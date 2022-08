Na podzim minulého roku jsme pro vás recenzovali nezávislou kameru Reolink Go PT. Jak je slůvko nezávislá myšlené? K jejímu chodu není zapotřebí ani Wi-Fi či dokonce kabelové připojení, ani přístup k elektřině. Jak je to možné? Nabíjí se pomocí dodávaného solárního panelu a disponuje LTE připojením, takže pokud chytnete dostatek slunečního světla a kvalitní signál, dokáže fungovat zcela samostatně. Nedávno firma uvedla jejího nepřímého nástupce, KEEN Ranger PT.

Reolink Go PT vs. KEEN Ranger PT

Reolink Go PT a KEEN Ranger PT jsou velice podobné produkty, avšak ne zcela totožné. Zatímco Go PT zvládne natáčet video ve Full HD, novinka zvládne až 2K rozlišení. Slušelo by se ale napsat, že KEEN Ranger PT nevychází z Reolink Go PT, nýbrž z Reolink Go PT Plus, což je vylepšený model, který byl představen na začátku letošního roku a nabízí třeba právě již zmíněné 2K video.

Kamerky se tedy liší hlavně designem. KEEN Ranger PT je totiž trailová kamera, takže ji dobře zamaskujete třeba v lese, což se o bílé klasické verzi říct nedá. Existují zde ale také některé softwarové vychytávky, jako je třeba detekce zvěře. Je tedy otázkou, jak budete kameru využívat.



Obsah balení

Obsah balení kamery KEEN Ranger PT je poměrně bohatý a nebude vám v něm nic chybět. Kromě samotné kamery zde nalezneme samozřejmě také anténu, šroubky a vše potřebné pro uchycení, podrobný manuál, solární panel, resetovací sponku nebo microUSB kabel. Ano, bohužel i nová verze používá tento zastaralý standard, což je trochu škoda. USB-C by jistě kamerce slušelo více.

Kvalita zpracování

Jak již bylo naznačeno v úvodu, KEEN Ranger PT je trailová kamera. Jinými slovy se dobře schová v přírodě. Jediným trochu rušivým prvkem je nápis KEEN na přední straně. Na to, co všechno umí je navíc poměrně kompaktní a to i v případě, že na ní nainstalujete solární panel. Na zadní straně naleznete zapínací tlačítko a také nabíjecí microUSB port. V obou případech je chrání gumové záslepky.

Prakticky jediné, co může na kameru upoutat pozornost je samotný objektiv, což je ale pochopitelné. Zapomenout nesmíme ani na sloty na microSD kartu a nanoSIM. Potěšil nás fakt, že je kamerka dodávána se základní microSD 32GB kartou značky Lexar, což není napsáno ani v manuálu, takže to výrobce pokládá za samozřejmost. Je však možné, že ji Reolink posílá pouze novinářům.

Co se týče samotné instalace, ta je velice snadná a dokonce si můžete vybrat, zda ji klasicky přišroubujete pomocí dodávaného držáku, nebo ji můžete díky nylonovému pásku (který je mimochodem také maskován) připevnit třeba na strom. Ani v jednom případě vám nebude montáž trvat dlouho.



Kvalita videa a zvuku

KEEN Ranger PT disponuje stejným 4Mpx objektivem, který nalezneme Reolink Go PT Plus. Ten dokáže natáčet video v rozlišení 2K (2560 x 1440 pixelů) a počítat můžeme také s nočním režimem, který obstarávají infračervené diody, které dokážou za tmy svítit na vzdálenost až 10 metrů, což je stejná hodnota jako u předchůdce. Kvalita záznamu je velice dobré úrovni a už na první pohled jsme si všimli rozdílu a to zejména v ostrosti.

Ze softwarových vychytávek stojí za zmínku rozpoznání zvěře a to už půl sekundy poté, co se objeví. Stejně tak dokáže KEEN Ranger PT detekovat osoby. V obou případech vám může chodit push notifikace a díky zabudovanému mikrofonu a reproduktoru můžete provozovat také oboustrannou komunikaci. Reproduktor má až překvapivě vysokou maximální hlasitost, takže můžete někoho pořádně vylekat, což se podařilo i nám, když šla přítelkyně z nákupu. Co následovalo si asi dokážete představit. Zmínit musíme také skvělý časosběrný režim.



