85" MiniLED TV od LG klesla pod 30 tisíc! Umí Dolby Vision IQ i 144 Hz

86" LG 86QNED85A3C je 4K televize s Mini LED podsvícením, 120 Hz, Dolby Vision IQ a WebOS Na Alze stojí 29 990 Kč místo původních 37 850 Kč (sleva skoro 8 000 Kč) Má 4× HDMI, herní režim s VRR a AMD FreeSync Premium, Apple AirPlay 2 a Chromecast

Jakub Kárník Publikováno: 16.3.2026 14:00

Pokud je pro vás prioritou číslo jedna velikost obrazovky, tahle televize dává smysl. 86″ LG QNED85A na Alze aktuálně stojí 29 990 Kč místo původních 37 850 Kč. Za cenu, za kterou většina výrobců nabídne 65″ nebo slušnější 75″ LED, tady dostanete 218 cm obraz. Má to ale svá ale – a je fér o nich vědět. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete co největší obraz za 30 tisíc – na sport, filmy v obýváku nebo jako obrazovku do zasedačky.⚠️ Zvažte, pokud vám jde primárně o kvalitu obrazu – za stejné peníze koupíte 65″ OLED s výrazně lepším kontrastem a černou, nebo 75″ Mini LED s vyšším jasem a více stmívacími zónami.💡 Za 29 990 Kč dostanete 218 cm 4K panel se 120 Hz, Dolby Vision IQ, herním režimem s VRR a kompletním WebOS s Netflixem, Disney+ a dalšími. Co za ty peníze dostanete LG QNED85A je QNED televize s Mini LED podsvícením a lokálním stmíváním. Rozlišení 3840 × 2160 (4K) s 10bitovou barevnou hloubkou, podpora HDR10, HLG a Dolby Vision IQ (automaticky přizpůsobuje obraz osvětlení místnosti). Panel má nativních 100/120 Hz, v herním režimu až 144 Hz. Konektivita zahrnuje 4× HDMI, 2× USB, Bluetooth, Chromecast, Apple AirPlay 2 a DLNA. WebOS nabízí přístup ke všem běžným streamovacím službám. Na co se upřímně připravit Tady je důležité říct to na rovinu: QNED85A je základní Mini LED od LG. LG tradičně neuvádí počet stmívacích zón, ale v praxi jich je výrazně méně než u konkurenčních Mini LED televizí s vyšším jasem. Kontrast je na IPS panelu slabší – černá není černá, spíš tmavě šedá, zejména v zatemněné místnosti. Lokální stmívání existuje, ale přidává znatelný halo efekt kolem světlých objektů na tmavém pozadí. Špičkový jas je nízký na to, aby HDR obsah vypadal opravdu výrazně, a ve světlé místnosti se televize potýká s odlesky. Při rychlém pohybu (akční scény, FPS hry) je viditelné rozmazání kvůli pomalejším přechodům pixelů. Na druhou stranu: SDR barvy jsou po kalibraci výborné, upscaling nižšího rozlišení (DVB-T2, starší DVD) funguje solidně a při běžném sledování za denního světla černá nevybledne tak výrazně jako u jiných IPS panelů. Verdikt: velikost vs. kvalita obrazu LG 86QNED85A za 29 990 Kč je televize, kde kupujete především úhlopříčku. 218 cm za tuhle cenu je super nabídka – na sport, rodinné sledování filmů nebo do komerčního prostoru. Pokud ale váš obývák zvládne i menší úhlopříčku a záleží vám víc na kvalitě obrazu, za 30 tisíc koupíte 55–65″ OLED s dokonalou černou a kontrastem, který QNED85A nemůže nabídnout. Je to klasický trade-off: velikost za kvalitu. Pokud víte, do čeho jdete, je to dobrý obchod. Šli byste raději do velikosti, nebo do kvality obrazu? Co je pro vás důležitější? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi