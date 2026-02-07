Úžasná sleva: 75" QNED Mini LED televize LG pořádně zlevnila, má až 144 Hz, Dolby Atmos a chytré funkce Hlavní stránka Zprávičky Televize LG 75QNED93A6A s Mini LED podsvícením nyní stojí méně než polovinu původní ceny z června loňského roku. 75palcový 4K panel nabízí 144Hz obnovovací frekvenci v herním režimu a podporu VRR, G-SYNC i FreeSync Premium. Procesor alpha 8 AI Gen2 zajišťuje zpracování obrazu i zvuku s využitím umělé inteligence. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Kdo v loňském červnu zatoužil po velké televizi s Mini LED technologií od LG, musel sáhnout hluboko do kapsy. Model 75QNED93A6A tehdy vycházel na 59 990 Kč, což řadu zájemců odradilo. Ještě koncem ledna se cena držela na 44 990 Kč, ale nyní se situace výrazně změnila. Na Alze je televizor k dispozici již pod hranicí 30 tisíc korun, což z něj dělá zajímavou volbu pro ty, kteří hledají velkou obrazovku s moderními technologiemi bez nutnosti investovat do OLED. QNED Mini LED s certifikovaným barevným objemem Herní výbava na solidní úrovni Procesor alpha 8 AI Gen2 a chytré funkce Zvuk s Dolby Atmos Pro koho je televize vhodná? QNED Mini LED s certifikovaným barevným objemem LG u řady QNED93 vsadilo na Mini LED podsvícení v kombinaci s vlastní technologií Dynamic QNED Color Pro, která nahrazuje klasické kvantové tečky. Výsledkem je 100% pokrytí barevného objemu DCI-P3, což potvrdila nezávislá certifikace od společnosti Intertek. V praxi to znamená živější a přesnější barvy než u běžných LCD panelů, byť samozřejmě ne na úrovni OLED. Panel nabízí nativní rozlišení 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů) a 100/120Hz obnovovací frekvenci. Podporovány jsou formáty HDR10, HLG a Dolby Vision IQ, který automaticky upravuje obraz podle okolního osvětlení. Matná úprava povrchu pak eliminuje odrazy při sledování za denního světla. Herní výbava na solidní úrovni Pro hráče je podstatné, že televizor v herním režimu dosahuje 144Hz obnovovací frekvence. Samozřejmostí je podpora VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (automatický režim nízké latence), NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium. Čtyři porty HDMI 2.1 umožňují připojit více herních konzolí či PC současně bez nutnosti přepojování kabelů. CHCI QNED TELEVIZI LG V AKCI Televizor disponuje také eARC pro přenos bezztrátového zvuku do soundbaru a podporou HGiG pro optimální HDR zobrazení v hrách. Hráči ocení i Game Dashboard, který umožňuje rychlé nastavení parametrů přímo během hraní. Procesor alpha 8 AI Gen2 a chytré funkce O zpracování obrazu i zvuku se stará procesor alpha 8 AI Gen2, který LG označuje za přibližně 1,7× výkonnější v AI neuronových výpočtech oproti základním modelům. Televizor nabízí funkce jako AI Super Upscaling pro převzorkování obsahu v nižším rozlišení nebo Dynamic Tone Mapping Pro pro optimalizaci HDR snímek po snímku. Operační systém webOS přináší přístup ke streamovacím službám včetně Netflixu, Disney+, HBO Max či českého Oneplay. LG garantuje 4 velké aktualizace systému během 5 let, což je v kategorii LCD televizorů nadstandardní. Součástí balení je ovladač Magic Remote s pohybovým senzorem a scrollovacím kolečkem, který funguje jako vzdušná myš. Zvuk s Dolby Atmos Integrovaný 2.2kanálový audio systém s celkovým výkonem 40 W podporuje Dolby Atmos. Procesor vytváří virtuální prostorový zvuk z 9.1.2 kanálů, což pro běžné sledování filmů postačí. Pro náročnější posluchače LG nabízí funkci WOW Orchestra, která umožňuje synchronizaci se soundbary značky pro komplexnější zvukový zážitek. Pro koho je televize vhodná? LG 75QNED93A6A osloví především ty, kteří chtějí velkou 75palcovou obrazovku s moderními technologiemi, ale nehodlají investovat do OLED. Mini LED podsvícení nabízí lepší kontrast než běžné LED LCD a eliminuje riziko vypálení obrazu. Televizor se hodí do světlých místností díky vysokému jasu a matné úpravě panelu. Hráči ocení 144Hz režim a nízkou latenci, filmoví nadšenci zase podporu Dolby Vision IQ a Dolby Atmos. KOUPIT TELEVIZI LG 75QNED93A6A Naopak pokud vyžadujete perfektní černou a nekonečný kontrast, budete muset sáhnout po OLED. Mini LED sice nabízí lokální stmívání, ale v tmavých scénách stále nedosahuje kvalit samosvíticích pixelů. Rovněž berte v potaz hmotnost 25,7 kg (bez stojanu), která komplikuje montáž na stěnu bez pomocníka. Zaujala vás televize LG s Mini LED za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce LG Sleva Televize