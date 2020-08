Nečekaný konec Pixel 4 telefonů: Google ukončil jejich výrobu i prodej

Před pár dny jsme se dočkali představení levnějšího Pixel 4A telefonu, u kterého se očekává, že se bude velice dobře prodávat. To samé se však nedá říct o dražších Pixel 4 telefonech, které Google představil v říjnu minulého roku. Společnost je dnes stáhla ze svého obchodu a nedlouho poté přišly informace o tom, že konec Pixel 4 telefonů je doslova za rohem. Vyrábět se již nebude a v plánu je pouze doprodej naskladněných modelů.

Konec Pixel 4 telefonů přišel ani ne po roce od vydání

V Google Store se od včerejšího dne nedají koupit vlajkové modely Pixel 4 a Pixel 4 XL. Z telefonů už tak je k dispozici pouze novinka v podobě levnějšího Pixelu 4A. Na podzim tohoto roku bychom se měli dočkat dvou nových Pixel telefonů. V obou případech se však očekává, že budou spadat do střední třídy. Společnosti Google tak v podstatě chybí vlajkový model.

Neznamená to naštěstí to, že by skončila softwarová podpora. Majitelé obou verzí se stále můžou těšit na měsíční aktualizace až do října roku 2022 a zároveň i nové verze Androidu. Každopádně určitě se jedná o nezvyklý krok, který ukazuje, že prodeje Pixel 4 telefonů nebyly moc velké. Předchozí modely Pixel 2 a Pixel 3 se ukončení dočkaly po osmnácti měsících. Pixel 4 skončil zhruba po devíti měsících. Přesné prodeje Pixel telefonů nejsou známé, nicméně během posledních měsíců jsme mohli vidět hned několik náznaků nízkých prodejů. Způsobeno je to mimo jiné i špatnou podporou na trzích. Pixel telefony se dají oficiálně koupit pouze na těch velkých trzích jako je USA, Německo, Velká Británie apod.

Přemýšleli jste někdy o koupi Pixel telefonu?

Zdroj: 9to5google.com