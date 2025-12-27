Sluchátka LAMAX NoiseComfort2 ANC zlevnila. Mají slušnou výdrž a uživatelé je chválí Hlavní stránka Zprávičky Bezdrátová sluchátka LAMAX NoiseComfort2 ANC klesla na rekordně nízkou cenu 999 Kč Nabízejí aktivní potlačení hluku, transparentní režim a výdrž baterie až 55 hodin Uživatelé na Heurece chválí kvalitu zvuku a pohodlí, vytýkají nepřehledné ovládání Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte cenově dostupná náhlavní sluchátka s aktivním potlačením hluku, právě teď se naskýtá zajímavá příležitost. Model LAMAX NoiseComfort2 ANC se prodává za pouhých 999 Kč, což je dosud nejnižší cena – ještě před pár týdny stála nejlevnější nabídka okolo 1 200 Kč. ANC i transparentní režim pod tisícovku Za necelou tisícovku získáte sluchátka s aktivním potlačením okolního hluku (ANC), které využívá mikrofon a čip k invertování příchozích zvuků. Když naopak potřebujete vnímat své okolí, stačí přepnout do transparentního režimu. Ten se hodí například při chůzi ve městě nebo když s vámi někdo chce promluvit. O zvuk se starají 40mm měniče s podporou kodeků AAC a SBC. Frekvenční rozsah pokrývá standardních 20 Hz až 20 kHz, impedance činí 32 Ω a citlivost 99 dB. Bezdrátové připojení zajišťuje Bluetooth 5.3 s dosahem až 15 metrů. CHCI SLUCHÁTKA LAMAX V AKCI Výdrž baterie až 55 hodin Jedním z hlavních lákadel je 500mAh baterie, která při poloviční hlasitosti vydrží až 55 hodin bez ANC nebo 30 hodin s aktivním potlačením hluku. Při 80% hlasitosti se hodnoty snižují na 46, respektive 26 hodin. Nabíjení přes USB-C trvá přibližně dvě hodiny. Sluchátka dále disponují integrovaným mikrofonem pro telefonování a podporují hlasové asistenty Siri a Google Assistant. V balení najdete také cestovní pouzdro, USB-C kabel a 3,5mm AUX kabel pro drátové připojení. Hmotnost činí 263 gramů. Co říkají uživatelé na Heurece Na srovnávači Heureka má model NoiseComfort2 ANC 96% hodnocení z celkem 46 recenzí. Uživatelé nejčastěji oceňují čistý a vyvážený zvuk napříč hudebními žánry, účinné potlačení okolního hluku a především dlouhou výdrž baterie. Opakovaně se v recenzích objevuje pochvala za pohodlné nošení i při delším používání a kvalitní mikrofon pro videohovory. KOUPIT SLUCHÁTKA LAMAX Mezi výtky patří nepřehledné ovládání – tři podobná tlačítka na jedné straně sluchátek mohou mást. Několik recenzentů zmiňuje, že transparentní režim občas píská, pokud zrovna nehraje hudba. Chybí také jasná indikace stavu baterie a přibalený nabíjecí kabel je poměrně krátký (asi 20 cm). Za necelou tisícovku jde o zajímavou volbu pro ty, kdo chtějí ANC sluchátka bez velkých investic. Počítejte však s tím, že jde o model nižší třídy, kde musíte slevit z některých detailů. Lákají vás ANC sluchátka za tisícovku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Bezdrátová sluchátka Lamax Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024