Tablet Lenovo s velkým 144Hz displejem, reproduktory JBL a stylusem v balení pořádně zlevnil! Kdo by ho měl chtít? Hlavní stránka Zprávičky Lenovo Idea Tab PRO 12.7″ stál při uvedení na začátku roku ve 128GB variantě 9 498 Kč, nyní je k dostání za 7 591 Kč Nabízí 12,7″ 3K LCD panel se 144 Hz, čip MediaTek Dimensity 8300, 8 GB RAM a 128 GB úložiště s možností rozšíření až o 1 TB Součástí balení je stylus Tab Pen Plus, nechybí čtveřice reproduktorů JBL s Dolby Atmos, baterie 10 200 mAh a rychlé 45W nabíjení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.10.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Lenovo Idea Tab PRO 12.7″ dorazil na trh jako velkoformátový tablet pro zábavu i produktivitu. V konfiguraci 8 GB/128 GB při startu stál 9 498 Kč, dnes jej ale pořídíte znatelně levněji – Alza jej momentálně v akci nabízí za 7 591 Kč. Díky vysoké obnovovací frekvenci displeje, modernímu čipsetu a přibalenému stylusu patří v této ceně mezi nejzajímavější 13″ tablety. Displej 12,7″ se 144 Hz: prostor pro práci i zábavu Panel s úhlopříčkou 12,7″ a rozlišením 2944 × 1840 (3K) nabízí jemný obraz a plynulé reakce díky 144Hz obnovovací frekvenci. Široké barevné pokrytí se hodí na fotky i streamované filmy, zatímco větší plocha poskytne komfort při split-screen multitaskingu, kreslení nebo psaní rukou. Stylus Lenovo Tab Pen Plus je součástí balení, takže hned po vybalení můžete kreslit, anotovat PDF nebo dělat ručně psané poznámky. Ve spojení s aplikacemi pro rukopis a kresbu tak tablet zvládne i lehčí kreativní práci. CHCI TABLET V AKCI Dimensity 8300, 8/128 GB a velká baterie Srdcem tabletu je MediaTek Dimensity 8300, který v kombinaci s 8 GB RAM zajišťuje svižný chod systému, plynulé přepínání aplikací i hraní méně náročných titulů. Úložiště o kapacitě 128 GB lze rozšířit microSD kartou až o 1 TB, takže se vejdou filmy i školní/ pracovní materiály. Baterie s kapacitou 10 200 mAh zvládne celodenní používání a přes USB-C podporuje rychlé 45W nabíjení. Pokud ještě nemáte kompatibilní adaptér, Lenovo nabízí originální 68W USB-C nabíječku zvlášť. JBL čtyřreproduktorový zvuk, kamery a konektivita Čtveřice reproduktorů JBL s Dolby Atmos poskytuje na tablet překvapivě plný zvuk, takže filmy a seriály si užijete i bez externího repro. Přední 8Mpx kamera je připravená na videohovory, zadní 13Mpx poslouží pro skeny dokumentů či rychlé fotky. Po stránce připojení nechybí Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 a GPS/GLONASS/Galileo. USB-C zvládá OTG a u vybraných monitorů i video výstup, takže si snadno rozšíříte pracovní plochu. Pro koho dává Lenovo Idea Tab PRO 12.7″ smysl Tento tablet ocení studenti a tvůrci, kteří hledají velkou pracovní plochu a chtějí psát rukou, kreslit nebo anotovat dokumenty bez příplatků za stylus. Díky rychlému displeji a solidnímu výkonu se hodí i pro uživatele, kteří střídají školu/práci se zábavou a chtějí pohodlně multitaskovat, streamovat ve vysoké kvalitě a občas si zahrát. KOUPIT TABLET LENOVO Smysl dává také jako domácí multimediální zařízení do obýváku nebo na cesty: čtyři reproduktory JBL s Dolby Atmos zvládnou filmy i hudbu, velká baterie pokryje celodenní provoz a microSD slot nabídne dost místa pro offline knihovnu. Pokud hledáte velký, univerzální tablet, který vybalíte i se stylusem a nemusíte nic dalšího dokupovat, Idea Tab PRO 12.7″ je se současnou cenou velmi atraktivní volba. Využili byste 12,7″ displej spíš na práci, studium, nebo hlavně na filmy a seriály? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Android tablet česko Lenovo Sleva Střední třída Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.