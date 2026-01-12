TOPlist

Velká TV se super obrazem: Tohle 75" LG pořádně zlevnilo, má QNED Mini LED panel, až 144 Hz a AI funkce

  • Televize LG 75QNED86A6A se 191cm úhlopříčkou nyní stojí na Alze pouhých 23 992 Kč
  • Oproti původní ceně 46 990 Kč při uvedení na trh ušetříte téměř polovinu
  • Model nabízí QNED MiniLED panel, 144Hz herní režim a procesor alpha 8 AI Gen2

Adam Kurfürst
12.1.2026 20:00
LG 75QNED86A6A se soundbarem pod sebou na zdi

Hledáte velkou televizi s kvalitním obrazem, ale nechcete utratit majlant? Na Alze právě probíhá výprodej, v rámci něhož můžete pořídit 75″ televizi LG 75QNED86A6A za 23 992 Kč. Před akcí stála 29 990 Kč a při dubnovém uvedení na trh si za ni LG účtovalo 46 990 Kč. Podle srovnávače Heureka jde o aktuálně nejlepší nabídku na českém trhu.

QNED MiniLED panel se super kontrastem

LG 75QNED86A6A disponuje QNED panelem s technologií MiniLED, která využívá tisíce drobných diod pro přesnější podsvícení. Díky funkci Advanced Local Dimming televize dosahuje hlubší černé a výraznějšího kontrastu než běžné LED modely. Rozlišení činí standardních 3840 × 2160 pixelů (4K Ultra HD).

LG 75QNED86A6A render zepredu

Barevné podání zajišťuje technologie Dynamic QNED Color, kterou LG prezentuje jako náhradu za Quantum Dot. Televize má certifikaci pro 100% barevný objem DCI-P3 a podporuje formáty HDR10, Dolby Vision a HLG. V praxi to znamená věrnější barvy a lepší vykreslení jasných i tmavých scén.

Herní výbava na solidní úrovni

Pro hráče je důležitá nativní obnovovací frekvence 120 Hz, kterou lze v herním režimu zvýšit až na 144 Hz. Televize podporuje VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium a ALLM (Auto Low Latency Mode). K dispozici jsou čtyři porty HDMI 2.1, takže můžete bez problémů připojit konzole PlayStation 5 i Xbox Series X současně.

LG také integrovala herní portál s přístupem ke cloudovým službám jako GeForce NOW nebo Xbox Cloud Gaming. Hrát tak můžete i bez konzole, stačí vám gamepad a rychlé připojení k internetu.

Chytrý systém s dlouhou podporou

O chod televize se stará procesor alpha 8 AI Gen2, který automaticky optimalizuje obraz i zvuk podle typu obsahu. Systém webOS nabízí přístup k aplikacím Netflix, Disney+, HBO Max či Oneplay. LG garantuje čtyři velké aktualizace systému během pěti let, což je v segmentu televizí nadstandardní.

LG 75QNED86A6A render zepredu pohled ze strany

Součástí balení je ovladač Magic Remote s pohybovým senzorem, který funguje podobně jako vzdušná myš. Podporuje také hlasové ovládání a integrovaného AI asistenta pro vyhledávání obsahu.

Pro koho je televize vhodná

LG 75QNED86A6A představuje zajímavou volbu pro ty, kdo chtějí velkou obrazovku s MiniLED podsvícením za rozumnou cenu. Při aktuální slevě dostáváte 191cm úhlopříčku, herní funkce včetně 144 Hz a moderní systém s dlouhou podporou. Televize se hodí do větších obývacích pokojů, kde oceníte její rozměry.

Je však třeba počítat s určitými kompromisy. Integrované 20W reproduktory jsou pro tuto velikost spíše průměrné – pokud chcete plnohodnotný filmový zážitek, vyplatí se dokoupit soundbar. Matný panel sice eliminuje odrazy, ale pozorovací úhly nejsou tak široké jako u OLED televizí. Kdo hledá absolutně nejlepší černou a nekonečný kontrast, měl by sáhnout po OLED, ovšem za podstatně vyšší cenu.

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

