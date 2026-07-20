Padesát wattů, RGB a odolnost IPX6 za 1 249 Kč. Párty reproduktor LAMAX zlevnil na polovinu

  • LAMAX CyberWave1 je párty Bluetooth reproduktor s výkonem 50 W, RGB podsvícením a odolností IPX6
  • Zlevnil o 50 % z 2 499 na 1 249 Kč
  • Na Alze má hodnocení 4,9 z 5 a dva kusy se spárují do sterea

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
20.7.2026 18:30
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lamax cyberwave webp
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Reproduktor na party, který zvládne i déšť a k tomu svítí do rytmu. LAMAX CyberWave1 teď na Alze koupíte za 1 249 Kč místo 2 499 Kč – tedy za přesnou polovinu. Za tuhle cenu dostanete 50W zvuk, RGB podsvícení, výdrž 20 hodin a odolnost IPX6, takže mu nevadí ani opláchnutí pod tekoucí vodou.

👍 Berte, pokud chcete hlasitý a odolný reproduktor na zahradu, k vodě nebo na menší párty za lidovou cenu.
🤔 Váhejte, pokud hledáte kompaktní reprák do batohu – s hmotností 1,9 kg jde spíš o stálici na stole než společníka na cesty.
💰 Cenovka: 1 249 Kč za 50 W a IPX6 je poměr, který u značkové konkurence obvykle začíná výš.

CHCI REPRODUKTOR ZA 1 249 KČ

Padesát wattů, které rozjedou i zahradu

Výkon 50 W je na reproduktor téhle velikosti hodně a ozvučí bez potíží terasu, dvorek nebo pokoj na oslavě. Recenzenti na Alze se shodují právě na zvuku – „opravdu hraje dobře“, „velmi slušná hlasitost“ a chválí i basy a přednastavené equalizéry v aplikaci. Kdo chce ještě víc muziky, spáruje dva kusy do sterea, což proběhne automaticky po zapnutí. Vizuální parádou je reaktivní RGB podsvícení, které pulzuje do rytmu, a praktické madlo pro přenášení. Baterie 4 000 mAh vydrží až 20 hodin.

Kde jsou hranice

CyberWave1 je stavěný na hlasitost a odolnost, ne na přenosnost – 1,9 kg ho řadí mezi reproduktory, které si postavíte a necháte hrát, ne co nosíte v batohu na výlet. Jedna recenzentka má drobnou obavu z životnosti dotykového ovládání, jinak ale sype samou chválu. A pár uživatelů zmiňuje, že cena „není nejnižší“ – jenže to psali před touhle slevou. Za 1 249 Kč je hodnocení 4,9 z 5 od devíti zákazníků jasný signál, že jde o povedený kus. Další audio ve slevě najdete v Mega slevách na Alze.

VYUŽÍT SLEVU 50 %

Berete si reproduktor spíš na cesty, nebo ho necháváte doma jako párty stálici?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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