ThinkPad T14s vydrží úchvatných 22 hodin! Má Snapdragon X Elite a teď ho pořídíte o 17 tisíc levněji

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 se Snapdragonem X Elite klesá z původních 53 690 Kč na 36 603 Kč Důvodem je uvedení nové generace Snapdragon X2 Elite s až 18 jádry a taktem 5 GHz Notebook nabízí přes 22 hodin výdrže při běžné práci a váží jen 1,24 kg Jakub Kárník Publikováno: 29.9.2025 16:00 Na Alza.cz jsem narazil na mimořádnou slevu, která stojí za pozornost každého, kdo hledá výkonný a kompaktní pracovní notebook. Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 s procesorem Qualcomm Snapdragon X Elite, který při vstupu na český trh stál 53 690 Kč, je nyní k mání za 36 603 Kč po použití slevového kódu DNYALZA30. To představuje slevu přes 17 tisíc korun. Proč tak výrazná sleva? Přichází Snapdragon X2 Rekordní výdrž jako hlavní trumf Co získáte za necelých 37 tisíc? Na co si dát pozor před nákupem Komu se vyplatí? Proč tak výrazná sleva? Přichází Snapdragon X2 Důvod propadu ceny je prostý – Qualcomm před pár dny oznámil druhou generaci ARM procesorů Snapdragon X2 Elite. Nová řada přináší tři modely: 12jádrový Elite X2E-80-100 a dva 18jádrové čipy Elite X2E-88-100 a vrcholný Extreme X2E-96-100. Ten kombinuje 6 standardních jader Performance (3,6 GHz) s 12 výkonnými jádry Prime (4,4 GHz), přičemž boost dosahuje až 5,0 GHz. Jenže pozor – první generace Snapdragon X Elite rozhodně není zastaralá. Podle podrobné recenze Notebookcheck dosáhl ThinkPad T14s Gen 6 vynikajících výsledků, zejména v efektivitě a výdrži. V benchmarku Cinebench 2024 je o 33 % rychlejší než srovnatelný model s Intel Core Ultra 5 125U, přičemž je o 63-75 % efektivnější. Rekordní výdrž jako hlavní trumf Nejimpozantnější vlastností je bezesporu výdrž baterie. Notebook s 58Wh akumulátorem vydržel v testu 22,5 hodiny při prohlížení webu. Pro srovnání – Intel varianta T14s Gen 5 se stejnou baterií zvládla jen 11,9 hodiny. I při maximálním jasu displeje vydrží ARM verze 12 hodin, což stále překonává většinu konkurence při normálním jasu. Uživatelské recenze na Alze to potvrzují. Jan z Tremosny píše: „Výdrž baterie je opravdu dlouhá, což oceníš při celodenním používání." Branislav z Dolného Kubína dodává, že notebook je „při běžných činnostech úplně tichý" a vyzdvihuje „extrémně dlouhou výdrž na batériu". Co získáte za necelých 37 tisíc? Konfigurace na Alze je velkorysá: 32 GB RAM LPDDR5x (bohužel pájená), 1TB SSD a 14″ IPS displej s rozlišením 1920×1200 pixelů. Displej dosahuje jasu téměř 500 nitů a pokrývá 98 % sRGB. Nechybí ani tříletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den (NBD). Výbava zahrnuje 2× USB-C s Thunderbolt 4, 2× USB-A, HDMI, audio jack, čtečku otisků prstů, mechanickou krytku webkamery a podporu Wi-Fi 7. Klávesnice je podsvícená a obsahuje TrackPoint – ikonický prvek ThinkPadů. Na co si dát pozor před nákupem ARM platforma má stále určitá omezení. Většina Windows aplikací běží přes emulační vrstvu, což může způsobovat problémy s kompatibilitou. Branislav v recenzi uvádí, že mu nefungovala jen jedna aplikace, ale záleží na vašem softwaru. Specializované programy, ovladače periferií nebo hry mohou být problematické. Notebook také běží tepleji než Intel verze – pod zátěží dosahuje až 50 °C na spodní straně. Ventilátor je při zátěži slyšet (až 41,8 dB), byť při běžné práci zůstává tichý. Komu se vyplatí? ThinkPad T14s Gen 6 je ideální pro uživatele pracující především v prohlížeči a kancelářských aplikacích. Pokud používáte Microsoft 365, Google Workspace, Slack a podobné cloudové nástroje, získáte notebook s celodenní výdrží v prémiové kvalitě zpracování. Za současnou cenu 36 603 Kč jde o zajímavou nabídku – podle Heureky se běžně prodává za více než 47 tisíc. Ano, nová generace Snapdragon X2 bude výkonnější, ale také výrazně dražší. První generace nabízí 80 % výkonu za 60 % ceny, což je pro mnoho uživatelů rozumný kompromis. Pokud váháte, zvažte své priority: potřebujete absolutní kompatibilitu se všemi Windows aplikacemi? Pak zůstaňte u x86. Chcete lehký notebook s rekordní výdrží pro běžnou kancelářskou práci? ThinkPad T14s Gen 6 za tuto cenu je těžké odmítnout. Máte zkušenosti s ThinkPady od Lenova? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 