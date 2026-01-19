TOPlist

Lenovo Yoga Slim 7 nabízí hodně muziky za rozumné peníze. Má slušný procesor, 120Hz displej a dlouhou výdrž

  • Lenovo Yoga Slim 7 s Intel Core Ultra 7 256V klesl z původních 35 000 Kč na 24 989 Kč s kódem VYPRODEJ5
  • Nabízí 15,3" 2,8K displej se 120 Hz, 16 GB RAM a certifikaci Copilot+ PC
  • Výdrž baterie činí teoreticky až 22 hodin, v kombinaci s hmotností 1,53 kg je to ideální pracovní notebook

Jakub Kárník
19.1.2026 06:00
Lenovo Yoga Slim 7 15ILL9 AURA Edition na Alze teď stojí 24 989 Kč s kódem VYPRODEJ5 – o 10 tisíc méně než původně. K tomu dostanete tříletou záruku Premium Care zdarma. Za tuhle cenu je to jeden z nejlépe vybavených ultrabooků na trhu.

Srdcem je Intel Core Ultra 7 256V z generace Lunar Lake s NPU jednotkou o výkonu 47 TOPS – notebook má certifikaci Copilot+ PC pro práci s AI. Displej má úhlopříčku 15,3″ s rozlišením 2880 × 1800 px, 120Hz obnovovací frekvenci a jas 500 nitů. Panel pokrývá 100 % DCI-P3, takže se hodí i pro úpravu fotek. RAM je 16 GB LPDDR5x, úložiště 512GB SSD.

Baterie 70 Wh slibuje až 22 hodin výdrže (teoreticky, v praxi spíše 10 – 14 hodin) , 15 minut nabíjení prý dodá energii na 3 hodiny práce. Celohliníkové tělo váží 1,53 kg při tloušťce 13,9 mm a splňuje armádní standard MIL-STD-810H. Konektory zahrnují dvojici Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1 a nechybí ani Wi-Fi 7. Uživatelé chválí kvalitu zpracování, tichost a 120Hz displej – jediná výtka míří k tlačítku napájení umístěnému blízko USB-C portu.

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

