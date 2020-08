Levnější OnePlus Nord by mohl být opravdu hodně levný. I kvůli procesoru

Už nějakou dobu se mluví o tom, že telefon střední třídy OnePlus Nord není jediným ústupkem z vlajkových pozic, které tato čínská firma chystá. Zatímco poslední předchozí “průměrný” telefon OnePlus X přišel už v roce 2015, teď se pravděpodobně dočkáme podobných modelů mnohem častěji. Tím prvním by měl být právě ještě více odlehčený Nord. Aktuální informace hovoří o konkrétním čipsetu, který by měl telefon dostat. S ním souvisí odhad ceny, která by mohla být opravdu velmi nízká. Procesor pro levnější OnePlus Nord byl objeven v interním záznamu s kódovými označeními současných a budoucích mobilů.

Za objevem stojí Twitter účet @the_tech_guy. V záznamech se mu podařilo najít přístroje s čipsety Snapdragon 865, 855, 765G a 460. Zatímco první tři vyjmenované už v telefonech značky OnePlus tikají, poslední zatím použit nebyl. Jde o podprůměrný procesor, který by levnější OnePlus Nord zařadil do opravdu nízké cenové hladiny. Podle odhadů by mohl stát ve světě méně než 250 dolarů, tedy cca pět a půl tisíce korun. A to není vše. Firma údajně pracuje na dalších sériích mobilů, u kterých se mluví o procesorech Snapdragon 690, 665 a 662. OnePlus se podle všeho hodlá vydat cestou ostatních značek, které se snaží pokrýt více vrstev trhu.

Měli byste zájem o levnější telefony OnePlus?

Zdroj: Gizmo