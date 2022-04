Bylo by super, kdyby po sobě LG mobily zanechaly tuto funkci

I když už se společnost LG před několika měsíci oficiálně stáhla ze segmentu chytrých telefonů, neznamená to, že by některé její nápady nemohly dál být inspirací pro ostatní výrobce. Korejská firma se nebála experimentovat (jedním z posledních hmatatelných důkazů budiž extravagantní telefon LG Wing) a mnohé zaváděné novinky nebyly úplně k zahození. Na jednu šikovnou vychytávku, kterou by určitě využili i majitelé mobilů jiných značek, trefně vzpomíná server Android Authority. Jde o foto nástroj Graphy.

Fanoušci mobilního focení si možná vzpomenou, že zmíněná funkce (a také stejnojmenná aplikace, která už ale bohužel naplno nefunguje) dokázala na základě vloženého snímku doporučit, jaké nastavení fotoaparátů pravděpodobně povede k vytvoření totožného snímku. Uživatel mohl do aplikace nahrát libovolný obrázek a ta mu na oplátku díky široké databázi vlastních fotek poradila, jak nastavit ISO, vyvážení bíle, expozici nebo třeba rychlost závěrky.

Souhlasíme s AA, že ukončení podpory u zmíněné aplikace je velká škoda. Určitě by si dál našla spousty fanoušků, kteří chtějí zdokonalovat své fotografické schopnosti po vzoru profíků. Poslední aktualizace proběhla v roce 2019. Na druhou stranu, pokud není tento nástroj plný nějakých kritických patentů, možná s vlastním řešením přispěchá jiná značka.

Používali jste někdy LG Graphy?