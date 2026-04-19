635 litrů, prosklené dveře a 10 let záruky na kompresor. Americká lednice LG zlevnila o sedm tisíc — a cashback ji sráží ještě níž

  • Americká lednice LG GSGV80PYLD s objemem 635 litrů, technologií InstaView, prosklenými dveřmi a 10letou zárukou na kompresor
  • Původně 34 990 Kč, s kódem ALZADNY20 za 27 992 Kč — a k tomu ještě cashback 2 000 Kč zpět na účet
  • Reálná pořizovací cena tedy klesá na 25 992 Kč, což je u americké lednice této třídy velmi slušná nabídka

Jakub Kárník
19.4.2026 08:00
Americké lednice už dávno nejsou jen rozmarem rodin s prostornou kuchyní, ale stále častěji se objevují i v českých bytech. A pokud jste o jedné sami uvažovali, právě teď je asi ideální chvíle zpozornět. LG GSGV80PYLD je na Alze za 27 992 Kč po uplatnění slevového kódu ALZADNY20, tedy o sedm tisíc méně, než je její běžná cena 34 990 Kč. K tomu se navíc vztahuje cashbacková akce, díky které můžete dostat dalších 2 000 Kč zpět na účet — stačí zakoupit spotřebič v období od 10. 4. do 12. 6. 2026, napsat na něj recenzi na Alze a zaregistrovat nákup na stránce lgpromo.cz. Po schválení vám LG pošle peníze na bankovní účet do 42 dnů.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte prostornou americkou lednici do početnější rodiny a láká vás kombinace slevy a cashbacku, která srazí reálnou cenu pod 26 tisíc.
⚠️ Zvažte, že lednice nemá vnitřní zásobník na vodu a vyžaduje pevné připojení k rozvodu — před nákupem si tedy ověřte, že to ve své kuchyni dokážete zajistit. A počítejte s tím, že výnos těžkého spotřebiče je vždy trochu oříšek.
💡 Za 27 992 Kč (plus cashback) dostanete 635litrovou lednici s chytrými funkcemi, InstaView sklem, výrobníkem ledu, dávkovačem vody s UV dezinfekcí a 10letou zárukou na lineární invertorový kompresor.

Proč tahle lednice v kuchyni zaujme

Hlavní tahák je pochopitelně prostor. Celkových 635 litrů se rozpočítá na 416litrový chladicí prostor a 219litrový mrazák umístěný v dolní části. Uživatelé v recenzích chválí, že se do ní vejde opravdu hodně věcí, a oceňují i propojení s aplikací LG ThinQ, díky níž se dá lednice diagnostikovat i ovládat přes telefon — včetně upozornění na otevřená dvířka nebo sledování spotřeby. Za pozornost stojí i InstaView, tedy prosklený panel, který se po dvojím poklepání rozsvítí a vy uvidíte dovnitř, aniž byste otevírali dveře. Úspora energie i nervů, pokud v lednici lovíte potmě. Chod je podle uživatelů opravdu tichý, o což se stará invertorový lineární kompresor s desetiletou zárukou — a funkce jako DoorCooling+, Multi-Air Flow a Total No Frost se starají o rovnoměrné chlazení bez námrazy. Lednice také disponuje výrobníkem ledu, dávkovačem vody s UV dezinfekcí trysky a zásuvkou FRESHBalancer s nastavitelnou vlhkostí pro ovoce a zeleninu.

S čím počítat

V recenzích se opakuje jedna věc, kterou je třeba si vyjasnit předem — tahle lednice nemá vnitřní zásobník na vodu a pro fungování dávkovače a výrobníku ledu ji musíte připojit přímo k rozvodu vody. Jedna zákaznice hledala nádržku tak dlouho, až si smutně přečetla v poradně, že žádná není. Podobně je třeba počítat s vodním filtrem, který se umisťuje vedle lednice a v návodu o něm leckdo marně hledal zmínku — informaci o jeho existenci se několik zákazníků dozvědělo až po dotazu na zákaznickou linku.

Jak funguje cashback a kolik reálně ušetříte

LG pro období 10. 4. až 12. 6. 2026 spustilo akci, v rámci níž můžete na vybrané spotřebiče získat zpět až 11 000 Kč, přičemž konkrétně u této lednice činí cashback 2 000 Kč. Postup je jednoduchý, byť chvíli zabere: po nákupu do čtyř týdnů napíšete recenzi přímo na Alze, pak zaregistrujete nákup na lgpromo.cz, kam nahrajete doklad, fotku výrobního štítku a odkaz na vaši recenzi. Po schválení vám cashback přistane na účtu nejpozději do 42 dnů. Dohromady tedy dostanete lednici za reálných 25 992 Kč — a ještě získáte desetiletou záruku na kompresor.

Byla by pro vás americká lednice s prosklenými dveřmi lákadlo, nebo dáváte přednost klasickému provedení?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

