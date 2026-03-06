50" LG televize s AI procesorem klesla pod 8 tisíc! Vyplatí se koupit? Hlavní stránka Zprávičky 50" LG 50UA75006 je 4K LED televize s procesorem alpha 7 AI Gen8 a systémem WebOS s garancí 4 aktualizací Aktuálně stojí 7 990 Kč místo 8 990 Kč (sleva 1 000 Kč, tedy 11 %) Při loňském uvedení stála 9 490 Kč – současná cena je tedy o 1 500 Kč níže než ta při uvedení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.3.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Padesátipalcová televize za necelých 8 tisíc? U značkových modelů to není samozřejmost. LG 50UA75006 se právě teď prodává za 7 990 Kč místo původních 8 990 Kč a nabízí kombinaci, kterou u levnějších televizí nehledejte: procesor s umělou inteligencí, WebOS s dlouhodobou podporou a solidní obrazovou kvalitu pro běžné sledování i hraní. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte spolehlivou 50″ 4K televizi od značky s kvalitním systémem a nechcete utrácet za prémiové řady.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte vysokou obnovovací frekvenci pro náročné hraní nebo plánujete přehrávat soubory s méně obvyklými kodeky z USB.💡 Za 7 990 Kč dostanete televizi s AI procesorem, HDR10 Pro a garancí 4 systémových aktualizací – to konkurence v této ceně většinou nenabízí. KOUPIT TELKU LG V AKCI Proč je tahle televize zajímavá LG 50UA75006 patří do základní řady UHD televizí od LG pro rok 2025, ale „základní“ neznamená ořezaná. Televize disponuje procesorem alpha 7 AI Gen8, který využívá umělou inteligenci k optimalizaci obrazu i zvuku v reálném čase. V praxi to znamená, že procesor analyzuje obsah a automaticky upravuje ostrost, barvy a kontrast – ať už sledujete večerní zprávy nebo akční film. Klíčovou výhodou je systém WebOS s programem Re:New, který garantuje 4 velké aktualizace během 5 let. To je u televizí v této cenové kategorii výjimečné – většina konkurentů po roce nebo dvou přestane dostávat nové funkce. U LG máte jistotu, že televize bude aktuální i za několik let. Obraz: 4K s HDR10 Pro a AI vylepšením Rozlišení 3840 × 2160 px (4K Ultra HD) na 50″ úhlopříčce znamená jemný a detailní obraz. Panel využívá Direct LED podsvícení, které zajišťuje rovnoměrnější jas než edge-lit řešení u nejlevnějších modelů. Podpora HDR10 Pro a HLG Pro přináší lepší kontrast a živější barvy u kompatibilního obsahu. Obnovovací frekvence 50/60 Hz je standardní pro tuto cenovou kategorii. Pro běžné sledování filmů a seriálů je to naprosto dostačující. Funkce 4K Super Upscaling vylepšuje obsah v nižším rozlišení na kvalitu blížící se 4K – což oceníte u starších filmů nebo běžného televizního vysílání. KOUPIT TELEVIZI SE SLEVOU Zvuk a chytré funkce Integrované 20W reproduktory s virtuálním prostorovým zvukem 9.1.2 kanálů nabízí na vestavěné ozvučení solidní výkon. Funkce AI Sound Pro automaticky upravuje zvuk podle typu obsahu. Systém WebOS přináší přístup k Netflixu, Disney+, HBO Max, YouTube a tisícům dalších aplikací. Nechybí Chromecast pro snadné streamování z telefonu, Apple AirPlay 2 pro uživatele Apple zařízení a Bluetooth 5.0 pro připojení sluchátek nebo reproduktorů. Herní portál umožňuje přístup ke cloudovým hrám přes GeForce NOW, Amazon Luna nebo Xbox. Praktická stránka: porty, montáž, ovládání Na těle najdete 3× HDMI (včetně eARC pro soundbar) a 1× USB pro přehrávání médií nebo nahrávání. DVB-T2/S2/C tuner zajišťuje příjem pozemního, satelitního i kabelového vysílání. Standard VESA 200×200 umožňuje snadnou montáž na zeď – Alza navíc nabízí službu montáže přímo k vám domů. Důležitá poznámka: Magic Remote (chytrý ovladač s pohybovým senzorem) není součástí balení a musí se dokoupit zvlášť. V balení je standardní dálkový ovladač. Pokud chcete využívat pokročilé AI funkce jako hlasové ovládání nebo ovládání stylem air mouse, počítejte s dodatečným nákupem. Co říkají uživatelé Na Alze má LG 50UA75006 hodnocení 4,7 z 5 hvězd (18 hodnocení) a 83 % zákazníků produkt doporučuje. Reklamovanost je velmi nízká – pouhých 0,21 %. Uživatelé chválí pěkné barvy, plynulý chod systému a celkový poměr cena/výkon. Kritické hlasy se objevují především u detailů. Jeden uživatel upozorňuje, že televize nepodporuje Magic Remote – což je pro někoho, kdo byl na něj zvyklý u předchozí LG, nepříjemné překvapení. Další zmiňuje problémy s přehráváním některých video formátů z USB (určité .mkv a .mp4 soubory s méně obvyklými kodeky). Objevila se také stížnost na chybějící aplikaci Vodafone TV – pokud ji používáte, ověřte si dostupnost před nákupem. CHCI TELEVIZI LG 50UA75006 Kdy to smysl nedává Pokud jste náročný hráč a potřebujete vysokou obnovovací frekvenci (120 Hz+), tato televize není pro vás – 60 Hz je pro kompetitivní hraní limitující. Podobně pokud plánujete hodně přehrávat soubory z USB s různými kodeky, můžete narazit na problémy s kompatibilitou. Pro ty, kdo chtějí Magic Remote s pohybovým ovládáním, je důležité vědět, že ho musíte dokoupit zvlášť – není v balení. A pokud používáte Vodafone TV, ověřte si před nákupem, zda je aplikace dostupná ve vašem regionu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 7 990 Kč dostanete 50″ 4K televizi od LG s AI procesorem, WebOS s dlouhodobou podporou a solidním obrazem pro běžné použití. Je to rozumná volba pro obývák, ložnici nebo chatu, kde chcete spolehlivou značku bez prémiové ceny. Pokud nepotřebujete 120 Hz pro hraní a nevadí vám standardní ovladač, je to v této cenové kategorii zajímavá nabídka. OBJEDNAT LG 50UA75006 ZA 7 990 KČ Jakou velikost televize preferujete do obýváku – 50″, nebo raději větší úhlopříčku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 