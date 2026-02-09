TOPlist

Tato 85" QNED televize LG zlevnila o desítky tisíc. Nabídne až 144 Hz a Dolby Atmos

  • LG 85QNED93A6A s 85" Mini LED panelem nyní pořídíte za 56 990 Kč, s kódem dokonce za necelých 40 tisíc
  • Televize nabízí 4K rozlišení, 144Hz obnovovací frekvenci v herním režimu a procesor alpha 8 AI Gen2
  • Od loňského uvedení za 79 990 Kč klesla cena o více než polovinu

Adam Kurfürst
9.2.2026 14:04
Ikona komentáře 0
LG 85QNED93A6A v obyvaku ai ilustrace

Velké televizory bývají synonymem vysokých cen, ale někdy se naskytne příležitost, která stojí za pozornost. LG 85QNED93A6A s úctyhodnou 85″ úhlopříčkou (215 cm) vstoupila na český trh loni v létě s cenou 79 990 Kč. Nyní ji na Alze s využitím slevového kódu ALZADNY30 seženete jen za 39 893 Kč, což představuje pokles o půlku původní ceny. Před současnou akcí stála 74 990 Kč.

Mini LED s pokročilým zpracováním obrazu

LG u řady QNED93 vsadilo na technologii Mini LED, která oproti běžnému LED podsvícení nabízí přesnější lokální stmívání. V praxi to znamená lepší kontrast a hlubší černou barvu, byť stále ne na úrovni OLED panelů. Panel disponuje 4K rozlišením (3840 × 2160 pixelů) a nativní 120Hz obnovovací frekvencí, která v herním režimu stoupá na 144 Hz.

LG 85QNED93A6A render zepredu

O zpracování obrazu se stará procesor alpha 8 AI Gen2, který automaticky rozpoznává typ obsahu a přizpůsobuje mu nastavení. Součástí je funkce AI Super Upscaling pro vylepšení obsahu v nižším rozlišení a Dynamic Tone Mapping Pro. Televize podporuje formáty HDR10, HLG i Dolby Vision IQ.

Herní funkce a konektivita

Pro hráče je důležitá podpora VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium. Všechny čtyři HDMI 2.1 porty zvládají přenos 4K signálu při 120 Hz, jeden z nich podporuje eARC pro propojení se soundbarem.

Zvukově televize spoléhá na 2.2 kanálový systém s výkonem 40 W a podporou Dolby Atmos. Pro běžné sledování to stačí, ale u takto velké obrazovky většina uživatelů stejně sáhne po externím ozvučení.

Systém WebOS s dlouhou podporou

Televize běží na WebOS 25 s přístupem k běžným streamovacím službám včetně Oneplay. LG garantuje čtyři velké aktualizace operačního systému během pěti let, což je v kategorii televizorů nadstandardní. Součástí balení je Magic Remote s pohybovým ovládáním a hlasovými příkazy.

LG 85QNED93A6A predni strana render z boku

Pro koho je televize vhodná

LG 85QNED93A6A ocení především ti, kteří hledají velkou obrazovku do prostorného obývacího pokoje a nechtějí investovat do OLED technologie. Mini LED nabízí lepší jas než OLED, což se hodí do světlých místností. Herní funkce včetně 144Hz režimu a VRR uspokojí i náročnější hráče na konzolích i PC.

Naopak pokud preferujete dokonalou černou a sledujete převážně ve ztemněné místnosti, bude lepší volbou OLED. A pokud nepotřebujete 85″ úhlopříčku, za podobnou cenu seženete menší OLED modely s lepším kontrastem.

Láká vás 85″ televize za tuto cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

