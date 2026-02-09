Tato 85" QNED televize LG zlevnila o desítky tisíc. Nabídne až 144 Hz a Dolby Atmos Hlavní stránka Zprávičky LG 85QNED93A6A s 85" Mini LED panelem nyní pořídíte za 56 990 Kč, s kódem dokonce za necelých 40 tisíc Televize nabízí 4K rozlišení, 144Hz obnovovací frekvenci v herním režimu a procesor alpha 8 AI Gen2 Od loňského uvedení za 79 990 Kč klesla cena o více než polovinu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.2.2026 14:04 Žádné komentáře 0 Velké televizory bývají synonymem vysokých cen, ale někdy se naskytne příležitost, která stojí za pozornost. LG 85QNED93A6A s úctyhodnou 85″ úhlopříčkou (215 cm) vstoupila na český trh loni v létě s cenou 79 990 Kč. Nyní ji na Alze s využitím slevového kódu ALZADNY30 seženete jen za 39 893 Kč, což představuje pokles o půlku původní ceny. Před současnou akcí stála 74 990 Kč. Mini LED s pokročilým zpracováním obrazu LG u řady QNED93 vsadilo na technologii Mini LED, která oproti běžnému LED podsvícení nabízí přesnější lokální stmívání. V praxi to znamená lepší kontrast a hlubší černou barvu, byť stále ne na úrovni OLED panelů. Panel disponuje 4K rozlišením (3840 × 2160 pixelů) a nativní 120Hz obnovovací frekvencí, která v herním režimu stoupá na 144 Hz. O zpracování obrazu se stará procesor alpha 8 AI Gen2, který automaticky rozpoznává typ obsahu a přizpůsobuje mu nastavení. Součástí je funkce AI Super Upscaling pro vylepšení obsahu v nižším rozlišení a Dynamic Tone Mapping Pro. Televize podporuje formáty HDR10, HLG i Dolby Vision IQ. Herní funkce a konektivita Pro hráče je důležitá podpora VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium. Všechny čtyři HDMI 2.1 porty zvládají přenos 4K signálu při 120 Hz, jeden z nich podporuje eARC pro propojení se soundbarem. CHCI TELEVIZI LG V AKCI Zvukově televize spoléhá na 2.2 kanálový systém s výkonem 40 W a podporou Dolby Atmos. Pro běžné sledování to stačí, ale u takto velké obrazovky většina uživatelů stejně sáhne po externím ozvučení. Systém WebOS s dlouhou podporou Televize běží na WebOS 25 s přístupem k běžným streamovacím službám včetně Oneplay. LG garantuje čtyři velké aktualizace operačního systému během pěti let, což je v kategorii televizorů nadstandardní. Součástí balení je Magic Remote s pohybovým ovládáním a hlasovými příkazy. Pro koho je televize vhodná LG 85QNED93A6A ocení především ti, kteří hledají velkou obrazovku do prostorného obývacího pokoje a nechtějí investovat do OLED technologie. Mini LED nabízí lepší jas než OLED, což se hodí do světlých místností. Herní funkce včetně 144Hz režimu a VRR uspokojí i náročnější hráče na konzolích i PC. KOUPIT LG 85QNED93A6A Naopak pokud preferujete dokonalou černou a sledujete převážně ve ztemněné místnosti, bude lepší volbou OLED. A pokud nepotřebujete 85″ úhlopříčku, za podobnou cenu seženete menší OLED modely s lepším kontrastem. Láká vás 85″ televize za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza LG Mini LED Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024