Tahle 55" televize LG má téměř 100% hodnocení a už nestojí ani 13 tisíc. Loni vyšla za více než dvojnásobek Hlavní stránka Zprávičky 55" LG 55QNED86A6A je 4K QNED MiniLED televize (modelový rok 2025) s WebOS, procesorem alpha 8 AI Gen2 a 4× HDMI 2.1 S kódem 2026ALZAEXTRA20 stojí 12 990 Kč místo 25 990 Kč z doby uvedení (rozdíl 13 000 Kč, tedy −50 %) Za tuhle cenu jde o jednu z dostupnějších 55" MiniLED televizí s lokálním stmíváním a plnou herní výbavou (VRR, ALLM, FreeSync Premium) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Středně velká 4K televize od LG s MiniLED podsvícením a lokálním stmíváním pod třinácti tisíci ještě před rokem nebyla samozřejmost. 55″ LG 55QNED86A6A ale s kódem 2026ALZAEXTRA20 klesla na 12 990 Kč z 25 990 Kč, za které se loni v červenci uváděla. Má téměř stoprocentní hodnocení a chytré AI funkce. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou 4K televizi do světlejšího obýváku na filmy, sport i hraní a nechcete jít do ceny OLED.⚠️ Zvažte, že do zatemněné místnosti nabídne na náročné filmové černé lepší výsledek OLED a že panel u 55″ verze jede do 120 Hz, ne 144 Hz.💡 Za 12 990 Kč platíte polovinu oproti uvedení, i když podle cenové historie se televize na téhle úrovni drží už delší dobu. Proč je tahle televize zajímavá Tahle televize LG míří na lidi, kteří chtějí velký a jasný 4K obraz do běžného obýváku, ale nechtějí platit cenu OLED. Klíčem je QNED panel s MiniLED podsvícením a Advanced Local Dimming, tedy velké množství malých LED diod řízených po zónách. Výsledkem je vysoký jas a slušný kontrast, který se hodí zvlášť do světlejších místností, kde levnější edge-LED televize ztrácejí. Hlavní argument je ale cena: za 12 990 Kč dostanete MiniLED s lokálním stmíváním tam, kde konkurence v téhle ceně často nabízí jen obyčejné podsvícení. Klíčové parametry lidsky Panel má úhlopříčku 55″ (139 cm) a rozlišení 4K Ultra HD (3840 × 2160), o obraz se stará procesor alpha 8 AI Gen2, který řeší i 4K upscaling, tedy dopočítání nižšího rozlišení na ostřejší obraz. Z HDR televize zvládá Dolby Vision, HDR10 i HLG a novou technologii Dynamic QNED Color pro širší barevný gamut. Důležitý detail pro hráče a kupující, kteří slyší na vysoké Hz: tahle 55″ verze jede nativně do 120 Hz, ne do 144 Hz. Vyšší 144Hz režim mají jen větší úhlopříčky téhle řady, u 55″ počítejte se 120 Hz, což je na konzole i běžné hraní bohatě dost. OBJEDNAT TELEVIZI LG Praktická stránka: porty, hraní, zvuk Konektorově je televize dobře vybavená: 4× HDMI 2.1, 2× USB, Bluetooth, Chromecast i Apple AirPlay 2, takže připojíte konzole, počítač i set-top box bez kompromisů. Pro hráče je tu kompletní sada, VRR, ALLM, eARC, AMD FreeSync Premium a HGiG, k tomu herní portál s cloudovými službami. Systém WebOS s ovladačem Magic Remote patří k nejrychlejším a nejpřehlednějším na trhu a LG u něj slibuje čtyři velké aktualizace v průběhu pěti let. Na zeď televizi uchytíte přes VESA 300 × 300, hmotnost bez stojanu je 15,5 kg a design je opravdu tenký. Jednu věc je férové říct rovnou: zvuk obstarávají 20W reproduktory v konfiguraci 2.0. Televize sice umí Dolby Atmos a virtuální prostorový zvuk 9.1.2, ale jde o softwarovou simulaci z dvou reproduktorů, ne o reálné ozvučení do prostoru. Na běžné sledování to stačí, pro filmový zážitek ale počítejte s pořízením soundbaru. LG to ostatně samo počítá a nabízí propojení přes WOW Interface, kdy soundbar ovládáte přímo z televize. Co říkají uživatelé Na Alze má televize zatím hodnocení 4,9 z 5, ale jen z 11 hodnocení, takže ho berte spíš orientačně, na velké závěry je vzorek malý. Potěší nicméně, že 100 % zákazníků produkt doporučuje a reklamovanost je velmi nízká (0,4 %). Širší mezinárodní databáze LG drží průměr kolem 4,8 z 5 z více než 4 000 recenzí, to je ale agregát napříč zeměmi a velikostmi, ne čistě tenhle model a trh. Uživatelé napříč recenzemi nejčastěji chválí jasný a ostrý obraz, tenký design a snadné nastavení a překvapivě i zvuk vzhledem k tenké konstrukci. Kritika je předvídatelná a týká se principu technologie. Objevují se zmínky o odlescích ve velmi světlé místnosti a hlavně o tom, že do zatemněné místnosti nedosáhne QNED na černou a rovnoměrnost OLED panelů. To není vada, ale rozdíl kategorie, který je dobré znát před koupí. Ojediněle se také řešil vadný pixel po vybalení, kdy výrobce místo výměny celého kusu měnil panel, což jednoho zákazníka pochopitelně nepotěšilo. Jde ale o jednotlivé hlasy, ne o vzorec. CHCI 4K TELEVIZI Kdy to smysl nedává Pokud stavíte domácí kino do zatemněné místnosti a jde vám o referenční černou a kontrast, připlaťte si za OLED, který tenhle scénář zvládá lépe. Stejně tak pokud chcete 144 Hz pro hraní na výkonném PC, tahle 55″ verze jede do 120 Hz a vyšší frekvenci mají až větší úhlopříčky řady. Kdo chce kino zvuk hned z krabice, měl by k televizi rovnou počítat se soundbarem. A jestli vás lákala hlavně čerstvá sleva, mějte na paměti, že podle cenové historie se televize na téhle úrovni pohybuje už delší dobu, hodnota je v samotné ceně, ne v časově omezené akci. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pro člověka, který chce velkou 4K televizi do běžného obýváku na filmy, sport i hraní, je tohle za 12 990 Kč s kódem 2026ALZAEXTRA20 rozumná koupě. Dostanete MiniLED s lokálním stmíváním, kompletní herní výbavu, svižný WebOS a slušný jas, to vše za polovinu ceny oproti loňskému uvedení za 25 990 Kč. Kompromisy jsou jasné a předvídatelné: na dokonalou černou do tmy je lepší OLED a na kino zvuk se hodí soundbar. Pokud vám tyhle limity nevadí, těžko za tuhle cenu hledat 55″ MiniLED televizi s takhle kompletní výbavou. POŘÍDIT LG QNED86 ZA 12 990 KČ Vybíráte televizi hlavně do světlého obýváku, nebo řešíte spíš filmovou černou v zatemněné místnosti? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024