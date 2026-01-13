TOPlist

Chcete kvalitní menší TV? Tohle 43" LG zlevnilo na 8 tisíc, má moderní systém a repráčky s 20W zvukem

  • Televize LG 43NANO81A6A s NanoCell technologií aktuálně stojí pouhých 7 990 Kč
  • Model z roku 2025 nabízí procesor Alpha 7 AI Gen8 a systém webOS 25 s pětiletou podporou
  • Televize se hodí do menších místností a pro běžné sledování, náročnější hráče však neuspokojí

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
13.1.2026 10:00
LG 43NANO81A6A na zelenem pozadi oficialni 1

Hledáte kvalitní 4K televizi do menšího prostoru, která nezruinuje vaši peněženku? LG má v nabídce zajímavý model 43NANO81A6A, jehož cena aktuálně klesla na 7 990 Kč. Tato částka se téměř dotýká historického minima 7 911 Kč, které eviduje srovnávač Heureka.

NanoCell panel s 4K rozlišením

LG 43NANO81A6A disponuje 43palcovou obrazovkou s rozlišením 3840 × 2160 pixelů a technologií NanoCell, která filtruje nežádoucí světelné vlnové délky pro čistší podání barev. Panel využívá přímé podsvícení (Direct LED), což přináší rovnoměrnější rozložení jasu oproti levnějším modelům s hranovým podsvícením.

LG 43NANO81A6A render zepredu

Obnovovací frekvence činí 60 Hz, což je pro běžné sledování filmů a seriálů dostačující. Televize podporuje formáty HDR10 a HLG, nicméně chybí Dolby Vision, který najdete u konkurenčních modelů v podobné cenové kategorii.

Procesor s umělou inteligencí

Srdcem televize je čip Alpha 7 AI 4K Gen8, který se stará o vylepšování obrazu i zvuku. Funkce 4K Super Upscaling dokáže dopočítat nižší rozlišení na 4K kvalitu, což oceníte při sledování starších pořadů nebo streamování v horší kvalitě. Procesor také automaticky upravuje jas podle okolního osvětlení a optimalizuje nastavení obrazu podle typu obsahu.

Zvukový systém tvoří dva reproduktory s celkovým výkonem 20 W. Technologie AI Sound Pro vytváří virtuální prostorový zvuk 9.1.2, který rozšiřuje zvukovou scénu. Pro náročnější posluchače však doporučujeme připojit externí soundbar – televize podporuje eARC na druhém HDMI portu.

Moderní systém webOS 25

LG nasadilo nejnovější operační systém webOS 25, který je součástí programu webOS Re:New s garantovanými aktualizacemi po dobu pěti let. Systém nabízí přístup k populárním streamovacím službám jako Netflix, Disney+, Amazon Prime Video nebo české Oneplay.

LG 43NANO81A6A render predni strana pohled z boku

Součástí balení je Magic Remote s gyroskopem, který funguje jako vzdušná myš. Ovladač obsahuje dedikované tlačítko AI pro rychlý přístup k hlasovému ovládání a funkcím umělé inteligence. Televize se také integruje do ekosystémů Google Home a Apple HomeKit včetně podpory AirPlay 2.

Hraní her s omezeními

Pro příležitostné hráče nabízí televize Game Optimizer s herním dashboardem, podporu VRR (Variable Refresh Rate) a ALLM (Auto Low Latency Mode). Je však nutné počítat s tím, že VRR funguje pouze do 60 Hz, což znamená, že majitelé konzolí PlayStation 5 nebo Xbox Series X nevyužijí plynulejší 120Hz režim. Pro náročné hraní je tento model nedostatečný.

Konektivita zahrnuje 3× HDMI 2.0, 2× USB, ethernetový port, optický audio výstup a duální tuner DVB-T2/C/S2. Bezdrátové připojení zajišťuje Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.1.

Pro koho je televize vhodná

LG 43NANO81A6A představuje rozumnou volbu pro menší obývací pokoje nebo ložnice, kde 43palcová úhlopříčka bohatě postačí. Ocení ji uživatelé, kteří hledají moderní smart TV s AI funkcemi a dlouhodobou softwarovou podporou, ale nepotřebují prémiové funkce jako Dolby Vision nebo 120Hz panel.

Naopak nedoporučujeme tento model náročným hráčům kvůli omezené obnovovací frekvenci, ani do velkých místností, kde by 43 palců působilo příliš malým dojmem. Pokud požadujete lepší HDR podporu, vyplatí se připlatit za vyšší řadu QNED.

Uvažujete o koupi menší 4K televize do ložnice nebo pracovny?

