75palcová MiniLED televize LG za parádní cenu! Umí 144 Hz a má AI upscaling Hlavní stránka Zprávičky 75palcová LG televize s QNED panelem a Mini LED podsvícením klesla z 47 tisíc na necelých 25 tisíc korun Se slevovým kódem ALZADNY40 vyjde na 24 894 Kč, což je téměř polovina původní ceny Model QNED85A6C nabízí 120Hz panel, herní režim a webOS s garancí čtyř aktualizací Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.12.2025 13:07 Žádné komentáře 0 Pokud se rozhlížíte po pořádně velké televizi a nechcete utratit majlant, tahle akce stojí za pozornost. LG 75QNED85A6C se 75palcovou úhlopříčkou klesla z původních 47 tisíc na necelých 25 tisíc korun. Se slevovým kódem ALZADNY40 vyjde konkrétně na 24 894 Kč, což je skoro poloviční cena oproti startu prodeje. Co za ty peníze dostanete Bavíme se o modelu z letošního roku s QNED panelem, což je LG terminologie pro kombinaci kvantových teček a Mini LED podsvícení. V praxi to znamená solidní kontrast díky lokálnímu stmívání (ačkoliv si LG nechává přesný počet pro sebe, takže se budeme pohybovat někde okolo 150 – 200 zón) a slušné barevné podání. Rozlišení je samozřejmě 4K a obnovovací frekvence 120 Hz, v herním režimu dokonce 144 Hz. Pro konzole nebo PC je tu podpora AMD FreeSync Premium a VRR, takže plynulé hraní máte zajištěné. Procesor alpha 8 AI Gen2 se stará o upscaling obsahu a různé AI vylepšovačky obrazu i zvuku. V praxi jsou tyto funkce spíš doplňkové, ale upscaling u 75 palců opravdu oceníte. Systém je tradičně WebOS s garancí čtyř velkých aktualizací, takže televize nezestárne hned první rok. CHCI LG TV V AKCI Sleva je opravdu zajímavá Za necelých 25 tisíc dostáváte Mini LED podsvícení, slušnou herní výbavu a operační systém, který není zahleněný reklamami jako u některých čínských značek. Pravda, není to OLED a ani top model z LG řady, takže kontrast a černou nedostanete na úrovni prémie. Ale za tuhle cenu je to pořád velmi slušný kauf. CHCI LG TV V AKCI Pokud přemýšlíte nad upgradováním televize a velikost okolo dvou metrů úhlopříčky vám nevadí, tahle akce dává smysl. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza LG miniLED slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024