Pokud nechcete po večerech trávit čas na Netflixu, hraním her či jinou prokrastinací, můžete se nyní díky aplikaci Learn Spanish – Frase Master naučit zdarma španělsky. Zdarma by měla být dostupná až do středy, takže máte dostatek času.

Tato aplikace je spíše jakousi vzdělávací logickou hrou, kde se mohou španělsky naučit nejen děti, ale také teenageři a dospělí. A jak se to vlastně celé hraje? Hra má několik desítek úrovní, přičemž na vás v každé vybafne několik španělských slov a vaším úkolem bude složit z nich větu tak, aby dával smysl. Pokud větu nesložíte správně, odečítá se vám několik sekund z celkového časového limitu pro splnění.

Jakmile úroveň v aplikaci Learn Spanish – Frase Master dokončíte, zobrazí se vám vaše skóre na základě rychlosti a také celkového počtu chyb. Aplikaci nechybí ani online režim pro více hráčů či žebříčky, takže se můžete srovnávat s ostatními. Hra byla vyvinuta ve spolupráci s pedagogy tak, aby pomohla studentům eliminovat nejčastější chyby mezi studenty toho jazyka. Pokud si nejste jisti, zda se chcete španělsky naučit, rozhodněte si aplikaci alespoň uložte. Normálně totiž stojí nemalých 270 Kč.

Learn Spanish - Frase Master Pro MasterKey Games

