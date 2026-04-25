Tenhle OLED monitor má skvělý obraz, ale také vestavěnou 4K kameru a reproduktory s Dolby Atmos. A teď je v menší slevě Hlavní stránka Zprávičky Lenovo Yoga Pro 27UD-10 je 27palcový 4K QD-OLED monitor se 120 Hz, určený pro kreativní práci i občasné hraní — kompaktní formát s extrémní ostrostí Původně 35 990 Kč, s kódem ALZADNY5 za 34 191 Kč — mírnější sleva, protože jde o čerstvou novinku na trhu Za nižší cenu seženete i větší 32" 4K OLED s 240 Hz — Lenovo sází na něco jiného: vyšší hustotu pixelů, kompaktní rozměr a prémiový styl řady Yoga Pro Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.4.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Lenovo rozšířilo svou Yoga Pro řadu o monitor a jde o zajímavého hybrida — Yoga Pro 27UD-10 je na Alze za 34 191 Kč po uplatnění kódu ALZADNY5. Protože jde o čerstvou novinku, sleva je zatím jen mírná. Jestli ale hledáte kompaktní 4K OLED primárně pro kreativní práci a občasné hraní, tenhle monitor má co nabídnout. Proč zrovna tenhle monitor S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud pracujete hlavně kreativně (fotografie, video, grafika) na kompaktnější ploše, kde oceníte vyšší hustotu pixelů a prémiové zpracování v duchu Yoga Pro. 120 Hz pokryje i běžné hraní.⚠️ Zvažte, že za méně peněz dnes seženete větší 32″ 4K QD-OLED s 240 Hz — například HP OMEN 32 stojí po slevě 21 343 Kč a je to podobně kvalitní panel. Pro kompetitivní hraní je 240 Hz znatelně plynulejší.💡 Za 34 191 Kč dostanete 27″ QD-OLED panel s 4K rozlišením, 120 Hz, 0,03ms odezvou, G-SYNC kompatibilitu, USB-C s Power Delivery až 140 W, webkameru, reproduktory a nastavitelnou výšku stojanu. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY5 Proč zrovna tenhle monitor Rovnou a na férovku — na trhu je dnes několik 32″ 4K QD-OLED monitorů se 240 Hz za nižší cenu. Například HP OMEN 32 OLED stojí po slevě o 13 tisíc méně a má větší úhlopříčku, dvojnásobnou obnovovací frekvenci a srovnatelnou kvalitu panelu. Proč by vás tedy měl Lenovo Yoga Pro 27UD-10 zajímat? První argument je kompaktnější rozměr 27″. 32 palců je pro mnoho lidí na běžném psacím stole už moc — především pokud od monitoru sedíte blíž než 80 cm. Na 27″ ploše navíc 4K rozlišení dává hustotu 163 PPI, oproti 137 PPI u 32″ varianty. Ostré vykreslení textu a drobných detailů je u kreativní práce nebo programování znatelný benefit — fonty vypadají jako tisk, žádné pixelové zuby. Druhý argument je koncepce řady Yoga Pro. Lenovo nasazuje prémiovou estetiku a zpracování, které u herně orientovaných monitorů HP nebo ASUS nenajdete. Žádné RGB LED, žádné agresivní hrany — jen čistý design, který zapadne mezi MacBooky a Surface Studio v designérské kanceláři. K tomu integrovaná webkamera s rozlišením 4K, což u monitorů v téhle třídě není standard. Pro videohovory ušetří místo na stole a o jeden kabel méně. A za zmínku stojí i slušná čtveřice mikrofonů nebo reproduktory s podporou Dolby Atmos, které hrají nadprůměrně dobře. Třetí věc — USB-C s Power Delivery až 140 W. Připojíte notebook jedním kabelem, monitor dodá obraz, přenese data i plně nabije i výkonnější herní laptop. V kombinaci s kompaktním 27″ formátem je to docela slušná sestava pro hybridní práci, kdy tahle kombinace nahradí dockovací stanici. S čím počítat Hlavní výhrada je ta obnovovací frekvence — 120 Hz oproti 240 Hz u většiny konkurence. Pro kompetitivní hráče FPS her (CS2, Valorant, Apex) je rozdíl mezi 120 a 240 Hz výrazně znát. Pokud hrajete spíš AAA tituly, simulátory nebo strategie, 120 Hz vám bude stačit. Druhá věc — poměr cena/úhlopříčka. Yoga Pro 27UD-10 je čerstvě na trhu, takže cena je zatím vyšší. Za pár měsíců pravděpodobně klesne a nabídka se srovná. Pokud nespěcháte a 27″ formát vám nevyhovuje, možná se vyplatí počkat nebo sáhnout po 32″ konkurenci. A jako u každého OLED monitoru platí standardní upozornění — riziko vypálení u statického obsahu. Pokud strávíte dny nad statickými tabulkami, OLED není nejlepší volba. VYUŽÍT SOUČASNOU CENU Preferujete u monitoru větší úhlopříčku s vyšší obnovovací frekvencí, nebo menší kompaktnější formát s vyšší hustotou pixelů? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 