TOPlist

32 GB RAM, RTX 5060 a osmijádrový Ryzen pod 27 tisíc! Kvalitní notebook Lenovo LOQ je v super akci

  • Lenovo LOQ 15AHP10 s RTX 5060 a 32 GB RAM je na Alze za 26 989 Kč, tedy o 2 000 Kč levněji než při uvedení
  • Herní notebook kombinuje procesor AMD Ryzen 7 250 s grafikou NVIDIA s limitem 115 W a podporou DLSS 4
  • Prodává se bez operačního systému — počítejte s instalací Windows na vlastní pěst

Sdílejte:
Jakub Kárník
23.3.2026 08:00
Ikona komentáře 0
lenovo loq 15 rtx 4060 sleva

Pokud hledáte herní notebook, který nepoloží peněženku na lopatky, ale zároveň utáhne moderní tituly na slušných detailech, Lenovo LOQ 15AHP10 stojí za pozornost. Na Alze je teď k mání za 26 989 Kč — o dva tisíce levněji než při uvedení. Za tuto cenu dostanete kombinaci RTX 5060, Ryzenu 7 250 a 32 GB RAM, což je v kategorii herních notebooků do 30 tisíc korun celkem vyjímečné.

Co za ty peníze dostanete

Srdcem notebooku je procesor AMD Ryzen 7 250 s osmi jádry a maximální frekvencí 5,1 GHz, vyráběný 4nm procesem. O grafiku se stará NVIDIA GeForce RTX 5060 s 8 GB paměti GDDR7 a TGP 115 W, což je na tuto třídu nadprůměrná hodnota. Grafika podporuje DLSS 4, ray tracing i technologie jako Dynamic Boost — v praxi to znamená, že i u náročnějších her můžete zapnout vyšší detaily a spolehnout se na umělou inteligenci NVIDIA, že dorovná snímkovou frekvenci.

Operační paměť má 32 GB DDR5 na frekvenci 5 600 MHz, osazena ve dvou slotech. Úložiště tvoří 1TB SSD a Lenovo navíc nechalo volný druhý M.2 slot pro budoucí rozšíření — kdo si za rok přikoupí další disk, nemusí nic obětovat.

Displej, chlazení a porty

15,6palcový IPS displej nabízí Full HD rozlišení s obnovovací frekvencí 144 Hz a pokrytím 100 % sRGB. Svítivost 300 nitů není oslnivá, ale na hraní v interiéru stačí. Antireflexní povrch oceníte u okna i pod lampou.

Chlazení obstarává systém HyperChamber s odpařovací komorou. Uživatelé v recenzích opakovaně chválí, že notebook zůstává i pod zátěží překvapivě tichý — a mezi režimy přepínáte klávesovou zkratkou Fn+Q. Praktický detail je také umístění většiny portů na zadní straně — HDMI 2.1, napájení i síťový RJ-45 konektor jsou vzadu, takže vám kabely nepřekáží po stranách. Na bocích zůstávají tři USB-A 3.2 a jedno USB-C.

Na co si dát pozor

Notebook se prodává bez operačního systému. Šasi je plastové, což je u herních notebooků v této cenové kategorii standard, ale od prémiového zpracování nemá daleko — konstrukce splňuje armádní normy odolnosti.

Slabšími místy jsou reproduktory, které spíš doplníte sluchátky, a Wi-Fi karta — někteří uživatelé doporučují její výměnu pro stabilnější připojení. Baterie s kapacitou 60 Wh vydrží při lehké práci, ale při hraní se pochopitelně vybije výrazně rychleji. Chybí také DisplayPort, připojení k externímu monitoru ale řeší USB-C s redukcí nebo HDMI 2.1.

Pro koho je a pro koho ne

LOQ 15AHP10 je ideální volba pro hráče, kteří chtějí maximální výkon za rozumné peníze a nevadí jim plastové tělo a absence předinstalovaného systému. Hodí se i pro střih videa či náročnější kreativní práci díky kombinaci 32 GB RAM a výkonné grafiky. Naopak, pokud hledáte prémiové materiály, OLED displej nebo celodenní výdrž na baterii, budete muset sáhnout výš — a zaplatit víc.

Co říkáte na poměr cena/výkon u tohoto stroje?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Sdílejte:

