Řada českých obchodů spustila slevy na elektroniku

IdeaPad Slim 3 s Ryzenem, slušnou výdrží a Windows 11 koupíte za necelých 7 tisíc

Potěší rovněž numerická klávesnice, Full HD displej nebo bohatá portová výbava

Čas od času vás informujeme o slevách mimo mobilní telefony s Androidem. Hned několik tuzemských obchodů spustilo výprodejové akce, mně se nejvíce zalíbila sleva na notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 (15AMN8). Na český trh se dostal loni v prosinci za 10 990 korun, postupem času klesnul na 8 989 korun a nyní jej lze s kódem 1000SLEVO pořídit za 6 989 korun. Za podobné peníze budete lepší (nový) notebook hledat jen velmi těžko. Má moderní procesor, dostatek úložiště, numerickou klávesnici, Full HD displej i předinstalovaný Windows 11.

Lenovo IdeaPad Slim 3 (15AMN8) disponuje 15.6″ displejem s Full HD rozlišením (1920 x 1080 pixelů), jen se tedy připravte na fakt, že se jedná o TN panel, takže nepůjde o bůhvíjak skvělý zážitek. Na kancelářskou práci bude ale méně náročnému oku stačit. Maximální jas činí průměrných 300 nitů, obnovovací frekvence je standardních 60 Hz. Šasi je pochopitelně plastové, ale zahraniční recenze tvrdí, že celkem ujde. Jen nelze čekat zázraky. Portová nabídka je poměrně bohatá, kromě plnohodnotného HDMI lze počítat také s USB (2x 3.2 Gen 1, 1x Type-C 3.2 Gen 1), čtečkou paměťových karet a audio jackem.

Na to, že se pohybujeme v kategoriích, kde jsou běžně k vidění procesory Intel N100 nebo Celerony, dostal tento laptop do vínku obstojný kousek. Jde o 4jádrový AMD Ryzen 3 7320U, kterému navíc sekunduje grafický akcelerátor Radeon 610M. Snad jen škoda, že zde máme jen 8 GB operační paměti, ale v dané třídě jsou vzácně viditelné i laptopy se 4 GB. Bohužel se však jedná o LPDDR5, které jsou připájené k základní desce, nelze ji tedy žádným způsobem rozšířit o další modul. Výkon však postačí i pro hraní méně náročných her. Například GTA V spustíte na 30 snímků ve Full HD rozlišení, Valorant si pak zahrajete i na 60 a více fps. Laptop zvládne i úpravu menších fotek nebo lehký střih videa.

Ryzen 3 7320U (Radeon 610M) – Test in 15 Games – Lenovo IdeaPad Slim 1 (2023)

Aplikace a soubory budete ukládat na 256GB SSD disk, z další výbavy stojí za zmínku WiFi 5, Bluetooth 5.1 či HD kamera s krytkou. Jak bylo řečeno v úvodu, na laptopu je předinstalovaný i Windows 11 Home v režimu S. Tento režim umožňuje instalovat aplikace jen z Microsoft Storu, naštěstí ho ale v nastavení můžete jednoduše deaktivovat. Dále potěší snesitelná váha 1,55 kg a co se výdrže týče, 41Wh baterie by měla ustát i 7 hodin kancelářské práce.

