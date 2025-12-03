TOPlist

75palcová MiniLED televize LG za parádní cenu! Umí 144 Hz a má AI upscaling

  • 75palcová LG televize s QNED panelem a Mini LED podsvícením klesla z 47 tisíc na necelých 25 tisíc korun
  • Se slevovým kódem ALZADNY40 vyjde na 24 894 Kč, což je téměř polovina původní ceny
  • Model QNED85A6C nabízí 120Hz panel, herní režim a webOS s garancí čtyř aktualizací

Jakub Kárník
Jakub Kárník
3.12.2025 13:07
LG MINILED jpg

Pokud se rozhlížíte po pořádně velké televizi a nechcete utratit majlant, tahle akce stojí za pozornost. LG 75QNED85A6C se 75palcovou úhlopříčkou klesla z původních 47 tisíc na necelých 25 tisíc korun. Se slevovým kódem ALZADNY40 vyjde konkrétně na 24 894 Kč, což je skoro poloviční cena oproti startu prodeje.

Co za ty peníze dostanete

Bavíme se o modelu z letošního roku s QNED panelem, což je LG terminologie pro kombinaci kvantových teček a Mini LED podsvícení. V praxi to znamená solidní kontrast díky lokálnímu stmívání (ačkoliv si LG nechává přesný počet pro sebe, takže se budeme pohybovat někde okolo 150 – 200 zón) a slušné barevné podání. Rozlišení je samozřejmě 4K a obnovovací frekvence 120 Hz, v herním režimu dokonce 144 Hz. Pro konzole nebo PC je tu podpora AMD FreeSync Premium a VRR, takže plynulé hraní máte zajištěné.

75QNED85A6C

Procesor alpha 8 AI Gen2 se stará o upscaling obsahu a různé AI vylepšovačky obrazu i zvuku. V praxi jsou tyto funkce spíš doplňkové, ale upscaling u 75 palců opravdu oceníte. Systém je tradičně WebOS s garancí čtyř velkých aktualizací, takže televize nezestárne hned první rok.

CHCI LG TV V AKCI

Sleva je opravdu zajímavá

Za necelých 25 tisíc dostáváte Mini LED podsvícení, slušnou herní výbavu a operační systém, který není zahleněný reklamami jako u některých čínských značek. Pravda, není to OLED a ani top model z LG řady, takže kontrast a černou nedostanete na úrovni prémie. Ale za tuhle cenu je to pořád velmi slušný kauf.

CHCI LG TV V AKCI

Pokud přemýšlíte nad upgradováním televize a velikost okolo dvou metrů úhlopříčky vám nevadí, tahle akce dává smysl.

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
