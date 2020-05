Ještě předtím, než byl představen první komerční Android telefon – T-Mobile G1 měli mezi sebou Larry Page, spoluzakladatel Googlu a Steve Jobs poměrně úzký vztah. Nedávno došlo k odhalení poměrně vzácných fotografií, kde se objevil právě Page, Jobs a tehdejší generální ředitel Googlu Eric Schmidt u jednoho stolu.

Jason Shellen odhalil hned dvě fotografie, které pořídil když pracoval jako produktový manager pro Google Reader. Sdělil, že obě dvě fotografie jsou dílem telefonu Palm Treo 680. Obě fotografie pocházejí ze srpna 2007 a ukazují, Steva Jobse v jeho tradičním roláku a Larryho Page v jedné z kaváren uvnitř Googleplexu.

My last week of work at Google, I strolled into the cafe to find Steve Jobs having lunch with Larry Page and Eric Schmidt. https://t.co/lkUlU9kWLd pic.twitter.com/jrcDeIP943

— Jason Shellen (@shellen) May 14, 2020