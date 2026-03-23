32 GB RAM, RTX 5060 a osmijádrový Ryzen pod 27 tisíc! Kvalitní notebook Lenovo LOQ je v super akci Hlavní stránka Zprávičky Lenovo LOQ 15AHP10 s RTX 5060 a 32 GB RAM je na Alze za 26 989 Kč, tedy o 2 000 Kč levněji než při uvedení Herní notebook kombinuje procesor AMD Ryzen 7 250 s grafikou NVIDIA s limitem 115 W a podporou DLSS 4 Prodává se bez operačního systému — počítejte s instalací Windows na vlastní pěst Jakub Kárník Publikováno: 23.3.2026 08:00 Pokud hledáte herní notebook, který nepoloží peněženku na lopatky, ale zároveň utáhne moderní tituly na slušných detailech, Lenovo LOQ 15AHP10 stojí za pozornost. Na Alze je teď k mání za 26 989 Kč — o dva tisíce levněji než při uvedení. Za tuto cenu dostanete kombinaci RTX 5060, Ryzenu 7 250 a 32 GB RAM, což je v kategorii herních notebooků do 30 tisíc korun celkem vyjímečné. Co za ty peníze dostanete Displej, chlazení a porty Na co si dát pozor Pro koho je a pro koho ne Co za ty peníze dostanete Srdcem notebooku je procesor AMD Ryzen 7 250 s osmi jádry a maximální frekvencí 5,1 GHz, vyráběný 4nm procesem. O grafiku se stará NVIDIA GeForce RTX 5060 s 8 GB paměti GDDR7 a TGP 115 W, což je na tuto třídu nadprůměrná hodnota. Grafika podporuje DLSS 4, ray tracing i technologie jako Dynamic Boost — v praxi to znamená, že i u náročnějších her můžete zapnout vyšší detaily a spolehnout se na umělou inteligenci NVIDIA, že dorovná snímkovou frekvenci. Operační paměť má 32 GB DDR5 na frekvenci 5 600 MHz, osazena ve dvou slotech. Úložiště tvoří 1TB SSD a Lenovo navíc nechalo volný druhý M.2 slot pro budoucí rozšíření — kdo si za rok přikoupí další disk, nemusí nic obětovat. Displej, chlazení a porty 15,6palcový IPS displej nabízí Full HD rozlišení s obnovovací frekvencí 144 Hz a pokrytím 100 % sRGB. Svítivost 300 nitů není oslnivá, ale na hraní v interiéru stačí. Antireflexní povrch oceníte u okna i pod lampou. Chlazení obstarává systém HyperChamber s odpařovací komorou. Uživatelé v recenzích opakovaně chválí, že notebook zůstává i pod zátěží překvapivě tichý — a mezi režimy přepínáte klávesovou zkratkou Fn+Q. Praktický detail je také umístění většiny portů na zadní straně — HDMI 2.1, napájení i síťový RJ-45 konektor jsou vzadu, takže vám kabely nepřekáží po stranách. Na bocích zůstávají tři USB-A 3.2 a jedno USB-C. Na co si dát pozor Notebook se prodává bez operačního systému. Šasi je plastové, což je u herních notebooků v této cenové kategorii standard, ale od prémiového zpracování nemá daleko — konstrukce splňuje armádní normy odolnosti. Slabšími místy jsou reproduktory, které spíš doplníte sluchátky, a Wi-Fi karta — někteří uživatelé doporučují její výměnu pro stabilnější připojení. Baterie s kapacitou 60 Wh vydrží při lehké práci, ale při hraní se pochopitelně vybije výrazně rychleji. Chybí také DisplayPort, připojení k externímu monitoru ale řeší USB-C s redukcí nebo HDMI 2.1. Pro koho je a pro koho ne LOQ 15AHP10 je ideální volba pro hráče, kteří chtějí maximální výkon za rozumné peníze a nevadí jim plastové tělo a absence předinstalovaného systému. Hodí se i pro střih videa či náročnější kreativní práci díky kombinaci 32 GB RAM a výkonné grafiky. Naopak, pokud hledáte prémiové materiály, OLED displej nebo celodenní výdrž na baterii, budete muset sáhnout výš — a zaplatit víc. Co říkáte na poměr cena/výkon u tohoto stroji?