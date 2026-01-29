Špičkový OLED monitor Lenovo zlevnil o tisíce. Má 34" zakřivený panel s 240 Hz a skvělé možnosti konektivity Hlavní stránka Zprávičky Herní OLED monitor Lenovo Legion Pro 34WD-10 klesl na historické minimum 22 529 Kč 34palcový zakřivený panel nabízí obnovovací frekvenci 240 Hz a odezvu 0,03 ms USB-C port s napájením 140 W umožňuje připojit notebook jediným kabelem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Prémiové herní monitory s OLED panelem patří mezi nejdražší na trhu, ale občas se objeví příležitost pořídit je za výrazně nižší cenu. Právě teď je to případ Lenovo Legion Pro 34WD-10, který klesl na dosavadní minimum 22 529 Kč. Při svém uvedení na trh v létě loňského roku se přitom prodával za 31 990 Kč, takže aktuální sleva činí téměř 30 %. OLED panel s extrémní odezvou Lenovo Legion Pro 34WD-10 disponuje 34palcovým zakřiveným OLED panelem s poloměrem zakřivení 800R a rozlišením 3440 × 1440 pixelů v poměru stran 21:9. Pro hráče je klíčová obnovovací frekvence 240 Hz v kombinaci s odezvou pouhých 0,03 ms GtG, což z něj dělá jeden z nejrychlejších monitorů na trhu. Kontrastní poměr 1 500 000:1, typický pro OLED technologii, zajišťuje dokonale černé odstíny bez problémů s prosvítáním podsvícení. Monitor podporuje AMD FreeSync Premium Pro a nese certifikaci VESA ClearMR 13000, která potvrzuje minimální rozmazání obrazu při rychlém pohybu. Typický jas činí 275 nitů, ve špičce při malé ploše (APL 1,5 %) dokáže panel dosáhnout až 1 300 nitů. K tomu se přidává certifikace DisplayHDR TrueBlack 400 pro kvalitní HDR zobrazení. Přesné barvy pro tvůrce obsahu Legion Pro 34WD-10 není jen pro hráče. Panel pokrývá 99 % prostoru sRGB a 98,5 % DCI-P3, podporuje plnou 10bitovou barevnou hloubku a zobrazí tak 1,07 miliardy barev. Tovární kalibrace na hodnotu Delta E < 2 znamená, že barvy odpovídají realitě bez nutnosti dodatečného nastavení. To ocení především fotografové, střihači videa nebo grafici, kteří potřebují spolehlivé zobrazení barev. CHCI MONITOR LENOVO V AKCI Konektivita pro moderní herní sestavy V oblasti připojení Lenovo nešetřilo. Monitor nabízí dva porty HDMI 2.1 s podporou eARC, jeden DisplayPort 1.4 a USB-C s alternativním režimem DisplayPort. Právě USB-C port zaujme podporou napájení až 140 W, díky čemuž lze notebook připojit a současně nabíjet jediným kabelem. Nechybí ani 2,5Gbit ethernetový port pro stabilní síťové připojení a několik USB portů sloužících jako rozbočovač. Pro uživatele pracující s více zařízeními je k dispozici KVM přepínač, který umožňuje ovládat dva počítače jednou klávesnicí a myší. Funkce TrueSplit zase rozdělí obraz z různých zdrojů na jedné obrazovce v poměrech 1:1, 2:1 nebo dokonce 1:1:1. Praktické doplňky a ergonomie Monitor je vybaven dvojicí 5W reproduktorů s certifikací Waves MaxxAudio, takže pro běžné hraní či sledování videí nepotřebujete externí ozvučení. RGB podsvícení na spodní hraně rámečku lze synchronizovat s obsahem na obrazovce nebo ovládat přes software Lenovo Artery. Stojan umožňuje nastavení výšky v rozsahu 135 mm, naklápění a otáčení, případně lze monitor namontovat na zeď pomocí VESA držáku 100 × 100 mm. Mezi chytré funkce patří senzor přítomnosti uživatele, který automaticky uspí monitor, když od něj odejdete, a senzor okolního osvětlení pro automatickou regulaci jasu. Praktickým doplňkem je háček na sluchátka a držák na telefon integrovaný do základny stojanu. Pro koho je monitor vhodný Lenovo Legion Pro 34WD-10 osloví především náročné hráče, kteří hledají kombinaci OLED obrazu s vysokou obnovovací frekvencí a minimální odezvou. Ultraširoký formát 21:9 poskytuje výhodu v hrách s podporou širšího zorného pole a hodí se také pro produktivní práci s více okny. Díky přesnému barevnému podání si na své přijdou i tvůrci obsahu. KOUPIT LENOVO LEGION PRO 34WD-10 Naopak pokud hrajete převážně kompetitivní tituly a preferujete menší úhlopříčku s vyšší hustotou pixelů, nebo vám stačí standardní 16:9 poměr stran, existují levnější alternativy. Zaujala vás aktuální cena tohoto OLED monitoru? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 