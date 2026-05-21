Fajn akce: Kvalitní notebook s 24jádrovou i9-14900HX, špičkovým displejem a Nvidia grafikou zlevnil o 3 tisíce!

Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 kombinuje Intel Core i9-14900HX, NVIDIA RTX 5060, 32 GB DDR5, 1TB SSD a 16" WQXGA displej s 240 Hz obnovovací frekvencí Na Alze s AlzaPlus+ za 42 989 Kč místo původních 45 989 Kč (úspora 3 000 Kč) Za podobnou cenu seženete notebook s RTX 5070, ale Legion vyrovnává lepším procesorem, displejem a konstrukcí – kompromisy jdou jinam, než byste čekali Jakub Kárník Publikováno: 21.5.2026 18:00 Herní notebook za pětačtyřicet tisíc je dnes vstupní brána do solidního gamingu na cestách. Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 je s AlzaPlus+ na Alze za 42 989 Kč, což je za parametry, které nabízí, příjemně agresivní cena. Otázkou je, jestli vám vyhovují kompromisy, které si Lenovo dovolilo. Jak na slevu přes AlzaPlus+ Proč Legion sází na procesor a displej Co recenze a uživatelé opakovaně kritizují Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete top procesor, špičkový displej a solidní kovovou konstrukci za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete maximum z grafiky – za podobné peníze koupíte konkurenci s RTX 5070, byť s horším čipem.💡 Za 42 989 Kč dostanete jeden z nejlepších poměrů cena/výkon mezi 16″ herními notebooky, kde sázku Lenovo postavilo na procesor a displej, ne na čísla grafiky. Jak na slevu přes AlzaPlus+ Cena 42 989 Kč platí pro uživatele s aktivním AlzaPlus+ – předplatným, které stojí 59 Kč měsíčně nebo 299 Kč ročně. Pokud na Alze nakupujete pravidelně, vyplatí se členství držet pro neomezené doručení zdarma a přístup k exkluzivním akcím. Pro jednorázový nákup k téhle slevě si můžete AlzaPlus+ aktivovat za 59 Kč, koupit a v nastavení účtu předplatné okamžitě zrušit – aktivní zůstane do konce uhrazené periody. Proč Legion sází na procesor a displej V dnešní cenovce 43 tisíc skutečně najdete notebooky s RTX 5070, kde má grafika 12 GB paměti a vyšší TGP. Lenovo zvolilo jinou cestu – Intel Core i9-14900HX s 24 jádry a boostem až 5,8 GHz je procesor o třídu výš než to, co konkurence v této cenovce nabízí (obvykle Core i7-14650HX nebo i7-13700HX). Pro hraní moderních AAA titulů to znamená méně bottlenecku na CPU straně. Pro tvůrčí práci (střih videa, kompilace kódu, 3D modely) je výkon procesoru zásadnější než pár jednotek FPS navíc v grafice. Druhý hlavní argument je displej. 16″ PureSight panel s rozlišením 2560 × 1600 (WQXGA) v poměru 16:10, 240Hz obnovovací frekvencí, 100% pokrytím DCI-P3, jasem 500 nitů a továrně kalibrovaný X-Rite je úroveň, kterou ve zbytku téhle cenovky neuvidíte pravidelně. Přidejte NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision a antireflexní povrch a máte panel, který se nestydí ani vedle nějakého MacBooku Pro. NVIDIA RTX 5060 s 8 GB VRAM a TGP 115 W v kombinaci s DLSS 4 zvládne hrát všechno současné v 1600p s vysokými detaily. Co recenze a uživatelé opakovaně kritizují Hlavní bod, který se objevuje napříč recenzemi: reproduktory jsou prostě špatné. Lenovo u tohoto modelu nasadilo Harman 2W stereo s chytrým zesilovačem, ale výsledek je zvuk plochý, bez basů a s omezenou dynamikou. Pro hraní se sluchátky nebo externími reproduktory to vyřešíte snadno. Druhý opakovaný problém – silně svítící tlačítko napájení, jehož jas nelze regulovat ani vypnout. Ve tmě vás bude rušit, podobně jako indikátor režimu chlazení. Třetí bod: v turbo režimu je chlazení znatelně hlučné, což se u herního notebooku dá čekat, ale je dobré vědět dopředu. Praktické detaily: chybí čtečka SD karet – pokud fotíte, počítejte s adaptérem. Hmotnost 2,4 kg řadí Legion mezi standardní herní brikety, ne ultrabooky. Výdrž baterie 7,1 hodiny v reálu znamená 4–5 hodin při kancelářské práci a 1–2 hodiny při hraní – herní notebook bez zásuvky není pracovní nástroj na cesty. Sázíte u herního notebooku na silnější grafiku, nebo radši na lepší displej a procesor?