Famózně hodnocená čistička vzduchu je teď v akci! Má chytré funkce a třístupňovou filtraci Hlavní stránka Zprávičky Levoit Vital 100S PRO SMART je chytrá čistička vzduchu s třístupňovou filtrací (omyvatelný předfiltr + HEPA H13 + uhlíkový filtr), výkonem 243 m³/h pro místnosti až 52 m², tichým nočním režimem (23 dB) a aplikací v češtině S kódem ALZADNY15 ji teď koupíte za 3 562 Kč místo původních 4 190 Kč – sleva 628 Kč Hodnocení 4,9 z 5 od 173 zákazníků; jediná reálná výhrada míří na občas zmatený automatický režim Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Trápí vás prach, pyl nebo zatuchlý vzduch v bytě? Levoit Vital 100S PRO SMART teď s kódem ALZADNY15 stojí 3 562 Kč místo 4 190 Kč. Patří k nejlépe hodnoceným čističkám na Alze a recenze kupující nešetří superlativy – pojďme se podívat proč, i kde má mouchy. CHCI ČISTIČKU ZA 3 562 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete tichou a účinnou čističku do ložnice či obýváku – alergici a astmatici v recenzích hlásí citelnou úlevu a noční režim je prakticky neslyšitelný.⚠️ Zvažte, že automatický režim má svou logiku (po vyčištění se vypne a sám nenaskočí), náhradní filtry časem něco stojí a na nejvyšší stupeň je slyšet.💡 Za 3 562 Kč s kódem ALZADNY15 jde o jednu z nejlépe hodnocených čističek v této třídě. Co čistička zvládne Srdcem je třístupňová filtrace – omyvatelný předfiltr zachytí hrubý prach a chlupy, True HEPA H13 pak nejméně 99,97 % částic do velikosti 0,3 mikronu (pyl, roztoče, kouř, bakterie) a uhlíkový filtr řeší pachy. Výkon 243 m³/h stačí na místnost až 52 m², kterou pročistí dvakrát za hodinu. Infračervený senzor hlídá kvalitu vzduchu a barevně ji indikuje; v automatickém režimu si čistička sama volí otáčky. Ovládáte ji na displeji, v aplikaci VeSync (i v češtině) nebo hlasem přes Alexu a Google Assistant – a funguje i bez aplikace. Noční režim klesá na 23 dB a zhasne kontrolky, takže v ložnici o ní nevíte. Spotřebu potvrzuje ocenění ENERGY STAR a pro alergiky je tu certifikace ECARF. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY15 Na co myslet Nejčastější výhrada míří na automatický režim: jakmile čistička vyhodnotí vzduch jako čistý, vypne se kvůli úspoře filtru – jenže pak už znečištění mimo svůj vnitřek nepozná a sama se znovu nezapne, takže to chce občas sáhnout do manuálu. Počítejte taky s tím, že náhradní filtry časem něco stojí (předfiltr ale stačí oplachovat) a na nejvyšší stupeň je čistička pořádně slyšet – ten tichý chod platí hlavně pro noční režim. A do místnosti nad doporučených 52 m² ji raději nekupujte. Pro tichý a účinný úklid vzduchu v ložnici nebo obýváku je to za 3 562 Kč skvěle hodnocená sázka na jistotu, kterou v recenzích chválí i alergici a rodiče malých dětí. CHCI UŠETŘIT 628 KČ Řešíte doma kvalitu vzduchu, nebo je to za vás zbytečnost? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Čistička vzduchu slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025