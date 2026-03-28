Lákavá nabídka! Nothing Phone (3) je o 7 tisíc levnější a za tuto cenu dává velký smysl Hlavní stránka Zprávičky Nothing Phone (3) se z kritizovaných 21 599 Kč propadl na Heurece na 14 369 Kč — to radikálně mění jeho smysl Za tuto cenu dostanete Snapdragon 8s Gen 4, tři 50Mpx fotoaparáty včetně periskopického teleobjektivu a Nothing OS bez bloatwaru Nothing letos žádný Phone (4) neplánuje — trojka tak zůstane vrcholem nabídky vedle čerstvě představených modelů (4a) Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Loni v létě přišel Nothing Phone (3) s cenovkou 21 599 Kč a okamžitě sklidil bouřlivou kritiku. Ne za hardware — ten byl slušný. Za drzost. Snapdragon 8s Gen 4 totiž není vlajkový čip, a přesto si Nothing dovolil sáhnout si na ceny jako Samsung Galaxy S25 či Xiaomi 15. Dnes, necelý rok po uvedení, ho Heureka nabízí od 14 369 Kč — a celý ten příběh najednou vypadá jinak. Telefon, který se musel zlevnit, aby dával smysl Co dostanete za své peníze Phone (4) nepřijde. Phone (3) proto zůstane vrcholem Na co si dát pozor Verdikt Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete nejvýkonnější Nothing s periskopickým teleobjektivem, zadním displejem Glyph Matrix a čistým softwarem bez reklam — a nechcete čekat na Phone (4), který letos stejně nepřijde.⚠️ Zvažte, jestli vám nevyhovuje lépe nový Phone (4a) Pro za 12 199–13 999 Kč — má tenčí tělo, novější čip a periskop také.💡 Za 14 369 Kč dostanete 12/256 GB, IP68, Nothing OS 4.0 (Android 16), trojici 50Mpx fotoaparátů a výdrž, která vás na jeden den spolehlivě přenese. Telefon, který se musel zlevnit, aby dával smysl Při loňském uvedení stál Nothing Phone (3) prakticky stejně jako základní Samsung Galaxy S25. A tam byl problém. Snapdragon 8s Gen 4 je skvělý čip, ale je to čip druhé řady — bez stejného hrubého výkonu, bez stejné grafiky. Nothing se tehdy ohradil, že prodává celkový zážitek, ne benchmark. Jenže zákazníci, kteří za dvacet tisíc nakupují, mají přirozený reflex porovnávat. A srovnání s Galaxy S25, Xiaomi 15 nebo jinými vlajkami Phone (3) nevyhrával. Za 14 369 Kč je situace úplně jiná. V této cenové třídě Phone (3) soupeří s Xiaomi 15T (Pro), Samsungem Galaxy A57 nebo OnePlus 15R — a tam jeho výbava i software vyčnívají. Snapdragon 8s Gen 4 je tady přiměřeně výkonný a Nothing OS bez bloatwaru, bez systémových reklam a s garantovanými 3 lety velkých Android aktualizací je fajn bonus. Co dostanete za své peníze Hardware Phone (3) se za rok nezestárnul nijak dramaticky. 6,67″ AMOLED displej s rozlišením 2 800 × 1 260 px a 120Hz obnovovací frekvencí je stále nadprůměr. Jas dostatečný i na přímém slunci a tenké rámečky. Fotoaparát tvoří trojice 50Mpx snímačů — hlavní s clonou f/1,68 a optickou stabilizací, ultraširokoúhlý a periskopický teleobjektiv s 3× optickým přiblížením. To je sestava, která není u telefonů za 14 tisíc korun zcela běžná. Noční snímky jsou solidní, za denního světla Phone (3) fotí konzistentně a bez přehnaného postprocessingu. Přesně to, co od značky s estetickým rukopisem čekáte. Zadní Glyph Matrix displej — 147 mini-LED diod v pravém horním rohu zad — je stále nejoriginálnější nápad, který se v posledních letech na zádech telefonu objevil. Ano, je to zčásti gimmick. Ale je to gimmick, který vás baví. Phone (4) nepřijde. Phone (3) proto zůstane vrcholem Nothing letos oznámil, že klasická číselná řada — tedy Phone (4) bez přídomku — v roce 2026 nevyjde. Místo toho značka vsadila na právě představené modely Phone (4a) a (4a) Pro, které startují na 9 199, respektive 12 199 Kč. To Phone (3) staví do zajímavé pozice: je to nejsilnější Nothing, které dnes koupíte, a minimálně do příštího roku se na tom nic nezmění. Srovnání s (4a) Pro je přitom férové. Nový model nabídne Snapdragon 7 Gen 4, tedy čip nižší třídy, ale také tenčí tělo. Phone (3) drží navrch v surovém výkonu a sofistikovanějším Glyph Matrix. Který z nich dává větší smysl, záleží čistě na prioritách — menší a lehčí telefon, nebo lepší hardware za přibližně stejné peníze. Na co si dát pozor Essential Space — AI funkce vázaná na tlačítko Essential Key na boku telefonu — funguje jako zápisník, který analyzuje screenshoty, nahrávky a poznámky. V češtině to zvládá s rozpaky: přepis hlasových poznámek je nespolehlivý, kontext vyhodnocuje pomalu. Uživatelé, kteří testovali Phone (3) dlouhodobě, se shodují, že Essential Space je spíš vizitka ambicí než každodenní nástroj. Bezdrátové nabíjení Phone (3) nepodporuje — v roce 2026 a za tuto cenu je to citelná absence. Nabíjení kabelem zvládá 65 W, baterie 5 150 mAh se dobije z nuly na plno za necelou hodinu. Výdrž je spolehlivě celodenní, s rezervou i pro náročnější dny. Verdikt Nothing Phone (3) byl loni předražený. Dnes za 14 369 Kč je to jiný příběh — telefon s výbavou horní střední třídy, softwarem bez kompromisů a designem, který si po roce pořád zaslouží ovace. Pokud vám nevadí absence bezdrátového nabíjení, dostáváte jeden z nejzajímavějších telefonů v aktuální cenové třídě. Koupili byste si loni vlajkovou loď Nothing za víc než 20 tisíc, nebo raději počkáte na slevu? 