Je tohle nejvýhodnější notebook v Česku? Lenovo Yoga Slim 7 s nádherným OLED displejem rapidně zlevnilo

  • Ultrabook Lenovo Yoga Slim 7 se Snapdragonem X Plus a 14.5" OLED displejem stojí v akci 19 990 Kč
  • Má celokovové tělo o hmotnosti 1,28 kg, výdrž přes 20 hodin, WiFi 7 a 3letou záruku Premium Care
  • Původně stál 34 000 Kč – sleva 41 % na Copilot+ PC, který je ideální na cesty

11.1.2026 12:00
lenovo yoga slim

Za původních 34 tisíc byl tento notebook nudný. Za 20 tisíc je atraktivní. Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 s procesorem Snapdragon X Plus a OLED displejem patří k nejlehčím ultrabookům na trhu. Na Alze ho nyní seženete za 19 990 Kč s kódem VYPRODEJ30 – a k tomu 3 roky záruky Premium Care On-Site. To je suverénně nejlepší cena v Česku.

Snapdragon X Plus: výdrž místo brutálního výkonu

Procesor Snapdragon X Plus (X1P-64-100) má 10 jader s taktem až 3,4 GHz a NPU s výkonem 45 TOPS pro AI úlohy. Není to nejrychlejší čip – silnější X Elite má 12 jader – ale pro kancelářskou práci, prohlížení webu a multimédia bohatě stačí. Určitě se ale nezalekne ani nějaké té úpravy větší fotky nebo lehkého střihu 4K videí na cestách.

Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 Cosmic Blue celokovovy

PCMag testoval verzi s X Elite a naměřil přes 20 hodin výdrže na jedno nabití. Lenovo u této verze s X Plus udává až 23,8 hodin. I kdyby realita byla o třetinu horší, pořád mluvíme o notebooku, který vydrží celý pracovní den bez nabíječky. Baterie má kapacitu 70 Wh a nabíjí se přes USB-C (65 W).

OLED displej s 100% DCI-P3

Displej je silnou stránkou tohoto notebooku. 14,5″ OLED panel s rozlišením 2944 × 1840 pixelů (3K) a poměrem stran 16:10 nabízí 100% pokrytí DCI-P3 i sRGB. Výhodou je tovární kalibrace barev, podpora HDR a certifikace TÜV Low Blue Light pro ochranu očí.

PCMag hodnotí displej jako nejlepší mezi testovanými Snapdragon notebooky: „The best display we’ve seen on any recently released Snapdragon-powered laptops.“ Jas až 1 000 nitů pro HDR obsah, 90Hz obnovovací frekvence pro plynulé scrollování, to vše je za cenu 20 tisíc až podezřele výhodné.

1,28 kg v celokovovém těle

Tloušťka činí 12,9 mm a hmotnost 1,28 kg – tohle je notebook na cesty. Celokovová konstrukce splňuje vojenský standard MIL-STD-810H pro odolnost.

Klávesnice má podsvícení a 1,5mm zdvih – podobný pocit jako u business notebooků ThinkPad. Touchpad s úhlopříčkou 5,3″ reaguje přesně. Full HD webkamera s IR snímačem podporuje Windows Hello pro přihlášení obličejem.

Pro koho je notebook vhodný?

Lenovo Yoga Slim 7 za 19 990 Kč cílí na mobilní profesionály a cestovatele, kteří potřebují lehký notebook s celodenní výdrží a kvalitním displejem. Pro psaní, prezentace, videohovory a multimédia ideální volba. Jasně, ARM Windows stále není stoprocentní, ale s každou aktualizací se zlepšuje a vývojáři aplikací a her nespí v tomto ohledu na vavřínech.

Na co si dát pozor? Porty jsou minimalistické – pouze 3× Thunderbolt 4 / USB-C. Chybí HDMI, USB-A i 3,5mm jack na sluchátka. Budete potřebovat USB-C hub nebo Bluetooth sluchátka. RAM 16 GB je napevno – nelze rozšířit. SSD 512 GB může být pro někoho málo.

Vyzkoušeli jste už notebook se Snapdragonem?

