54 každopádně nyní s členstvím AlzaPlus+ klesl z běžných 25 490 Kč na 21 667 Kč, což představuje nejnižší cenu, za kterou byl kdy na Alze k dostání. Pyšní se chytrými funkcemi i vysokou frekvencí v herním režimu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte 55″ 4K OLED televizi pro filmy, sport i moderní herní konzole a chcete dostat C-řadu LG za historicky nejlepší cenu.⚠️ Zvažte, pokud máte hodně světlou místnost a očekáváte maximální SDR jas, případně preferujete TV s Ambilight nebo s vestavěnými reproduktory bez nutnosti soundbaru.💡 Za 21 667 Kč jde o nejdostupnější cenu této LG C5 na Alze vůbec – běžně srovnatelné OLED televize stojí citelně víc. Proč je tato OLED televize zajímavá LG OLED55C54 patří do oblíbené C-řady pro rok 2025, kterou zahraniční testy dlouhodobě označují za jeden z nejvyváženějších OLED modelů na trhu. Z původních 44 990 Kč při uvedení v květnu 2025 postupně klesala cena dolů a v současné akci se s členstvím AlzaPlus+ dostáváme na 21 667 Kč. To je vůbec nejméně, kolik tato televize na Alze stála – pokles téměř o polovinu od premiéry. V této cenové úrovni se obvykle setkáte spíš s lepšími QLED nebo Mini LED modely, ale na pravou OLED s perfektní černou musíte sáhnout výš. C5 přitom přidává procesor alpha 9 AI Gen8, který se stará o upscaling, optimalizaci obrazu i zvuku, a kompletní herní výbavu včetně NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium. Pro někoho, kdo zvažoval levnější LCD, je to konkrétní příležitost posunout se do OLED kategorie bez prémiové přirážky. Nejdůležitější parametry televize Srdcem televize je OLED panel s rozlišením 3840 × 2160 pixelů a úhlopříčkou 139 cm. Na rozdíl od LCD tady jednotlivé pixely svítí samy – výsledkem je dokonalá černá bez prosvítání, vysoký kontrast a velmi rychlá odezva. Panel pracuje nativně se 100/120 Hz a v herním režimu zvládá 144 Hz při 4K, což ocení hlavně majitelé výkonnějších PC a konzolí PlayStation 5 nebo Xbox Series X. Obrazové stránce pomáhá technologie Perfect Black s certifikací UL a podpora širokého spektra HDR formátů – konkrétně HDR10 Pro, HLG Pro a Dolby Vision IQ. Pro filmaře a fanoušky kina je tu FILMMAKER MODE, který obraz drží blíž režisérskému záměru a kompenzuje okolní světlo. Antireflexní povrch potlačuje odlesky, i když u OLED obecně platí, že v silně osvětlených místnostech ocení divák spíš QLED nebo Mini LED kvůli vyššímu maximálnímu jasu. Zvuk obstarávají 40W reproduktory s podporou Dolby Atmos a algoritmy, které vytvářejí virtuální prostorový zvuk 11.1.2. Pro běžné sledování televize a seriálů je to slušná výbava, ale na opravdový kinosál se vyplatí dokoupit soundbar – ostatně to platí prakticky pro každou současnou televizi s tenkým profilem. Praktická stránka: porty, ovládání a členství AlzaPlus+ Z hlediska konektivity dostáváte 4× HDMI 2.1, 3× USB, Bluetooth, Wi-Fi a podporu Apple AirPlay 2 i Chromecastu. Čtyři plnohodnotné HDMI 2.1 porty jsou v této kategorii velkou výhodou – připojíte zároveň PlayStation 5, Xbox Series X i herní PC bez kompromisů. Z recenzí ale plyne jedna konkrétní výtka: LAN port je jen 100Mb, takže pro extrémní streamy v 4K HDR přes drátovou síť se vyplatí spíš 5GHz Wi-Fi nebo síťové úložiště přes USB. Operační systém WebOS 25 patří mezi nejsvižnější u TV vůbec a LG navíc garantuje 4 velké aktualizace v průběhu 5 let v rámci programu Re:New. K ovládání slouží Magic Remote, který funguje jako pohybové ukazovátko – část uživatelů ho miluje, část si nemůže zvyknout (k tomu více v sekci s recenzemi). Cena 21 667 Kč platí jen pro členy programu AlzaPlus+. Členství vyjde na 299 Kč ročně (tj. 25 Kč měsíčně) nebo 59 Kč měsíčně bez závazku. Kromě této slevy získáte doručení zdarma na všechna výdejní místa bez minimální hodnoty objednávky – AlzaBoxy, Zásilkovnu, PPL ParcelShop i Českou poštu. Co říkají uživatelé Na Alze má televize hodnocení 4,9 z 5 (64 hodnocení) a 97 % zákazníků ji doporučuje. Reklamovanost je nízká (0,48 %) a TV se prodalo už přes 1 000 kusů. Uživatelé nejčastěji vyzdvihují kvalitu OLED panelu, podání černé barvy a rychlou odezvu – tedy přesně to, co od OLED kategorie čekáte. Opakovaně se objevuje pochvala za WebOS a herní režim s ALLM/VRR ve spojení s konzolemi. Kritické hlasy se objevují především u detailů: Magic Remote s rolovacím kolečkem nesedne každému („pohybové ovládání občas mírně utíká"), v menu jsou předinstalované reklamy (lze blokovat na úrovni DNS), zvuk reproduktorů je „lepší než dříve, ale na velký pokoj soundbar pomůže". Pár uživatelů zmiňuje, že televize nepodporuje všechny formáty videa z externích USB disků (typicky méně běžné kontejnery), což může vadit lidem s obsáhlou filmovou knihovnou na disku. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale prémiovou televizi ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné OLED a Mini LED televize. Nabídka se ale průběžně mění podle skladových zásob. Kdy to smysl nedává Sleva je výrazná, ale tato televize není pro každého. Pokud máte velmi světlou místnost s velkými okny a koukáte hlavně přes den, oceníte spíš televize s vyšším maximálním SDR jasem – typicky QLED nebo Mini LED. OLED panely sice mají skvělé podání barev v ideálních podmínkách, ale v plném slunci ztrácejí na atraktivitě. Druhý důvod, proč uvažovat o jiném modelu: pokud jste fanoušky Ambilightu od Philipsu nebo chcete TV jako čistě plug-and-play řešení bez jakéhokoli ladění, C-řada LG vyžaduje trochu pozornosti při prvním nastavení – zvlášť u HDR a herního režimu. A do třetice: kdo nechce platit AlzaPlus+, musí počítat s běžnou cenou 25 490 Kč, takže bonus 3 823 Kč padá. Pokud chcete 55″ prémiovou OLED televizi pro modernější obývák, ke konzoli nebo k filmům a chytíte se cenovky 21 667 Kč s AlzaPlus+, je tahle akce z hlediska poměru cena/výkon jedna z nejlepších, co letos na Alze byly. C-řada LG má dlouhodobě reputaci nejvyváženější OLED série na trhu a tady ji dostáváte za cenu, jakou tento model na Alze ještě neměl. Naopak pokud nechcete platit AlzaPlus+ nebo potřebujete TV do velmi světlé místnosti, vyplatí se zvážit jiné kategorie panelů – obvykle za podobnou nebo vyšší cenu. Jaké specifikace jsou pro vás při výběru televize nejdůležitější? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…