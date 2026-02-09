MiniLED televize od LG zlevnila na 17 tisíc! Má 144 Hz a výborný ovladač Magic Remote v balení Hlavní stránka Zprávičky LG 65QNED85A6C je 65" televize s QNED panelem, MiniLED podsvícením a 144 Hz v herním režimu Procesor Alpha 8 AI Gen2, Magic Remote v balení a garance 4 aktualizací WebOS S kódem ALZADNY25 stojí 17 243 Kč místo původních 32 990 Kč – téměř poloviční cena Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Z třiceti třech tisíc na sedmnáct. LG 65QNED85A6C je 65″ televize s MiniLED podsvícením, která během pár měsíců spadla na polovinu. Za cenu běžné střední třídy dostanete technologie, které LG rezervuje pro vyšší modely – včetně Magic Remote ovladače v balení. QNED s lokálním stmíváním QNED kombinuje MiniLED podsvícení s technologií kvantových bodů pro široký barevný gamut. Advanced Local Dimming umožňuje přesnější řízení jasu v jednotlivých zónách – lepší černá a vyšší kontrast než u běžných LED televizí. Rozlišení 4K (3840 × 2160) s podporou HDR10 Pro a HLG Pro. Obnovovací frekvence činí 100/120 Hz, v herním režimu až 144 Hz. Pro hráče jsou tu VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium a eARC. Procesor Alpha 8 AI Gen2 se stará o upscaling a optimalizaci obrazu podle typu obsahu. KOUPIT NA ALZE Matný povrch obrazovky je bonus pro světlé místnosti – jeden zákazník píše: „Pokud hledáte TV do světlého obýváku a chcete na ni vidět až z kuchyně, je to skvělá volba.“ Magic Remote a WebOS V balení najdete Magic Remote – ovladač s pohybovým senzorem, který funguje jako vzdušná myš. Ukazujete na obrazovku a scrollujete. LG garantuje 4 velké aktualizace WebOS během 5 let, což je nadstandardní. AI funkce zahrnují rozpoznávání hlasu jednotlivých uživatelů, personalizovaná doporučení a chatbota pro řešení problémů. Streamovací služby Netflix, HBO Max, Disney+, české Voyo i Oneplay jsou samozřejmostí. Co říká 12 zákazníků Hodnocení 4,4 z 5, přes 200 prodaných kusů. „Super TV za super cenu,“ shrnuje jeden recenzent. Chválí se obraz, zpracování, Chromecast i AirPlay. „Zkoušel jsem hraní na PS5 a zatím naprostá spokojenost.“ Hlavní kritika míří na zvuk – 20W reproduktory jsou „průměrné“ a většina zákazníků doporučuje dokoupit soundbar. Jeden uživatel také hlásí problémy s WebOS: „Po měsíci používání začala několikrát za den hlásit ‚this app will now restart to free up memory‘.“ KOUPIT NA ALZE Pozor na jeden negativní hlas: zákazník tvrdí, že navzdory marketingu nemá televize MiniLED podsvícení, ale Edge LED. „S vysvětlením měl problém i technik od LG.“ Co je na tom pravdy? LG u žádného svého modelu (stejně jako například Samsung) neudává množství stmívacích zón u MiniLED televizorů. U levnějších modelů bývá počet jen v desítkách a jinak tomu zřejmě nebude ani u tohoto modelu. TCL nebo HiSense nabízí v tomto ohledu lepší poměr cena/obraz, avšak LG má propracovanější systém a příjemnější ovládání. A obraz rozhodně není špatný. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 32 990 Kč, pak klesla na 22 990 Kč a teď s kódem ALZADNY25 stojí 17 243 Kč. Za 65″ televizi s MiniLED podsvícením, 144Hz herním režimem a Magic Remote v balení je to výrazná sleva. Vyplatí se podle vás MiniLED oproti klasickému LED, nebo rovnou sáhnout po OLED? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza LG slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024