Tablet, klávesnice, stylus i kryt za 7 490 Kč. Lenovo Chromebook je teď ve vynikající akci

Lenovo Chromebook Duet 11 je nyní za 7 490 Kč se slevovým kódem ALZADNY20 V ceně dostanete tablet, klávesnici, stylus i ochranný kryt se stojánkem Sleva 20 % platí na 11″ tablet s Chrome OS, ideální pro studenty a lehkou práci Publikováno: 21.10.2025 16:00 Pokud hledáte levný a přitom praktický tablet pro studium, práci nebo konzumaci obsahu, máme pro vás tip. Lenovo Chromebook Duet 11 dostal na Alze velkou slevu – původní cena 9 363 Kč klesla s kódem ALZADNY20 na pouhých 7 490 Kč. A pozor, v balení nenajdete jen tablet, ale i klávesnici s touchpadem, aktivní stylus a ochranný kryt se stojánkem. To všechno v ceně. Co dostanete za 7 490 Kč? Lenovo Chromebook Duet 11 (model M889) je 2v1 zařízení – funguje jako tablet, po připojení klávesnice se změní v malý notebook. Srdcem je osmijádrový čipset MediaTek Kompanio 838 s taktem až 2,6 GHz, kterému asistuje 8 GB RAM a 128GB eMMC úložiště. Nejde o výkonnostní monstrum, ale na Chrome OS to stačí naprosto bez problémů. Displej má úhlopříčku 10,95″ s IPS panelem a rozlišením 1 920 × 1 200 pixelů (WUXGA). Maximální jas 400 nitů není oslnivý, ale na vnitřní použití solidní. Podporuje 10bodový multitouch a díky dodávanému aktivnímu stylusu si můžete dělat poznámky nebo kreslit přímo na obrazovku. Výdrž baterie se pohybuje kolem 12 hodin, což je na tak kompaktní zařízení velmi slušné číslo. Klávesnice, stylus a stojánek v základu To, co dělá z tohoto tabletu zajímavou nabídku, je právě kompletní balení. Klávesnice se připojuje magneticky pomocí pinů na spodní hraně, touchpad je sice malý, ale funkční. Zadní kryt zároveň slouží jako ochrana a stojánek s úhlem rozevření až 170°, takže si tablet postavíte téměř do jakékoliv pozice. KOUPIT LENOVO CHROMEBOOK Aktivní stylus se ukládá do pouzdra, které se zasunuje do zadního krytu. Není to nejelegantnější řešení (Samsung to u Galaxy Tab řeší magnetickým uchycením), ale za cenu pod 8 tisíc korun se nedá nic vytknout. Celková hmotnost včetně klávesnice je 1,1 kg, což z něj dělá velmi přenosné zařízení. Chrome OS: rychlý, bezpečný, dlouho podporovaný Lenovo Chromebook Duet 11 běží na Chrome OS, což je operační systém od Googlu postavený na rychlosti a bezpečnosti. Na rozdíl od Androidu nebo Windows je Chrome OS méně náročný na hardware, takže i s průměrným čipsetem běží plynule. Navíc Google garantuje 10 let aktualizací, což je výrazně víc než u Android tabletů. KOUPIT LENOVO CHROMEBOOK Výhodou Chrome OS je možnost spouštět Android aplikace z Google Play, webové aplikace z Chrome i Linux programy (pro pokročilejší uživatele). Můžete tak pracovat v Google Dokumentech, streamovat filmy na Netflixu, hrát hry z Google Play nebo dokonce programovat v Linux prostředí. Systém navíc podporuje více uživatelů, takže tablet může sdílet celá rodina. Co říkají uživatelé? Podle recenzí na Alze si zákazníci chválí především výdrž baterie, kvalitní displej a kompletní balení. Oceňují také možnost spouštět Android aplikace a automatické přepínání mezi desktopovým a tabletovým režimem po odpojení klávesnice. Kritika směřuje k absenci podsvícení klávesnice, slabším reproduktorům a tomu, že klávesnice se nepřipojuje bezdrátově (pouze fyzicky přes piny). Jeden z recenzentů upozorňuje, že stylus nemá nejnižší odezvu a některé Android aplikace se v Chrome OS nechovají ideálně (například ignorují touchpad). Pro běžné použití – psaní textů, prohlížení webu, videohovory, sledování videí – je ale tablet naprosto dostačující. Známe ho z vlastní recenze Na Světě Androida jsme před časem testovali starší generaci Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook s 13,3″ OLED displejem. Tehdy nás zaujal především velkým OLED panelem, vynikající výdrží baterie a variabilitou použití. Mezi slabší stránky patřila kvalita reproduktorů a trochu slabší výkon čipsetu Snapdragon 7c Gen 2. Nový model Duet 11 má menší displej (10,95″ vs. 13,3″) a IPS panel místo OLED a jiný čipset (MediaTek Kompanio 838 vs. Snapdragon 7c Gen 2) a nižší cenu. Pokud vám nevadí menší úhlopříčka a absence OLED, je aktuální Duet 11 lepší volba za výrazně méně peněz. Pro koho je Chromebook Duet 11? Tento tablet je ideální pro studenty, kteří potřebují zařízení na psaní poznámek, sledování online přednášek a práci s dokumenty. Hodí se také pro domácí použití – prohlížení webu, sledování Netflixu, videohovory. Díky stylusu oceníte Chromebook Duet 11 i při kreslení nebo ručně psaných poznámkách. KOUPIT LENOVO CHROMEBOOK Naopak nehodí se pro náročnou práci s grafikou, sestřih 4K videí nebo hraní AAA her. Úložiště 128 GB také není extra velkorysé, ale Chrome OS počítá s tím, že budete využívat cloudové úložiště Google Drive (k tabletu dostanete 3 měsíce Google One AI Premium a 100 GB úložiště na rok zdarma). Co říkáte na tuto slevu? Zdroj: Alza 