Připojení a (cloudové) úložiště

Kamera KEEN Ranger PT je disponuje LTE připojením, takže do ni budete muset vložit datovou nanoSIM. Bohužel jde zároveň o jediný způsob, jak kameru zprovoznit online. Nemá totiž Wi-Fi ani Ethernet konektor. Kameru následně propojíte s vaším mobilním telefonem přes aplikaci Reolink a v zásadě máte na výběr dva způsoby ukládání dat. Buď můžete použít microSD kartu nebo cloudové úložiště Reolink, kde automaticky získáte zdarma 1 GB s tím, že se videa ukládají po dobu 7 dní a poté se automaticky mažou. Pokud se však rozhodnete jít cestou cloudu, budete si muset předplatit některý z prémiových tarifů.



Výdrž baterie

KEEN Ranger PT může prakticky vydržet neomezeně dlouho, zejména v těchto měsících, kdy do ní (respektive na solární panel) praží slunce po většinu dne. Samotná baterie má kapacitu 6000 mAh a pokud byste od ní odpojili solární panel, vydrží asi dva týdny na jedno nabití. Samozřejmě se ale liší v závislosti na tom, jakou kvalitu videa zvolíte a také jak často se bude pouštět. Osobně jsme ji ale ani jednou nenabíjeli.



Aplikace

Rukami nám prošlo už poměrně dost kamer, ovšem žádná z nich neměla tak dobře udělanou aplikaci, jako právě Reolink. Oceníte nejen její optimalizaci, díky které je responzivní a ani jednou nám nespadla ani se nezasekla, ale také množství funkcí. Můžete využít třeba režim časosběr, který znáte ze svého mobilního telefonu a dokážete si tedy nahrát jeden dlouhý zrychlený záznam.

Před barákem je to asi k ničemu, ale pokud ji umístíte někam do přírody, můžete během několik desítek sekund vidět žijící lesy. Z těch běžných funkcí stojí za zmínku zvolení zóny, které nemá kamera zaznamenávat. Typicky může jít třeba o ulici, kde často procházejí lidé a push notifikace mohou v takovém případě otravovat život. Je potřeba dodat, že si v nastavení můžete vybrat ze tří režimů kvality obrazu, abyste případně šetřili data.



Cena a dostupnost

Kamera KEEN Ranger PT vychází na 449 EUR, tedy asi 11 000 korun. Objednat si ji můžete na oficiálním webu, ovšem pokud nevyžadujete maskování, můžete sáhnout po Reolink Go PT Plus, která je o pětistovku levnější a je k dostání i v českých e-shopech.



Závěrečné zhodnocení

KEEN Ranger PT je bezesporu specifický produkt, který je určený zejména těm, kteří hledají téměř plně nezávislé monitorovací zařízení. Pro zabezpečení domácnosti je poměrně zbytečný, jelikož existuje spousta levnějších variant, které připojíte k Wi-Fi či kabelem. Hlavní výhoda této kamery je tedy podpora LTE, maskování a již zmíněný solární panel, což se hodí typicky třeba pro sledování vašeho pozemku, kde není elektřina ani domácí síť. V tomto případě z ní budete přímo nadšení. Osloví vás nejen kvalita zpracování, ale také obraz, hromada nastavení v aplikaci nebo možnost oboustranné komunikace.

Klady + kvalita zpracování a kamufláž

+ skvělá kvalita 2560 x 1440 videa (na poměry bezpečnostních kamer)

+ vysoká maximální hlasitost reproduktoru

+ perfektní aplikace s mnoha nastaveními

+ bohatý obsah balení

+ unikátní solární panel

Zápory – chybí Wi-Fi či Ethernet

– vyšší cena

Jak se vám líbí kamera Reolink Go PT?