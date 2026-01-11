Je tohle nejvýhodnější notebook v Česku? Lenovo Yoga Slim 7 s nádherným OLED displejem rapidně zlevnilo Hlavní stránka Zprávičky Ultrabook Lenovo Yoga Slim 7 se Snapdragonem X Plus a 14.5" OLED displejem stojí v akci 19 990 Kč Má celokovové tělo o hmotnosti 1,28 kg, výdrž přes 20 hodin, WiFi 7 a 3letou záruku Premium Care Původně stál 34 000 Kč – sleva 41 % na Copilot+ PC, který je ideální na cesty Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Za původních 34 tisíc byl tento notebook nudný. Za 20 tisíc je atraktivní. Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 s procesorem Snapdragon X Plus a OLED displejem patří k nejlehčím ultrabookům na trhu. Na Alze ho nyní seženete za 19 990 Kč s kódem VYPRODEJ30 – a k tomu 3 roky záruky Premium Care On-Site. To je suverénně nejlepší cena v Česku. Snapdragon X Plus: výdrž místo brutálního výkonu Procesor Snapdragon X Plus (X1P-64-100) má 10 jader s taktem až 3,4 GHz a NPU s výkonem 45 TOPS pro AI úlohy. Není to nejrychlejší čip – silnější X Elite má 12 jader – ale pro kancelářskou práci, prohlížení webu a multimédia bohatě stačí. Určitě se ale nezalekne ani nějaké té úpravy větší fotky nebo lehkého střihu 4K videí na cestách. PCMag testoval verzi s X Elite a naměřil přes 20 hodin výdrže na jedno nabití. Lenovo u této verze s X Plus udává až 23,8 hodin. I kdyby realita byla o třetinu horší, pořád mluvíme o notebooku, který vydrží celý pracovní den bez nabíječky. Baterie má kapacitu 70 Wh a nabíjí se přes USB-C (65 W). OLED displej s 100% DCI-P3 Displej je silnou stránkou tohoto notebooku. 14,5″ OLED panel s rozlišením 2944 × 1840 pixelů (3K) a poměrem stran 16:10 nabízí 100% pokrytí DCI-P3 i sRGB. Výhodou je tovární kalibrace barev, podpora HDR a certifikace TÜV Low Blue Light pro ochranu očí. PCMag hodnotí displej jako nejlepší mezi testovanými Snapdragon notebooky: „The best display we’ve seen on any recently released Snapdragon-powered laptops.“ Jas až 1 000 nitů pro HDR obsah, 90Hz obnovovací frekvence pro plynulé scrollování, to vše je za cenu 20 tisíc až podezřele výhodné. LENOVO YOGA SLIM 7 ZA 19 990 KČ 1,28 kg v celokovovém těle Tloušťka činí 12,9 mm a hmotnost 1,28 kg – tohle je notebook na cesty. Celokovová konstrukce splňuje vojenský standard MIL-STD-810H pro odolnost. Klávesnice má podsvícení a 1,5mm zdvih – podobný pocit jako u business notebooků ThinkPad. Touchpad s úhlopříčkou 5,3″ reaguje přesně. Full HD webkamera s IR snímačem podporuje Windows Hello pro přihlášení obličejem. Pro koho je notebook vhodný? Lenovo Yoga Slim 7 za 19 990 Kč cílí na mobilní profesionály a cestovatele, kteří potřebují lehký notebook s celodenní výdrží a kvalitním displejem. Pro psaní, prezentace, videohovory a multimédia ideální volba. Jasně, ARM Windows stále není stoprocentní, ale s každou aktualizací se zlepšuje a vývojáři aplikací a her nespí v tomto ohledu na vavřínech. KOUPIT LENOVO YOGA SLIM 7 Na co si dát pozor? Porty jsou minimalistické – pouze 3× Thunderbolt 4 / USB-C. Chybí HDMI, USB-A i 3,5mm jack na sluchátka. Budete potřebovat USB-C hub nebo Bluetooth sluchátka. RAM 16 GB je napevno – nelze rozšířit. SSD 512 GB může být pro někoho málo. Vyzkoušeli jste už notebook se Snapdragonem? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Lenovo Notebook slevy Snapdragon X Elite Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.2025 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024