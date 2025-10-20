TOPlist

Tablet Lenovo s velkým 144Hz displejem, reproduktory JBL a stylusem v balení pořádně zlevnil! Kdo by ho měl chtít?

  • Lenovo Idea Tab PRO 12.7″ stál při uvedení na začátku roku ve 128GB variantě 9 498 Kč, nyní je k dostání za 7 591 Kč
  • Nabízí 12,7″ 3K LCD panel se 144 Hz, čip MediaTek Dimensity 8300, 8 GB RAM a 128 GB úložiště s možností rozšíření až o 1 TB
  • Součástí balení je stylus Tab Pen Plus, nechybí čtveřice reproduktorů JBL s Dolby Atmos, baterie 10 200 mAh a rychlé 45W nabíjení

Adam Kurfürst
20.10.2025 12:00
Lenovo Idea Tab PRO 12.7 uceni

Lenovo Idea Tab PRO 12.7″ dorazil na trh jako velkoformátový tablet pro zábavu i produktivitu. V konfiguraci 8 GB/128 GB při startu stál 9 498 Kč, dnes jej ale pořídíte znatelně levněji – Alza jej momentálně v akci nabízí za 7 591 Kč. Díky vysoké obnovovací frekvenci displeje, modernímu čipsetu a přibalenému stylusu patří v této ceně mezi nejzajímavější 13″ tablety.

Displej 12,7″ se 144 Hz: prostor pro práci i zábavu

Panel s úhlopříčkou 12,7″ a rozlišením 2944 × 1840 (3K) nabízí jemný obraz a plynulé reakce díky 144Hz obnovovací frekvenci. Široké barevné pokrytí se hodí na fotky i streamované filmy, zatímco větší plocha poskytne komfort při split-screen multitaskingu, kreslení nebo psaní rukou.

Lenovo Idea Tab PRO 12.7 predni strana render

Stylus Lenovo Tab Pen Plus je součástí balení, takže hned po vybalení můžete kreslit, anotovat PDF nebo dělat ručně psané poznámky. Ve spojení s aplikacemi pro rukopis a kresbu tak tablet zvládne i lehčí kreativní práci.

Dimensity 8300, 8/128 GB a velká baterie

Srdcem tabletu je MediaTek Dimensity 8300, který v kombinaci s 8 GB RAM zajišťuje svižný chod systému, plynulé přepínání aplikací i hraní méně náročných titulů. Úložiště o kapacitě 128 GB lze rozšířit microSD kartou až o 1 TB, takže se vejdou filmy i školní/ pracovní materiály.

Lenovo Idea Tab PRO 12.7 umela inteligence gemini

Baterie s kapacitou 10 200 mAh zvládne celodenní používání a přes USB-C podporuje rychlé 45W nabíjení. Pokud ještě nemáte kompatibilní adaptér, Lenovo nabízí originální 68W USB-C nabíječku zvlášť.

JBL čtyřreproduktorový zvuk, kamery a konektivita

Čtveřice reproduktorů JBL s Dolby Atmos poskytuje na tablet překvapivě plný zvuk, takže filmy a seriály si užijete i bez externího repro. Přední 8Mpx kamera je připravená na videohovory, zadní 13Mpx poslouží pro skeny dokumentů či rychlé fotky.

Lenovo Idea Tab PRO 12.7 sledovani obsahu

Po stránce připojení nechybí Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 a GPS/GLONASS/Galileo. USB-C zvládá OTG a u vybraných monitorů i video výstup, takže si snadno rozšíříte pracovní plochu.

Pro koho dává Lenovo Idea Tab PRO 12.7″ smysl

Tento tablet ocení studenti a tvůrci, kteří hledají velkou pracovní plochu a chtějí psát rukou, kreslit nebo anotovat dokumenty bez příplatků za stylus. Díky rychlému displeji a solidnímu výkonu se hodí i pro uživatele, kteří střídají školu/práci se zábavou a chtějí pohodlně multitaskovat, streamovat ve vysoké kvalitě a občas si zahrát.

Smysl dává také jako domácí multimediální zařízení do obýváku nebo na cesty: čtyři reproduktory JBL s Dolby Atmos zvládnou filmy i hudbu, velká baterie pokryje celodenní provoz a microSD slot nabídne dost místa pro offline knihovnu. Pokud hledáte velký, univerzální tablet, který vybalíte i se stylusem a nemusíte nic dalšího dokupovat, Idea Tab PRO 12.7″ je se současnou cenou velmi atraktivní volba.

Využili byste 12,7″ displej spíš na práci, studium, nebo hlavně na filmy a seriály?

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…

