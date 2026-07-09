55" televize LG teď klesla pod 7 tisíc. Proč si ji koupit a na co si dát pozor? Hlavní stránka Zprávičky 55" LG 55UA75006 je 4K Ultra HD televize modelového roku 2025 se systémem WebOS a procesorem alpha 7 AI Gen8 Nyní stojí 6 741 Kč, v poslední akci stála 8 901 Kč (sleva 2 160 Kč, tedy 24 %) Jde o velkou 55" televizi zavedené značky, která se dostala pod sedm tisíc korun — a k tomu má garanci čtyř aktualizací WebOS Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Lákala by vás možnost koupit si 55″ televizi od etablované značky za méně než 7 tisíc? LG 55UA75006 teď spadla z 8 901 Kč na 6 741 Kč, na Alze ještě levnější nebyla. Přiblížíme vám její parametry a shrneme, proč byste si ji měli pořídit a na co si naopak dát pozor. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou 4K televizi na běžné sledování, streamování a nenáročné hraní za rozumné peníze.⚠️ Zvažte, pokud chcete 120 Hz a HDMI 2.1 pro moderní konzole nebo počítáte s ovladačem Magic Remote pro AI funkce.💡 Za 6 741 Kč jde o jednu z cenově nejdostupnějších 55″ televizí zavedené značky s modelovým rokem 2025. Proč je tahle televize zajímavá LG 55UA75006 míří na lidi, kteří chtějí velkou obrazovku a spolehlivý smart systém za co nejnižší cenu, a nepotřebují prémiové herní funkce. Hlavní argument teď není žádná exkluzivní technologie, ale cena pod sedm tisíc za 55″ model roku 2025. Připomeňme, že se televize loni v červenci uváděla kolem 10 290 Kč, takže současných 6 741 Kč je citelný posun dolů. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Základ je 55″ panel s 4K rozlišením (3840 × 2160) a přímým podsvícením Direct LED. O plynulý chod a zpracování obrazu se stará procesor alpha 7 AI Gen8, který zvládá upscaling nižšího rozlišení blíž ke 4K. Tady je ale férové zmínit dvě věci: panel běží na obnovovací frekvenci 50/60 Hz, ne 120 Hz, a z HDR podporuje HDR10 Pro a HLG, nikoliv Dolby Vision. Na běžné filmy a seriály to bohatě stačí, na špičkový HDR zážitek to ale cílené není. Chytrou část řeší systém WebOS s garancí čtyř velkých aktualizací, takže televize zůstane aktuální i za pár let. Nechybí Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube ani Spotify, k tomu Chromecast a Apple AirPlay 2 pro streamování z telefonu. Zvuk obstarají 20W reproduktory s AI laděním — na běžné sledování dostačující, na filmový zážitek se ale hodí dokoupit soundbar. KOUPIT TELEVIZI V AKCI Praktická stránka: porty, herní režim, ovládání Konektivita odpovídá cenové třídě: 3× HDMI 2.0, 1× USB s možností nahrávání, Bluetooth a DVB-T2/S2/C tuner. Pro hráče je tu automatický režim nízké latence ALLM a eARC pro připojení soundbaru, ale chybí HDMI 2.1, 120 Hz i VRR. To znamená, že na 4K/120 z PlayStationu 5 nebo Xboxu Series X tahle televize připravená není — pro občasné hraní a starší konzole ale poslouží. Na zeď ji pověsíte přes VESA 300 × 200. Jednu věc je dobré vědět dopředu: chytré AI funkce (AI Voice ID, AI Search, ThinQ) vyžadují ovladač Magic Remote, který není součástí balení a kupuje se zvlášť. V ceně tak dostanete klasický ovladač a část hlasových vychytávek zůstane bez něj nedostupná. Počítejte s tím, pokud vás lákaly právě AI funkce z popisu. CHCI 55″ LG POD 7 TISÍC Co říkají uživatelé Při hodnocení 4,4 z 5 (44 hodnocení) televizi doporučuje 84 % zákazníků a má velmi nízkou reklamovanost 0,12 %. Nejčastěji lidé chválí kvalitní 4K obraz, svižný systém a poměr ceny a výkonu — opakuje se, že se televize neseká a že za tuhle cenu nabídne víc, než čekali. Několik uživatelů zmiňuje i dobrý zvuk a přehrávač Oneplay. Kritické hlasy se objevují hlavně u dvou detailů. Jeden ověřený zákazník upozorňuje, že obraz není matný, ale lesklý, přestože popis uvádí opak — v prosvětlené místnosti se tak mohou objevovat odlesky. Jinému chybělo ovládání hlasem přímo na přiloženém ovladači, což souvisí právě s absencí Magic Remote v balení. Vzhledem k nízké reklamovanosti nejde o časté poruchy, spíš o očekávání, která je dobré si dopředu srovnat. KOUPIT NA ALZE Kdy to smysl nedává Pokud sháníte televizi primárně k moderní herní konzoli a chcete 4K při 120 Hz, tahle vám to nedá — sáhněte po modelu s HDMI 2.1 a 120Hz panelem. Nesedne ani náročným divákům, kteří chtějí prémiový HDR s Dolby Vision a lokálním stmíváním, protože Direct LED bez local dimmingu má omezený kontrast. A pokud vás lákaly hlavně AI a hlasové funkce, počítejte s dokoupením ovladače Magic Remote, jinak zůstanou z velké části nevyužité. Verdikt: pro koho se to vyplatí LG 55UA75006 je rozumná volba pro každého, kdo chce velkou 4K televizi na běžné sledování a streamování za co nejméně peněz. Za 6 741 Kč dostanete 55″ model roku 2025 se systémem WebOS, čtyřmi aktualizacemi a nízkou reklamovaností — a to je při ceně pod sedm tisíc slušná nabídka. Neberte to jako herní televizi ani jako HDR špičku, ale jako poctivou univerzální 4K televizi za dobrou cenu. Připomeňme, že startovala na 10 290 Kč, takže současných 6 741 Kč je znatelný rozdíl. CHCI TUTO 55″ TELEVIZI LG Řešíte u televize hlavně velikost a cenu, nebo si připlatíte za herní funkce a lepší HDR? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce LG Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024