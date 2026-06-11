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Famózně hodnocená čistička vzduchu je teď v akci! Má chytré funkce a třístupňovou filtraci

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
11.6.2026 18:00
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Trápí vás prach, pyl nebo zatuchlý vzduch v bytě? Levoit Vital 100S PRO SMART teď s kódem ALZADNY15 stojí 3 562 Kč místo 4 190 Kč. Patří k nejlépe hodnoceným čističkám na Alze a recenze kupující nešetří superlativy – pojďme se podívat proč, i kde má mouchy.

CHCI ČISTIČKU ZA 3 562 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete tichou a účinnou čističku do ložnice či obýváku – alergici a astmatici v recenzích hlásí citelnou úlevu a noční režim je prakticky neslyšitelný.
⚠️ Zvažte, že automatický režim má svou logiku (po vyčištění se vypne a sám nenaskočí), náhradní filtry časem něco stojí a na nejvyšší stupeň je slyšet.
💡 Za 3 562 Kč s kódem ALZADNY15 jde o jednu z nejlépe hodnocených čističek v této třídě.

Co čistička zvládne

Srdcem je třístupňová filtrace – omyvatelný předfiltr zachytí hrubý prach a chlupy, True HEPA H13 pak nejméně 99,97 % částic do velikosti 0,3 mikronu (pyl, roztoče, kouř, bakterie) a uhlíkový filtr řeší pachy. Výkon 243 m³/h stačí na místnost až 52 m², kterou pročistí dvakrát za hodinu. Infračervený senzor hlídá kvalitu vzduchu a barevně ji indikuje; v automatickém režimu si čistička sama volí otáčky. Ovládáte ji na displeji, v aplikaci VeSync (i v češtině) nebo hlasem přes Alexu a Google Assistant – a funguje i bez aplikace. Noční režim klesá na 23 dB a zhasne kontrolky, takže v ložnici o ní nevíte. Spotřebu potvrzuje ocenění ENERGY STAR a pro alergiky je tu certifikace ECARF.

KOUPIT S KÓDEM ALZADNY15

Na co myslet

Nejčastější výhrada míří na automatický režim: jakmile čistička vyhodnotí vzduch jako čistý, vypne se kvůli úspoře filtru – jenže pak už znečištění mimo svůj vnitřek nepozná a sama se znovu nezapne, takže to chce občas sáhnout do manuálu. Počítejte taky s tím, že náhradní filtry časem něco stojí (předfiltr ale stačí oplachovat) a na nejvyšší stupeň je čistička pořádně slyšet – ten tichý chod platí hlavně pro noční režim. A do místnosti nad doporučených 52 m² ji raději nekupujte.

Pro tichý a účinný úklid vzduchu v ložnici nebo obýváku je to za 3 562 Kč skvěle hodnocená sázka na jistotu, kterou v recenzích chválí i alergici a rodiče malých dětí.

CHCI UŠETŘIT 628 KČ

Řešíte doma kvalitu vzduchu, nebo je to za vás zbytečnost?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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