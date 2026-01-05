Kvalitní 55" televize LG teď výrazně zlevnila. Má QNED Mini LED panel, až 120 Hz a spoustu chytrých funkcí Hlavní stránka Zprávičky Alza nabízí 55" televizi LG QNED85A6C s Mini LED podsvícením za rekordních 15 990 Kč po uplatnění kódu VYPRODEJ20 Televize kombinuje 4K rozlišení se 120Hz obnovovací frekvencí a procesorem alpha 8 AI Gen2 Model z roku 2025 přináší novou technologii Dynamic QNED Color a garanci čtyř aktualizací systému webOS Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Hledáte televizi s Mini LED podsvícením, která nezbankrotuje váš rozpočet? Na Alze právě běží akce, díky níž můžete 55palcový model LG 55QNED85A6C pořídit za 15 990 Kč. Stačí při objednávce použít kód VYPRODEJ20. Běžná cena přitom činí téměř 20 tisíc korun, takže ušetříte zhruba čtyři tisícovky. Mini LED panel s pokročilým lokálním stmíváním LG u modelu QNED85 nasadilo technologii Mini LED v kombinaci s funkcí Advanced Local Dimming. Oproti běžným LED televizím tak získáte výrazně lepší kontrast – podsvícení se dokáže vypínat v jednotlivých zónách, což znamená hlubší černou barvu a menší „rozlévání“ světla do tmavých partií obrazu. Novinkou pro rok 2025 je technologie Dynamic QNED Color, která nahrazuje dřívější Quantum Dot. LG u ní uvádí 100% pokrytí barevného objemu DCI-P3 certifikované společností Intertek. Panel nabízí 4K rozlišení (3840 × 2160 pixelů) a 120Hz obnovovací frekvenci, což ocení jak filmoví fanoušci, tak hráči. Procesor alpha 8 AI Gen2 a chytré funkce O zpracování obrazu se stará čip alpha 8 AI Gen2, který podle LG nabízí oproti předchozí generaci 1,7násobně výkonnější NPU pro AI úlohy a 1,4násobně rychlejší CPU. Procesor automaticky rozpoznává typ obsahu a přizpůsobuje nastavení obrazu – funkce AI Super Upscaling zlepšuje rozlišení u nižší kvality zdrojů. CHCI TELEVIZI LG V AKCI Televize podporuje formáty HDR10 Pro, HLG Pro a Dolby Vision. Součástí balení je ovladač Magic Remote s dedikovaným tlačítkem AI, které zpřístupňuje funkce jako hlasové vyhledávání, AI Chatbot pro řešení problémů nebo personalizovaná doporučení obsahu. Herní výbava a konektivita Pro hráče je k dispozici 120Hz režim s podporou VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium, automatický režim nízké latence ALLM a eARC pro připojení soundbaru. Větší varianty (65″ a výše) podporují až 144 Hz, 55palcová verze je omezena na 120 Hz. Přístup ke cloudovým herním službám jako GeForce NOW, Amazon Luna nebo Xbox Cloud Gaming zajišťuje integrovaný herní portál. Z portů najdete 4× HDMI 2.1, 2× USB, ethernetový port a podporu Wi-Fi a Bluetooth. Televize běží na systému webOS s přístupem k aplikacím Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay a dalším. LG garantuje čtyři velké aktualizace systému během pěti let v rámci programu webOS Re:New. Pro koho je televize vhodná? LG 55QNED85A6C představuje solidní volbu pro uživatele, kteří chtějí Mini LED panel s lokálním stmíváním, ale nehodlají utrácet za OLED. Televize nabídne lepší kontrast než běžné LED modely a díky 120Hz panelu si poradí i s hraním na konzolích nové generace. KOUPIT TELEVIZI LG Je třeba počítat s tím, že 55palcová verze nenabízí 144Hz režim – ten je dostupný až u větších variant. Reproduktory s výkonem 20 W a virtuálním prostorovým zvukem 9.1.2 postačí pro běžné sledování, ale náročnější uživatelé budou chtít soundbar. Pro ty, kdo hledají nejlepší možný kontrast a dokonalou černou, budou OLED modely lepší volbou – ovšem za vyšší cenu. Zaujala vás televize LG QNED85 za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko LG Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024