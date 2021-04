Klávesnice Gboard má novou vychytávku pro práci s textem. O co jde?

Klávesnice Google Gboard je jednou z aplikací, kterou na Androidu možná používáte každý den. Google v průběhu let tuto aplikaci stále vylepšuje o nové vychytávky. Gboard teď dostala nový přístup do schránky se zkopírovaným textem. Jak to funguje?

Klávesnice Gboard je bezesporu jednou z nejlepších klávesnic pro Android. Google za roky vývoje dokázal do aplikace dostat neuvěřitelné množství vychytávek a ve vývoji stále pokračuje. Jednou z největších výhod klávesnice Gboard je propracovaná práce se schránkou pro kopírování a vkládání textu. Schránka integrovaná v klávesnici si dokáže například zapamatovat více zkopírovaných položek najednou nebo si uložit kousky textu, které často používáte.

Klikněte pro animaci.

Google teď v Gboard testuje nový rychlejší a pohodlnější přístup do schránky s textem. Návrhy pro vložení textu se nově zobrazují přímo v kontextovém poli nad klávesnicí. Mezi návrhy lze horizontálně rolovat. Novinka se bude výborně hodit například pro rychlé odesílání odkazů nebo jiných údajů. Google vypustil tuto inovaci zatím pro menší počet uživatelů. Tato funkce je aktivována na straně serveru, takže by se postupně měla objevit všem s nejnovější verzí aplikace.

Gboard - the Google Keyboard Google LLC

Jakou používáte klávesnici v Androidu?

Zdroj: androidpolice