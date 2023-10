Elon Musk, známý průkopník v oblasti technologií a zakladatel společnosti Tesla nebo SpaceX, zvažuje radikální krok pro evropské občany. V reakci na evropské regulace týkající se boje proti dezinformacím zvažuje vypnutí populární sociální sítě X (dříve Twitter) v celé Evropské unii.

Zdá se, že Musk je nespokojen s novým Zákonem o dezinformacích, který byl v Evropské unii nedávno přijat. Tento zákon klade vyšší nároky na platformy sociálních sítí, aby aktivně filtrovaly a odstraňovaly dezinformace. Kromě toho může za neodstranění škodlivého obsahu hrozit vysoká pokuta.

Elon Musk je známý svými neortodoxními názory a akcemi, což se projevuje i v jeho reakci na tento zákon. Podle něj může taková regulace omezit svobodu slova a způsobit více škody než užitku.

Pokud by Musk skutečně provedl své hrozby a vypnul Twitter v Evropě, mohl by to mít hluboký dopad na miliony uživatelů v regionu. Očekává se, že reakce veřejnosti a technologické komunity budou smíšené. Zatímco někteří podporují Muskův postoj jako obranu proti nadměrné regulaci, jiní budou argumentovat, že boj proti dezinformacím je klíčový pro udržení veřejného řádu a bezpečnosti.

