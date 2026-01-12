Velká TV se super obrazem: Tohle 75" LG pořádně zlevnilo, má QNED Mini LED panel, až 144 Hz a AI funkce Hlavní stránka Zprávičky Televize LG 75QNED86A6A se 191cm úhlopříčkou nyní stojí na Alze pouhých 23 992 Kč Oproti původní ceně 46 990 Kč při uvedení na trh ušetříte téměř polovinu Model nabízí QNED MiniLED panel, 144Hz herní režim a procesor alpha 8 AI Gen2 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Hledáte velkou televizi s kvalitním obrazem, ale nechcete utratit majlant? Na Alze právě probíhá výprodej, v rámci něhož můžete pořídit 75″ televizi LG 75QNED86A6A za 23 992 Kč. Před akcí stála 29 990 Kč a při dubnovém uvedení na trh si za ni LG účtovalo 46 990 Kč. Podle srovnávače Heureka jde o aktuálně nejlepší nabídku na českém trhu. QNED MiniLED panel se super kontrastem Herní výbava na solidní úrovni Chytrý systém s dlouhou podporou Pro koho je televize vhodná QNED MiniLED panel se super kontrastem LG 75QNED86A6A disponuje QNED panelem s technologií MiniLED, která využívá tisíce drobných diod pro přesnější podsvícení. Díky funkci Advanced Local Dimming televize dosahuje hlubší černé a výraznějšího kontrastu než běžné LED modely. Rozlišení činí standardních 3840 × 2160 pixelů (4K Ultra HD). Barevné podání zajišťuje technologie Dynamic QNED Color, kterou LG prezentuje jako náhradu za Quantum Dot. Televize má certifikaci pro 100% barevný objem DCI-P3 a podporuje formáty HDR10, Dolby Vision a HLG. V praxi to znamená věrnější barvy a lepší vykreslení jasných i tmavých scén. Herní výbava na solidní úrovni Pro hráče je důležitá nativní obnovovací frekvence 120 Hz, kterou lze v herním režimu zvýšit až na 144 Hz. Televize podporuje VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium a ALLM (Auto Low Latency Mode). K dispozici jsou čtyři porty HDMI 2.1, takže můžete bez problémů připojit konzole PlayStation 5 i Xbox Series X současně. CHCI QNED TELKU LG V AKCI LG také integrovala herní portál s přístupem ke cloudovým službám jako GeForce NOW nebo Xbox Cloud Gaming. Hrát tak můžete i bez konzole, stačí vám gamepad a rychlé připojení k internetu. Chytrý systém s dlouhou podporou O chod televize se stará procesor alpha 8 AI Gen2, který automaticky optimalizuje obraz i zvuk podle typu obsahu. Systém webOS nabízí přístup k aplikacím Netflix, Disney+, HBO Max či Oneplay. LG garantuje čtyři velké aktualizace systému během pěti let, což je v segmentu televizí nadstandardní. Součástí balení je ovladač Magic Remote s pohybovým senzorem, který funguje podobně jako vzdušná myš. Podporuje také hlasové ovládání a integrovaného AI asistenta pro vyhledávání obsahu. Pro koho je televize vhodná LG 75QNED86A6A představuje zajímavou volbu pro ty, kdo chtějí velkou obrazovku s MiniLED podsvícením za rozumnou cenu. Při aktuální slevě dostáváte 191cm úhlopříčku, herní funkce včetně 144 Hz a moderní systém s dlouhou podporou. Televize se hodí do větších obývacích pokojů, kde oceníte její rozměry. KOUPIT TELEVIZI LG VE SLEVĚ Je však třeba počítat s určitými kompromisy. Integrované 20W reproduktory jsou pro tuto velikost spíše průměrné – pokud chcete plnohodnotný filmový zážitek, vyplatí se dokoupit soundbar. Matný panel sice eliminuje odrazy, ale pozorovací úhly nejsou tak široké jako u OLED televizí. Kdo hledá absolutně nejlepší černou a nekonečný kontrast, měl by sáhnout po OLED, ovšem za podstatně vyšší cenu. Zaujala vás tato nabídka? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko LG Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024