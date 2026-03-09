Famózní mechanická klávesnice Keychron Q1 Max zlevnila o více než dva tisíce! Má krásný zvuk a kvalitní zpracování Hlavní stránka Zprávičky Keychron Q1 Max je bezdrátová mechanická klávesnice s celohliníkovým tělem, 75% layoutem a CZ/SK lokalizací Na Alze stojí 4 799 Kč místo původních 6 490 Kč – pro členy AlzaPlus jen 4 319 Kč Baterie 4 000 mAh vydrží až 180 hodin provozu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.3.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Keychron Q1 Max patří mezi nejoblíbenější prémiové mechanické klávesnice na trhu – a teď je výrazně dostupnější. Na Alze ji koupíte za 4 799 Kč místo původních 6 490 Kč. Pro členy AlzaPlus cena klesá na 4 319 Kč – a přitom AlzaPlus měsíční členství stojí jen 59 Kč, takže se vyplatí si ho pořídit i kvůli tomuto jednomu nákupu. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete prémiovou mechaniku s hliníkovým tělem, bezdrátovým připojením a CZ popisky – a nechcete za to dát přes 6 tisíc.⚠️ Zvažte, pokud píšete ve tmě a potřebujete prosvícené popisky – PBT keycapy jsou neprůsvitné. ABS varianta s prosvícením existuje, ale za cenu horšího zvuku.💡 Za 4 319 Kč (s AlzaPlus) dostanete hliníkové tělo, hot-swap, tři režimy připojení, QMK firmware a 180 hodin výdrže – to je u značky Keychron bezprecedentní cena. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč Keychron Q1 Max stojí za pozornost Q1 Max kombinuje vlastnosti, které u většiny klávesnic v této cenové hladině nenajdete pohromadě. Celohliníkové tělo z hliníku 6063 dává klávesnici prémiovou hmotnost (1,72 kg) a stabilitu. Spínače Gateron Jupiter Brown (taktilní, 55 g) jsou hot-swappable – můžete je kdykoliv vyměnit za jakékoli 3pin/5pin MX kompatibilní spínače bez pájení. Akustické pěny (IXPE, PET, Latex) a dvojité silikonové těsnění zajišťují příjemný, hutný zvuk – recenzent na Alze to popisuje jako „parádní hutný zvuk kláves“. Připojení je trojí: Bluetooth 5.1 (až 3 zařízení), 2,4 GHz RF s 1000 Hz odezvou a USB-C kabel. Přepínání mezi zařízeními je plynulé. Baterie 4 000 mAh vydrží až 180 hodin bez RGB nebo 100 hodin s podsvícením. Kolečko (knob) na ovládání hlasitosti je příjemný praktický bonus. Firmware QMK/VIA přes webovou aplikaci Keychron Launcher umožňuje přemapování kláves, makra a kompletní přizpůsobení – bez instalace softwaru. Na co si dát pozor Hlavní kompromis je stejný jako u Rapture VICTOR HE: PBT keycapy jsou neprůsvitné. RGB podsvícení svítí kolem kláves, ale popisky neprosvítají – ve tmě nevidíte, co mačkáte. Pokud to řešíte, existuje ABS varianta s prosvícením, ale PBT nabízí lepší zvuk a odolnost. Klávesnice nemá nastavitelné nožičky pro změnu sklonu – výchozí úhel ale většině uživatelů vyhovuje. Hodnocení na Alze je zatím od dvou zákazníků (4,5 z 5), takže širší zpětná vazba chybí. V globální komunitě je ale Q1 Max jednou z nejlépe hodnocených klávesnic ve své třídě. KOUPIT KEYCHRON Q1 MAX Verdikt Keychron Q1 Max za 4 799 Kč (nebo 4 319 Kč s AlzaPlus) je prémiová klávesnice za cenu střední třídy. Hliníkové tělo, hot-swap, tři režimy připojení s 1000 Hz odezvou, QMK firmware, výdrž na týdny a CZ/SK layout – to je kombinace, za kterou byste normálně zaplatili přes šest tisíc. Pokud hledáte klávesnici na roky a chcete si ji přizpůsobit k dokonalosti, tohle je aktuálně jedna z nejlepších příležitostí. Další herní příslušenství najdete v aktuálních Alza Dnech. VYUŽÍT SLEVU NA KEYCHRON Q1 MAX Používáte mechanickou klávesnici, nebo vám stačí membránová? A záleží vám na CZ layoutu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025