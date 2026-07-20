Padesát wattů, RGB a odolnost IPX6 za 1 249 Kč. Párty reproduktor LAMAX zlevnil na polovinu Hlavní stránka Zprávičky LAMAX CyberWave1 je párty Bluetooth reproduktor s výkonem 50 W, RGB podsvícením a odolností IPX6 Zlevnil o 50 % z 2 499 na 1 249 Kč Na Alze má hodnocení 4,9 z 5 a dva kusy se spárují do sterea Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.7.2026 18:30 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Reproduktor na party, který zvládne i déšť a k tomu svítí do rytmu. LAMAX CyberWave1 teď na Alze koupíte za 1 249 Kč místo 2 499 Kč – tedy za přesnou polovinu. Za tuhle cenu dostanete 50W zvuk, RGB podsvícení, výdrž 20 hodin a odolnost IPX6, takže mu nevadí ani opláchnutí pod tekoucí vodou. 👍 Berte, pokud chcete hlasitý a odolný reproduktor na zahradu, k vodě nebo na menší párty za lidovou cenu.🤔 Váhejte, pokud hledáte kompaktní reprák do batohu – s hmotností 1,9 kg jde spíš o stálici na stole než společníka na cesty.💰 Cenovka: 1 249 Kč za 50 W a IPX6 je poměr, který u značkové konkurence obvykle začíná výš. CHCI REPRODUKTOR ZA 1 249 KČ Padesát wattů, které rozjedou i zahradu Výkon 50 W je na reproduktor téhle velikosti hodně a ozvučí bez potíží terasu, dvorek nebo pokoj na oslavě. Recenzenti na Alze se shodují právě na zvuku – „opravdu hraje dobře“, „velmi slušná hlasitost“ a chválí i basy a přednastavené equalizéry v aplikaci. Kdo chce ještě víc muziky, spáruje dva kusy do sterea, což proběhne automaticky po zapnutí. Vizuální parádou je reaktivní RGB podsvícení, které pulzuje do rytmu, a praktické madlo pro přenášení. Baterie 4 000 mAh vydrží až 20 hodin. Kde jsou hranice CyberWave1 je stavěný na hlasitost a odolnost, ne na přenosnost – 1,9 kg ho řadí mezi reproduktory, které si postavíte a necháte hrát, ne co nosíte v batohu na výlet. Jedna recenzentka má drobnou obavu z životnosti dotykového ovládání, jinak ale sype samou chválu. A pár uživatelů zmiňuje, že cena „není nejnižší“ – jenže to psali před touhle slevou. Za 1 249 Kč je hodnocení 4,9 z 5 od devíti zákazníků jasný signál, že jde o povedený kus. Další audio ve slevě najdete v Mega slevách na Alze. VYUŽÍT SLEVU 50 % Berete si reproduktor spíš na cesty, nebo ho necháváte doma jako párty stálici? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Lamax reproduktor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025