Last Train Home je ambiciózní česká hra od studia Ashborne Games

Nyní se můžeme poprvé podívat na trailer s českým dabingem

Titul by měl mít premiéru ještě před koncem letošního roku

Společnost THQ Nordic společně se studiem Ashborne Games nedávno vydala nový story trailer k chystané české strategii Last Train Home. Titul nás provede osudy československých legionářů na cestě zpět do vlasti. Trailer využívá působivých herních artworků vtahuje nás do pohnutého příběhu legionářů. Český herní magazín Vortex na svém YouTube zveřejnil trailer s českým dabingem, který vypadá a zní naprosto skvěle.

Last Train Home trailer poprvé s českým dabingem

Herec Karel Dobrý, kterého můžeme znát z hromady českých filmů, mimo jiné si zahrál v oceňovaném sci-fi snímku Bod obnovy, zde propůjčil svůj vzhled a hlas postavě kapitána Langera. Celkově dabing nabídne více než tři hodiny mluveného slova, a to nejen v češtině, ale i ve slovenštině a ruštině.

Last Train Home s českým dabingem. Jako první vám můžeme exkluzivně ukázat trailer v českém znění

Tento titul nejenže nabízí pohlcující příběh a dobře napsané postavy, ale i působivou grafiku a unikátní hratelnost. Ve světě herního průmyslu, kde strategické hry často spoléhají na osvědčené mechanismy, přináší Last Train Home dosti unikátní pohled na tento žánr. Kombinuje klasické herní prvky s poutavou zápletkou, která bude pro české hráče obzvlášť zajímavá. Hra prozatím nemá pevné datum vydání, ale očekává se, že vyjde ještě před koncem letošního roku.

Jak se vám líbí nový trailer hry Last Train Home?

Zdroj: Vortex