Google kanál Objevit začíná zobrazovat YouTube Shorts. Jak to vypadá?

Stories, nebo jejich alternativní podoby, jsou dnes už skoro všude. Carouselový styl příspěvků, tedy řazení pro horizontální rolování, potkáte téměř ve všech aplikacích sociálních sítí. Google jej nedávno začal používat i v informačním kanálu Objevit. Začal přitom s novinovými články a zprávami. Pokračuje ale dál. Kanál Objevit v základní Google aplikaci nyní začíná zobrazovat také krátká YouTube Shorts videa.

Jde o videa s orientací na výšku, u kterých se nacházejí základní prvky ovládání. Chybí ale například možnost skočit na konkrétní čas, najdeme zde jen tlačítko play / pauza. Mezi jednotlivými příspěvky se dá přecházet tažením dolů či nahoru. V jednom carouselu je 10 videí a každé má maximálně 15 sekund.

Novinka zatím funguje v USA, ale asi jí to nebude do zbytku světa dlouho trvat. Pokud by se vám objevila a nebude se vám líbit, je u ní naštěstí možnost vypnutí. Tvůrci mohou tato videa pro kanál Objevit vytvářet ve speciálním YouTube nástroji přímo pro Shorts. Ten ovšem také zatím není globálně dostupný.

Jaký máte názor na stories a podobný obsah?

Zdroj: 9to5