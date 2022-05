Tak už i Kanada zabanovala síťové prvky Huawei a ZTE

Zhruba tři roky poté, co známá kauza kolem obav z bezpečného používání síťových prvků od Huawei, ZTE a dalších čínských značek skončila velmi tvrdými obchodními restrikcemi ze strany USA, přichází podobná reakce od dalšího obřího státu. K technologickému “banu” se oficiálně přidává Kanada, která nechce mít produkty těchto firem v tamních sítích. Severoamerický stát s tímto rozhodnutím váhal kvůli snaze nepoškodit zbytečně vztahy s Čínou, nakonec ale k restrikcím také přistoupil.

“Po důkladném přezkoumání našimi bezpečnostními agenturami a po konzultaci s našimi nejbližšími spojenci oznamujeme náš záměr zakázat zapojení výrobků a služeb společností Huawei a ZTE do kanadských telekomunikačních systémů… V Kanadě nebude dovoleno, aby telekomunikační společnosti do svých sítí, produktů nebo služeb zahrnovaly to, co ohrožuje naši národní bezpečnost. Poskytovatelé, kteří již mají tato zařízení nainstalována, budou muset ukončit jejich používání a odstranit je,” uvedli na tiskové konferenci ministři Mendicino a Champagne.

Na otázky, proč Kanadě trvalo tři roky, než toto rozhodnutí přijala, poskytl Champagne následující odpověď: “Řekl bych, že to nikdy nebyl závod. Jde o to učinit správné rozhodnutí. Jde o poskytnutí rámce pro ochranu naší infrastruktury a řekl bych, že ve světě 5G v internetu věcí v době, kdy se v každodenním životě stále více spoléháme na jejich síť. Je to správné rozhodnutí.”

Co říkáte na další banování Huawei a ZTE?

Zdroj: acentral