Lenovo Yoga Tab a Idea Tab Plus - dvojice zajímavých tabletů s jasnými displeji představena

Lenovo představilo dvě zajímavé novinky v podobě tabletů Lenovo Yoga Tab a Idea Tab Plus
Oba tablety zaujmou vysokým maximálním jasem displeje
Dražší z obou modelů pak disponuje solidním výkonem díky Snapdragonu 8 Gen 3

Publikováno: 7.9.2025 20:00

Společnost Lenovo lze považovat za tradičního výrobce tabletů s Androidem. Nejen, že nabídne poměrně širokou škálu zařízení, své modelové řady i pravidelně obměňuje. Nově se pak výrobce vytasil hned s dvojicí tabletů – Lenovo Yoga Tab a Idea Tab Plus. Oba modely nabídnou displej s nadstandardním jasem 800 nitů, kovová konstrukce nebo čtveřice hlasitých reproduktorů. Jinak ale cílí na docela odlišné publikum.

Slušná střední třída i řešení pro náročné

Začít můžeme levnějším Lenovo Idea Tab Plus. To nabídne velký, 12,1″ IPS panel o 90Hz obnovovací frekvenci a vysokém rozlišení 2560 x 1600 px. Srdcem tohoto tabletu je čipset Mediatek Dimensity 6400 podpořený 12 GB RAM a 256GB úložištěm. Na rozdíl od dražšího parťáka pak bude tato novinka dostupná také s 5G konektivitou. Uvnitř se pak ukrývá baterie se štědrou kapacitou 10200 mAh a podporováno je 45W nabíjení prostřednictvím USB-C konektoru s USB 2.0 řadičem. Podporováno je i dotykové pero či klávesnicový kryt připojitelný prostřednictvím kontaktů na spodní hraně zařízení.

Vybavenější Lenovo Yoga Tab se pak může pochlubit nepatrně menším 11,1″ LTPS displejem. Ten zde však má již 120Hz obnovovací frekvenci a rozlišení 3200 x 2000 pixelů. V obou případech pak displeje nabídnou poměr stran 16:10. Uvnitř Lenovo Yoga Tab se pak nalézá sice starší, ale zato stále velmi výkonný čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. I tato novinka ovšem bude nabízena v jediné, 12/256GB variantě. Energii zde dodává křemíkovo-uhlíková baterie o kapacitě 8 860 mAh. Patrně i díky ní pak tablet váží sympatických 458 gramů. Nabíjení zde probíhá maximálně 68W výkonem. Oproti levnějšímu modelu je zde přítomen rychlý USB 3.2 řadič a díky použitému čipsetu novinka také nabídne podporu Wi-Fi 7. Bohužel ale Lenovo Yoga Tab nebude k dispozici ve verzi s podporou 5G mobilního připojení. Tablet bude k dispozici také s klávesnicovým krytem obsahujícím i touchpad a dotykovým perem Lenovo Tab Pen Pro. To nabídne rozlišení až 8192 úrovní přítlaku a dokonce i haptickou zpětnou vazbu.

Obě novinky od Lenova dorazí na trh ještě s Androidem 15. V případě dražšího modelu pak výrobce slibuje update až na případný Android 18, levnější z dvojice by pak měl v průběhu let dostat pouze Android 17. V obou případech však Lenovo slibuje 4 roky bezpečnostních aktualizací.

Dostupnost a cena

Lenovo Yoga Tab a Idea Tab Plus dorazí na evropské trhy již v průběhu září přičemž konkrétní dostupnost a cena na našem trhu nebyla zatím specifikována. Vybavenější z obou modelů má stát 499 € neboli v přepočtu cca 12 200 Kč. Levnější Idea Tab Plus pak přijde na 299 €, tedy přibližně 7 300 Kč – zde však výrobce nespecifikoval, zda se jedná o Wi-Fi či 5G variantu.

Zaujaly vás tablety Lenovo Yoga Tab a Idea Tab Plus?

Zdroje: GSMArena.com, news.lenovo.com