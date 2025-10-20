Alza vyprodává gigantickou televizi za absurdní cenu. Je to hit, nebo past? Hlavní stránka Zprávičky 86palcová LG televize spadla z původních 39 990 Kč na 23 994 Kč se slevovým kódem Jde o standardní LED panel s Direct LED podsvícením, nikoliv OLED nebo MiniLED Dává smysl pro ty, kdo hledají obří úhlopříčku za rozumné peníze a preferují WebOS Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Na Alze se objevila zajímavá sleva na 86palcovou televizi LG 86UA75006. S kódem ALZADNY40 vás vyjde na 23 994 Kč, což je skoro o 40 % méně než původních 39 990 Kč, za které na český trh přišla loni v červenci. Jde o největší úhlopříčku, kterou od LG v této cenové kategorii seženete – pokud vám nezáleží na tom, že to není OLED ani MiniLED. Co za ty peníze dostanete Nejdřív si ujasněme, co LG 86UA75006 není: není to špičkový panel s lokálním stmíváním, kvantovými tečkami nebo OLED technologií. Jde o klasický LED televizor s Direct LED podsvícením, 50/60Hz obnovovací frekvencí a 8bitovým barevným podáním. HDR zvládá ve standardech HDR10 a HLG, což je pro tuto třídu běžné. Co ale dostanete, je obrovská plocha – 218 cm úhlopříčky – a rozumně fungující chytrý systém. WebOS má u LG pořád velmi dobrou pověst: je přehledný, svižný a výrobce garantuje čtyři velké aktualizace během pěti let. To je slušná podpora, kterou v této cenové kategorii nenajdete všude. Procesor a AI funkce Televize má procesor alpha 7 AI Gen8, který podle LG optimalizuje obraz i zvuk v reálném čase. V praxi to znamená lepší upscaling obsahu a automatické doladění nastavení podle typu scény. Pokud máte ovladač Magic Remote (ten ale není součástí balení a je třeba ho koupit zvlášť), můžete využít pokročilejší AI funkce typu rozpoznávání hlasu nebo personalizovaná doporučení. CHCI 86″ LG TV V AKCI Z herních funkcí tady najdete ALLM (automatický režim nízké latence) a podporu VRR, což ocení majitelé konzolí nebo PC připojených přes HDMI 2.0. Ne, to není HDMI 2.1 se 120 Hz, ale pro většinu konzolových her na 60 fps to stačí. Pro koho to dává smysl Tahle televize má jasnou cílovou skupinu: lidi, kteří chtějí maximální úhlopříčku za co nejméně peněz a jsou ochotni přijmout kompromisy v kvalitě panelu. Pokud sledujete hlavně denní pořady, zprávy nebo sport, Direct LED podsvícení vám nebude vadit. Pokud ale plánujete večerní filmové maratony s tmavými scénami, připravte se na to, že černá nebude dokonale hluboká a kontrast bude průměrný. CHCI 86″ LG TV V AKCI Dává to smysl i pro ty, kdo mají rádi ekosystém LG a WebOS – třeba kvůli aplikacím typu Kuki, Prima+ nebo SledováníTV, které tady fungují bez problémů. Televize má také 20W reproduktory s AI Sound Pro, což na základní poslechovou kvalitu stačí, ale soundbar nebo domácí kino rozhodně doporučujeme. Technické parametry ve zkratce Úhlopříčka: 86″ (218 cm) Rozlišení: 4K Ultra HD (3840 × 2160 px) Panel: LED s Direct LED podsvícením, 50/60 Hz HDR: HDR10, HLG OS: WebOS s garantovanými 4 aktualizacemi Konektivita: 3× HDMI 2.0, 2× USB, LAN, Bluetooth, WiFi 5 Tunery: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C Hmotnost: 34,2 kg Energetická třída: F (SDR), G (HDR) Kde a za kolik Televizi LG 86UA75006 aktuálně seženete na Alze za 23 994 Kč se slevovým kódem ALZADNY40. Původní cena byla 39 990 Kč, sleva tedy činí přibližně 16 tisíc korun. Pokud hledáte obří úhlopříčku a jste ochotni přijmout kompromisy v obrazové technologii, je to rozumná volba. Pokud ale máte vyšší nároky na kvalitu obrazu, raději sáhněte po menší úhlopříčce s lepším panelem. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza LG slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024